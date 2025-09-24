लेह में 4 की मौत, 70 जख्मी: सड़कों पर बवाल, हिंसा में बदला युवाओं का गुस्सा, किन मांगों को लेकर भड़की आग?
Advertisement
trendingNow12935024
Hindi Newsदेश

लेह में 4 की मौत, 70 जख्मी: सड़कों पर बवाल, हिंसा में बदला युवाओं का गुस्सा, किन मांगों को लेकर भड़की आग?

Leh Protests:  लद्दाख की सड़कों पर पिछले कई दिनों से युवाओं की भीड़ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, जिसने अब हिंसक रूप ले लिया है. लेह में सोमवार को हुआ बड़ा विरोध प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया और हालात बिगड़ गए हैं.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 24, 2025, 05:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लेह में 4 की मौत, 70 जख्मी: सड़कों पर बवाल, हिंसा में बदला युवाओं का गुस्सा, किन मांगों को लेकर भड़की आग?

Ladakh Protests: लद्दाख की सड़कों पर पिछले कई दिनों से युवाओं की भीड़ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, जिसने अब हिंसक रूप ले लिया है. लेह में सोमवार को हुआ बड़ा विरोध प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया और हालात बिगड़ गए हैं. अब तक इस हिंसा में लेह 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 70 लोग जख्मी हो गए हैं. दरअसल, छात्रों और स्थानीय लोगों ने केंद्र सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बंद का आह्वान किया था. लेकिन यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक बेकाबू हो गया और पुलिस के साथ झड़प हो गई, जिसकी वजह से तनाव फैल गया.

वहीं, गुस्साई भीड़ ने CRPF की गाड़ी, पुलिस वैन और कई दीगर गाड़ियों को आग लगा दी. इतना ही नहीं, भीड़ ने बीजेपी ऑफिस पर भी हमला किया और वहां आगजनी की. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में बीजेपी दफ्तर से धुआं उठता साफ दिखाई दे रहा है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि प्रदर्शनाकारियों की क्या मांगें हैं?

प्रदर्शनकरियों की क्या हैं मांगें?

लद्दाख में यह विरोध प्रदर्शन लद्दाख को राज्य का दर्जा मिले और उसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर तेज हुआ है. आंदोलन की अगुवाई लेह एपेक्स बॉडी कर रही है. उनकी यूथ यूनिट ने प्रदर्शन और बंद का ऐलान किया, खासकर तब जब 35 दिन से भूख हड़ताल कर रहे 15 लोगों में से दो की हालत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

सोनम वांगचुक ने कहा

वहीं, सोनम वांगचुक का कहना है कि बीजेपी ने वादा किया था कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाएगा, लेकिन पांच साल गुजर जाने के बाद भी ये वादा पूरा नहीं हुआ. उनका कहना है कि 'संविधान दो साल में बन गया था, लेकिन हमारी मांगों पर अब तक पूरी तरह चर्चा तक नहीं हुई. लोगों का धैर्य टूट रहा है और हम नहीं चाहते कि इस वजह से भारत की छवि को नुकसान पहुंचे.'

सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की

इस बीच, केंद्र ने लद्दाख में बढ़ते गुस्से को देखते हुए बातचीत का ऐलान किया है. गृह मंत्रालय ने कहा है कि 6 अक्टूबर को लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ अगले दौर की बाचतीत होगी. लेकिन बातचीत की मांग को लेकर 6 अक्टूबर को लेह में पूरा बंद बुलाया गया है. जबकि, आज लद्दाख के अलग-अलग इलाकों से हजारों लोग भूख हड़ताल में शामिल हुए. लेह में भाजपा दफ्तर और काउंसिल सेक्रेटेरिएट के पास प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच तनाव बढ़ गया, यहां तक कि कुछ जगह आगजनी की घटनाएं भी हुईं. इसी बीच, सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

Ladakh Protests

Trending news

भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा..एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?
Karnataka High Court
भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा..एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?
लेह में 4 की मौत, 70 जख्मी: हिंसा में बदला युवाओं का गुस्सा, क्यों भड़की आग?
Ladakh Protests
लेह में 4 की मौत, 70 जख्मी: हिंसा में बदला युवाओं का गुस्सा, क्यों भड़की आग?
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
RG Kar Medical College
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
PM Modi
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
Jammu and Kashmir
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
लेह में छात्रों का प्रदर्शन हुआ हिंसक, पथराव के बीच BJP दफ्तर, पुलिस वैन को लगाई आग
Leh
लेह में छात्रों का प्रदर्शन हुआ हिंसक, पथराव के बीच BJP दफ्तर, पुलिस वैन को लगाई आग
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
Teen Suicide case
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
Plane Landing Gear
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
medical negligence
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
Hyderabad
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
;