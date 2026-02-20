Advertisement
शर्ट उतारकर देश का नाम खराब किया, धूमिल की इमेज; कौन है AI समिट में यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव?

शर्ट उतारकर देश का नाम खराब किया, धूमिल की इमेज; कौन है AI समिट में यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव?

India AI Summit 2026 के बीच भारत मंडपम में शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब यूथ कांग्रेस के लोगों ने AI एक्सपो हॉल में शर्टलेस होकर मार्च निकाला. हंगामा मचाने वाले कार्यकर्ताओं ने PM नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ नारे लगाए. किसके नेतृत्व में देश का नाम और छवि खराब करने की कोशिश हुई, आइए जानते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 20, 2026, 05:47 PM IST
शर्ट उतारकर देश का नाम खराब किया, धूमिल की इमेज; कौन है AI समिट में यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव?

India AI Summit: इंडिया एआई समिट में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ. इस दौरान भारत मंडपम में लोग कुछ युवाओं की इस हरकत से हैरान रह गए. नारेबाजी के बीच पता चला कि हंगामा करने वाले युवा इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने AI एक्सपो हॉल में शर्टलेस होकर अर्धनग्न प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए. ऐसे आयोजन जिसमें 30 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष और एआई-टेक एक्सपर्ट्स आए हों, वहां जाकर इस तरह के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत उनके खास युवा सिपाहसालारों का नाम और प्रोफाइल बताकर घेरा है.

प्रदर्शन पर कांग्रेस का बयान

हंगामे के बाद इंडियन यूथ कांग्रेस के एक अधिकारिक बयान में कहा गया कि उनके कार्यकर्ताओं ने AI समिट में देश की पहचान से समझौता करने वाले एक प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस घटनाक्रम को लेकर एक FIR दर्ज की. मामले की जांच शुरू होते ही प्रोटेस्ट के मास्टरमाइंड का नाम सामने आया. विवाद के बीच पता चला कि नरसिम्हा यादव नाम के शख्स ने कथित तौर पर बिना कपड़ों के प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था.

AI समिट में बिना कपड़ों के प्रोटेस्ट का ऑर्गेनाइजर नरसिम्हा यादव कौन है?

नरसिम्हा यादव इंडियन यूथ कांग्रेस से जुड़े युवा नेता हैं. उनके पास यूथ कांग्रेस में नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी है. वो उन यूथ कांग्रेस नेताओं में से एक थे जिन्हे दिल्ली पुलिस ने AI इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए हिरासत में लिया. यूथ कांग्रेस नेशनल कोऑर्डिनेटर की भूमिका में वो अन्य पार्टी नेताओं के साथ मिलकर पार्टी आयोजन में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने में भूमिका निभाते हैं. 

दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, लगभग 10 युवा कांग्रेस कार्यकर्ता क्यूआर कोड के जरिए एंट्री लेकर परिसर पहुंचे थे. अंदर पहुंचते ही सभी ने नारेबाजी शुरू कर दी. मौके की नजाकत समझते हुए पुलिस ने हालात संभालते हुए पांच कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया. सभी को तिलक मार्ग थाने ले जाया गया. पुलिस ने बताया कि मामले में कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

BJP ने बताया देश का अपमान

इस प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं और प्रवक्ताओं ने यूथ कांग्रेस की इस कथित बेहूदा हरकत को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने X पर लिखा- 'जब पूरी दुनिया भारत को नई दिल्ली के भारत मंडपम में AI इम्पैक्ट समिट होस्ट करते हुए देख रही थी और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में हमारी बढ़ती ग्लोबल लीडरशिप देख रही थी, तब कांग्रेस पार्टी ने देश का सम्मान बढ़ाने के बजाय आयोजन में रुकावट डालने का रास्ता चुना. यह बेहद शर्मनाक हरकत थी. कांग्रेस के व्यवहार ने न केवल वहां माहौल खराब किया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रतिष्ठा धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. मै उनके इस कृत्य की निंदा करता हूं'.

बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमलावर होते हुए नरसिम्हा यादव के साथ उनकी तस्वीर शेयर की. अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा- 'राहुल गांधी उस नरसिम्हा यादव के साथ, जिन्होंने आज AI समिट में बिना कपड़ों के प्रदर्शन किया. राहुल ने यूथ कांग्रेस वालों को भारत को बदनाम करने के लिए बुलाया. राहुल गांधी भारत से नफरत करते हैं और कांग्रेस भारत विरोधी पार्टी है'.

यह भी पढ़ें- चश्मा है या 'रामू काका', ट्रांसलेशन से लेकर करता है रिकॉर्डिंग; क्या है Sarvam Kaze, जिसे पहने दिखे PM मोदी

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

Narsimha Yadavindia ai impact summit 2026

Narsimha Yadav
