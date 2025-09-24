लेह में 4 की मौत, 70 जख्मी: सड़कों पर बवाल, हिंसा में बदला युवाओं का गुस्सा, किन मांगों को लेकर भड़की आग?

Ladakh Protests: लद्दाख की सड़कों पर पिछले कई दिनों से युवाओं की भीड़ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, जिसने अब हिंसक रूप ले लिया है. लेह में सोमवार को हुआ बड़ा विरोध प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया और हालात बिगड़ गए हैं. अब तक इस हिंसा में लेह 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 70 लोग जख्मी हो गए हैं. दरअसल, छात्रों और स्थानीय लोगों ने केंद्र सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बंद का आह्वान किया था. लेकिन यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक बेकाबू हो गया और पुलिस के साथ झड़प हो गई, जिसकी वजह से तनाव फैल गया.

वहीं, गुस्साई भीड़ ने CRPF की गाड़ी, पुलिस वैन और कई दीगर गाड़ियों को आग लगा दी. इतना ही नहीं, भीड़ ने बीजेपी ऑफिस पर भी हमला किया और वहां आगजनी की. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में बीजेपी दफ्तर से धुआं उठता साफ दिखाई दे रहा है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि प्रदर्शनाकारियों की क्या मांगें हैं?

प्रदर्शनकरियों की क्या हैं मांगें?

लद्दाख में यह विरोध प्रदर्शन लद्दाख को राज्य का दर्जा मिले और उसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर तेज हुआ है. आंदोलन की अगुवाई लेह एपेक्स बॉडी कर रही है. उनकी यूथ यूनिट ने प्रदर्शन और बंद का ऐलान किया, खासकर तब जब 35 दिन से भूख हड़ताल कर रहे 15 लोगों में से दो की हालत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.

सोनम वांगचुक ने कहा

वहीं, सोनम वांगचुक का कहना है कि बीजेपी ने वादा किया था कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाएगा, लेकिन पांच साल गुजर जाने के बाद भी ये वादा पूरा नहीं हुआ. उनका कहना है कि 'संविधान दो साल में बन गया था, लेकिन हमारी मांगों पर अब तक पूरी तरह चर्चा तक नहीं हुई. लोगों का धैर्य टूट रहा है और हम नहीं चाहते कि इस वजह से भारत की छवि को नुकसान पहुंचे.'

सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की

इस बीच, केंद्र ने लद्दाख में बढ़ते गुस्से को देखते हुए बातचीत का ऐलान किया है. गृह मंत्रालय ने कहा है कि 6 अक्टूबर को लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ अगले दौर की बाचतीत होगी. लेकिन बातचीत की मांग को लेकर 6 अक्टूबर को लेह में पूरा बंद बुलाया गया है. जबकि, आज लद्दाख के अलग-अलग इलाकों से हजारों लोग भूख हड़ताल में शामिल हुए. लेह में भाजपा दफ्तर और काउंसिल सेक्रेटेरिएट के पास प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच तनाव बढ़ गया, यहां तक कि कुछ जगह आगजनी की घटनाएं भी हुईं. इसी बीच, सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया.