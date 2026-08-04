Mangal Milan Meeting: एनडीए संसदीय दल की बैठक में आज शिरकत करने पहुंचे नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) के सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने कहा कि मैं आज पहली बार NDA संसदीय दल की बैठक में शामिल होऊंगा. मैं देश के सबसे वरिष्ठ सांसदों में से एक हूं. NCPI में सभी एकजुट हैं. इससे पहले अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले NCPI के तीन नेताओं ने पिछले हफ्ते हुई NDA की 'मंगल मिलन' बैठक में हिस्सा नहीं लिया था.