युसूफ पठान ने विवादित 'अदीना मस्जिद' जाकर खिंचवाई फोटो, BJP बोली- ये मस्जिद नहीं...

Yusuf Pathan Adina Mosque: पश्चिम बंगाल की अदीना मस्जिद को लेकर वर्षों पुराना मंदिर-मस्जिद विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है. यह विवाद तब भड़का जब पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस के सांसद यूसुफ पठान ने हाल ही में मस्जिद का दौरा कर सोशल मीडिया पर इसकी तारीफ की. पठान ने अपने पोस्ट में 14वीं सदी में बनी इस मस्जिद को वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना बताया. उन्होंने लिखा कि अदीना मस्जिद एक ऐतिहासिक मस्जिद है, जिसका निर्माण 1373-1375 के बीच सुल्तान सिकंदर शाह ने कराया था. यह अपने समय में भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद थी. बता दें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा अदीना मस्जिद को संरक्षित किया गया है.

The Adina Mosque in Malda, West Bengal, is a historic mosque built in the 14th century by Sultan Sikandar Shah, the second ruler of the Ilyas Shahi dynasty. Constructed in 1373-1375 CE, it was the largest mosque in the Indian subcontinent during its time, showcasing the region's… pic.twitter.com/EI0pBiQ9Og

— Yusuf Pathan (@iamyusufpathan) October 16, 2025

बेहरामपुर से तृणमूल सांसद को सोशल मीडिया पर भारी आलोचना का सामना करना पड़ा. जहां यूजर्स ने पठान पर इस ढांचे की कथित उत्पत्ति को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है. पठान के पोस्ट पर भाजपा और सोशल मीडिया यूजर्स की ओर से प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. लोगों ने कहा कि यह आदिनाथ मंदिर था और मस्जिद उसी पर बनाई गई थी. पठान की पोस्ट के बाद कई यूज़र्स ने ऐतिहासिक संदर्भ और मस्जिद परिसर से कथित पत्थर की पट्टियों की तस्वीरें शेयर कीं, जिन पर फूलों, कमल के फूलों और देवी-देवताओं की आकृतियां बनी थीं.

जानें क्या है पूरा विवाद

मंदिर-मस्जिद विवाद पहली बार 2022 में तब शुरू हुआ जब भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रथींद्र बोस ने ट्वीट किया था कि आदिनाथ मंदिर मस्जिद के ढांचे के नीचे दबा हुआ है. बोस ने ट्वीट किया कि यह इतिहास बहुतों को नहीं पता है. यह पोस्ट ऐसे समय में आया था जब वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मुद्दे सहित कई राज्यों में मंदिर-मस्जिद विवाद बढ़ने लगे थे. दो साल बाद 2024 में यह मुद्दा फिर से सुर्खियों में आया जब एक हिंदू पुजारी हिरण्मय गोस्वामी ने भक्तों के एक समूह का नेतृत्व किया और अदीना मस्जिद के परिसर के अंदर पूजा की. पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया और संभावित सांप्रदायिक अशांति को टाल दिया.

बता दें, मालदा जिले में मुसलमानों की आबादी लगभग 52% है. बाद में, गोस्वामी ने दावा किया कि अपनी यात्रा के दौरान उन्हें एक शिवलिंग और हिंदू संस्कृति से जुड़े अन्य प्रतीक मिले. पुजारी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी. ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि मामलों से जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन द्वारा इस विवाद को उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखने के बाद इस मुद्दे ने फिर से तूल पकड़ लिया. जैन ने अपने पत्र में हिंदुओं को मस्जिद परिसर में पूजा करने की अनुमति मांगी. वरिष्ठ अधिवक्ता ने एक्स पर एक वीडियो संदेश भी पोस्ट किया. जैन ने कहा कि यह एक भव्य हिंदू मंदिर था. इसके कई प्रतीक अभी भी मौजूद हैं. एक नहीं, बल्कि 32 तस्वीरें हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि यह एक भव्य मंदिर था और इसे ध्वस्त कर दिया गया था. हालांकि, एएसआई ने तटस्थ रुख बनाए रखा है और कहा है कि अदीना मस्जिद राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है. मस्जिद या मंदिर?