Chrome Browser Security Update: क्रोम ब्राउजर अपडेट नहीं किया तो सावधान!

नई दिल्ली: संसार में अपडेट रहना कितना जरूरी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत में बीते 3 दिनों में देश के चार बड़े सरकारी ट्विटर अकाउंट हैक हो चुके हैं. इन हैक हुए ट्विटर अकाउंट्स में भारत सरकार के मौसम विभाग, UGC, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय और उत्तरप्रदेश सरकार का ट्विटर अकाउंट शामिल है. अब आप सोच रहें हैं कि हैक का अपडेट से क्या कनेक्शन है? असल में 72 घंटे में ताबड़तोड़ तरीके से देश के 4 बड़े ट्विटर अकाउंट्स के हैक होने के कारणों की जब साइबर विशेषज्ञों ने जांच की तो पता चला कि इनके हैक होने की सबसे बड़ी वजह है कि जिस कंप्यूटर से इन अकाउंट्स को चलाया जा रहा था उसके ब्राउजर को अपडेट नहीं किया गया था.

कैसे और कब किया हैकर्स ने ये काम

हैकर्स ने सरकारी ट्विटर अकाउंट्स को हैक करने का सिलसिला शनिवार देर रात से शुरू किया था. तकरीबन 12 बजकर 41 मिनट पर उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय का ट्विटर अकाउंट हैक होने के बाद उससे ब्लॉक चेन के प्रोमोशन में ट्वीट किए जाने लगे. हालांकि हैकर्स के कब्जे में 19 मिनट तक रहने के बाद अकाउंट को रिकवर कर लिया गया. लेकिन तब तक 500 से ज्यादा ब्लॉक चेन के प्रोमोशन वाले ट्वीट हैकर कर चुके थे.

मौसम विभाग का अकाउंट भी हुआ हैक

इसके बाद अगला निशाना हैकर्स ने भारत सरकार के मौसम विभाग के ट्विटर अकाउंट को बनाया गया. जिसे उसी समय यानी शनिवार को रात 7 बजकर 42 मिनट के आसपास हैक कर लिया गया और उससे भी हैकर्स ने प्रोमोशन के ट्वीट किए. इस दौरान 1 घंटे से ज्यादा समय तक मौसम विभाग का अकाउंट हैकर्स के कब्जे में रहा. इसके बाद रविवार देर रात 1 बज कर 50 मिनट पर हैकर्स ने UGC के ट्विटर अकाउंट को 9 घंटे तक अपने कब्जे में रखा और उससे ब्लॉक चेन के प्रमोशन के ट्वीट किए. फिर सोमवार को सुबह 11 बज कर 21 मिनट पर उत्तरप्रदेश सरकार के ट्विटर अकाउंट को हैकर्स ने हैक कर लिया और 9 मिनट तक ब्लॉक चेन का प्रमोशन करते रहे.

साइबर स्पेशलिस्ट ने पकड़ी ये वजह

3 दिनों में 4 बड़े सरकारी ट्विटर अकाउंट्स के हैक होने की जब साइबर विशेषज्ञ अमित दुबे और उनकी टीम ने पड़ताल की तो पता लगा कि हैकर्स ने चारों अकाउंट सेशन हैकिंग तकनीक से कब्जे में किये थे. इस तकनीक से ट्वीटर हैक करने के लिये ना ही पासवर्ड की जरुरत होती है और ना ही OTP की, बस ट्विटर सेशन के 64 अंकों की जरुरत होती है. ये अगर कंप्यूटर का Crome ब्राउजर अपडेट ना किया जाए तो मिल जाता है. ये चारों सरकारी ट्विटर अकाउंट जिस कंप्यूटर से OPERATE हो रहे थे वो CHROME BROWSER के 96 वर्जन पर काम कर रहा था. जबकि इस सेशन हैकिंग से बचाने के लिये गूगल ने मार्च महीने में CHROME 100 वर्जन का अपडेट दिया था, जो इंसटाल नहीं था.

क्या होता है ट्विटर सेशन

जब कंप्यूटर या मोबाइल या फिर APP पर ट्विटर अकाउंट log in करते है तो log out करने से पहले तक एक सेशन जेनेरेट होता है और एक 64 अंको का एक session code बनता है. यही 64 session code जब क्रोम ब्राउजर अपडेट ना होने के कारण हैकर्स को मिल जाता है तो वो आपके अकाउंट में घुस जाते हैं. फिर चाहें आपने कितना मजबूत पासवर्ड बनाया हो या फिर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी पासवर्ड के बाद otp का function on कर रखा हो.

आखिर क्यों की ये हरकत?

हैक हुए भारत के चार सरकारी अकाउंटस से हैकर्स ने ब्लॉक चेन का प्रोमोशन किया था. ब्लॉक चेन पर नजर रखने वाले तकनीकी विशेषज्ञों के मुताबिक हैकर्स ने अपनी ब्लॉक चेन को प्रमोट करने के लिए इन अकाउंट्स का सहारा इसलिए लिया क्योंकि लाखों लोग इन सरकारी अकाउंट्स को फॉलो करते हैं. ऐसे में लाखों लोगों तक अपनी ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी मुफ्त में हैकर्स ने पहुंचा दी. जबकि इतने लोगों तक अपने प्रोमोशन के लिए उन्हें करोड़ों रूपये खर्च करने पड़ते.

ऐसे करें CROME ब्राउजर अपडेट

अगर आप नहीं चाहते कि सरकारी ट्विटर अकाउंट की तरह आपका भी अकाउंट हैक हो तो आप सबसे पहले तो अपने कंप्यूटर का CROME ब्राउजर अपडेट कीजिये. CHROME की होम स्क्रीन पर तीन डॉट्स पर क्लिक करें. फिर हेल्प पर क्लिक करें. हेल्प पर क्लिक करने के बाद ABOUT GOOGLE CHROME पर क्लिक करें. जिसके बाद आपका CHROME अपने आप नए वर्जन से अपडेट हो जाएगा. अपडेट 100% होने पर रिलॉन्च पर क्लिक कर दें.

