ये तो ताजमहल बनाने जैसे कारीगर निकले...जिस कंपनी ने डिजाइन किया नवी मुंबई एयरपोर्ट; उसने दुनिया में बना रखे हैं गजब अजूबे

Zaha Hadid: पीएम मोदी ने आज नवी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, इस एयरपोर्ट के खुलने से लोगों का हवाई सफर काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, आसपास के लोगों के लिए ये एयरपोर्ट वरदान साबित होगा. इस एयरपोर्ट का डिजाइन काफी ज्यादा शानदार है जिसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है. जिस कंपनी ने एयरपोर्ट की इस डिजाइन को बनाया है उसने पहले भी दुनिया में तरह का अजूबा बनाया है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

इस परियोजना का डिजाइन विश्व-प्रसिद्ध वास्तुकार जाहा हदीद की कंपनी, जाहा हदीद आर्किटेक्ट्स (ZHA) द्वारा डिजाइन किया गया है. उनका डिजाइन एक प्रतियोगिता के जरिए चुना गया है. यह डिजाइन भारत के राष्ट्रीय फूल कमल से प्रेरित है.

कौन थीं जाहा हदीद

जाहा हदीद एक इराकी मूल की ब्रिटिश वास्तुकार थीं, जो अपने क्रांतिकारी विखंडनवादी डिजाइनों और समकालीन वास्तुकला में योगदान के लिए प्रसिद्ध थीं. बगदाद, इराक में जन्मी, उन्होंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत में गणित का अध्ययन किया और फिर 1972 में आर्किटेक्चरल एसोसिएशन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में वास्तुकला का अध्ययन करने के लिए लंदन चली गईं. 1977 में, वह मेट्रोपॉलिटन आर्किटेक्चर कार्यालय (OMA) में शामिल हुईं और बाद में आर्किटेक्चरल एसोसिएशन में पढ़ाई की. 1980 में, हदीद ने लंदन में अपनी खुद की वास्तुकला कार्यशाला, जाहा हदीद आर्किटेक्ट्स की स्थापना की. 2016 में मियामी में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया.

रिवरसाइड संग्रहालय

इस कंपनी ने रिवसाइड संग्रहालय का निर्माण किया, साल 2011 में इसका निर्माण ग्लासगो में हुआ, इस संग्रहालय की छत टेढ़ी-मेढ़ी और हिलती हुई प्रतीत होती है. देखने पर ऐसे लगता है कि जैसे ये हिल रही हो, यहां पर परिवहन से जुड़ी प्रदर्शनी भी लगती है और बड़ी खिड़कियों के जरिए रोशनी अंदर आती है.

रोम का मैक्सी संग्रहालय

जाहा हदीद आर्किटेक्ट्स (ZHA) के द्वारा रोम का मैक्सी संग्रहालय भी बनाया गया है. इसकी सीढ़ियां पर्यटकों को काफी ज्यादा लुभाती हैं. यह म्यूजियम 21वीं सदी की कला को दर्शाता है. इसके हॅाल और गलियारे एक दूसरे में समाए हुए प्रतीत होते हैं. इसका निर्माण साल 2010 में इस कंपनी ने किया था.

गुआंगझोउ ओपेरा हाउस

गुआंगझोउ ओपेरा हाउस में कांच और ग्रेनाइट से बनी दो घुमावदार संरचनाएं हैं, यह नदी के किनारे स्थित है और इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यह प्राकृतिक वातावरण का हिस्सा लगता है. इसे देखने के बाद पर्यटक मनमोहित हो जाते हैं. साल 2010 में इसका निर्माण जाहा हदीद आर्किटेक्ट्स (ZHA) ने किया है.