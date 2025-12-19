यूट्यूबर पायल गेमिंग का 19 मिनट 34 सेकेंड वाला वायरल वीडियो निकला डीपफेक, मुंबई पुलिस ने दर्ज की FIR

हाल ही मे मशहूर यूट्यूबर और डिजिटल कंटेंट पायल धारे उर्फ पायल गेमिंग के नाम से एक 19 मिनट 34 सेकेंड का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था. इस वीडियो की जांच जब महाराष्ट्र पुलिस ने की तो ये वीडियो डीपफेक निकला. इसके बाद मुंबई पुलिस ने इस वीडियो को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है. महाराष्ट्र के साइबर विभाग ने पायल धारे उर्फ पायल गेमिंग से जुड़े डीपफेक वीडियो मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए मामले की एफआईआर दर्ज की और पूरे केस के लिए गहन जांच की एक टीम तैयार कर दी है.

वहीं इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया है. साइबर विभाग ने बताया कि पायल धारे ने उस 19 मिनट 34 सेकेंड वाले वायरल वीडियो को लेकर साइबर क्राइम के तहत शिकायत दर्ज कराई थी कि सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उनका फेक वीडियो वायरल किया जा रहा है. अब इस वीडियो को लेकर पायल धारे का गलत तरीके से नाम जोड़ा जा रहा था जिसके चलते उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा और उनकी छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा है.

साइबर टीम ने जांच में पाया वीडियो डीपफेक

सोशल मीडिया पर 19 मिनट 34 सेकेंड का ये वीडियो वायरल होने के बाद जब पायल धारे ने इस बात की शिकायत महाराष्ट्र साइबर से की टेक्निकल टीम से वीडियो की फॉरेंसिक जांच करवाई गई. साइबर टीम द्वारा की गई जांच में साफ तौर पर सामने आया कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाया गया है और इसमें छेड़छाड़ की गई है. साइबर टीम के फोरेंसिक विभाग ने इस वीडियो को लेकर इस बात की पुष्टि की है कि यह पूरी तरह से नकली और डीपफेक वीडियो है. इसको जानबूझकर गलत नियति के उद्देश्य से तैयार करके सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था. इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र साइबर ने एफआईआर दर्ज की है.

Add Zee News as a Preferred Source

साइबर क्राइम टीम ने पीड़िता को जारी किया सर्टिफिकेट

मुंबई पुलिस ने ये कार्रवाई वीडियो बनाने, इसको सोशल मीडिया में वायरल करने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ की गई है. वहीं महाराष्ट्र साइबर क्राइम टीम और पुलिस ने इस मामले में पीड़िता की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए एक सर्टिफिकेट भी जारी किया है. इस सर्टिफिकेट में ये साफ तौर पर लिखा गया है कि ये वीडियो डीपफेक है. इस सर्टिफिकेट का उद्देश्य भविष्य में वीडियो के दुरुपयोग को रोकना और पायल धारे की छवि को सुरक्षित रखना है. फिलहाल अब साइबर क्राइम की टीम इस बात का पता लगाने में जुट गई है कि ये वीडियो कहां से बना और किन लोगों ने इसे बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल किया है.

यह भी पढ़ेंः Payal Gaming Viral Video Link है बहुत खतरनाक! क्लिक किया तो इज्जत तो छोड़िए...