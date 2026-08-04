Mangal Milan Meeting: एनडीए संसदीय दल की बैठक में आज शिरकत करने पहुंचे नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) के सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने कहा कि मैं आज पहली बार NDA संसदीय दल की बैठक में शामिल होऊंगा. मैं देश के सबसे वरिष्ठ सांसदों में से एक हूं. NCPI में सभी एकजुट हैं. इससे पहले अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले NCPI के तीन नेताओं ने पिछले हफ्ते हुई NDA की 'मंगल मिलन' बैठक में हिस्सा नहीं लिया था.
बंद्योपाध्याय ने आज मतभेद की अटकलों को खारिज करते हुए पार्टी के एकजुट होने की बात कही लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ये तीनों सांसद BJP के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) में शामिल नहीं होना चाहते हैं. NCPI नेता अबू ताहिर खान, खलीदुर रहमान और यूसुफ पठान पिछले हफ्ते भी NDA की बैठक में शामिल नहीं हुए जब पहली बार पार्टी केंद्र में सत्ताधारी गठबंधन की बैठक में शामिल हुई थी.
विधानसभा चुनावों में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के बीस बागी सांसदों ने पार्टी छोड़ दी थी और घोषणा की थी कि वे नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल हो रहे हैं. पार्टी ने कहा कि वह NDA का समर्थन करेगी.
#WATCH | Delhi | BJP-led NDA Parliamentary Party meeting 'Mangal Milan' commences, in Parliament Library Building pic.twitter.com/c0rZgQa1ht
— ANI (@ANI) August 4, 2026
मंगल मिलन मीटिंग
मंगलवार को NDA संसदीय दल की 'मंगल मिलन' बैठक संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग के GMC बालयोगी ऑडिटोरियम में हुई. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और NDA के अन्य नेता शामिल हुए. BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद थे. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय पंचायती राज और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सभा को संबोधित किया.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के हालिया मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) की सफलता और रणनीतिक प्रभाव के बारे में पार्टी सदस्यों को संबोधित किया, वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने देश के मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास, सरकारी पहलों और भविष्य के रोडमैप के बारे में बात की. बैठक का समापन केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में गठबंधन के सांसदों को संबोधित करने के साथ हुआ.