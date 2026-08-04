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क्‍या युसूफ पठान समेत TMC के 3 सांसद मंगल मिलन मीटिंग के लिए पहुंचे?

Mangal Milan Meeting: NDA का साप्ताहिक 'मंगल मिलन' कार्यक्रम मानसून सत्र के हंगामेदार माहौल में हो रहा है. परीक्षा में सुधार, छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष का विरोध और राम मंदिर चंदा मामला इसके मुख्य मुद्दों में शामिल हैं.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Aug 04, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:57 AM IST
क्‍या युसूफ पठान समेत TMC के 3 सांसद मंगल मिलन मीटिंग के लिए पहुंचे?

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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