/नई दिल्ली में BRICS बाजार पहुंचीं ईरानी राष्ट्रपति की बेटी जहरा पेजशकियान, ईरान की कला और संस्कृति ने खींचा ध्यान

नई दिल्ली. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजशकियान की बेटी जहरा पेजशकियान और उनके पति हसन मजीदी ने शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित BRICS बाजार का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने BRICS के सदस्य और सहयोगी देशों की कला, शिल्प और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाली प्रदर्शनी देखी. उनके साथ महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद थीं. जहरा पेजशकियान और हसन मजीदी ने बाजार में लगाए गए अलग-अलग स्टॉल और पवेलियन का दौरा किया. उन्होंने BRICS के सदस्य और सहयोगी देशों की पारंपरिक कला, हस्तशिल्प, हथकरघा, टेक्सटाइल और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखी. इस दौरान जहरा पेजशकियान विभिन्न स्टॉल पर मौजूद कारीगरों और शिल्पकारों से बातचीत करती भी नजर आईं. उन्होंने उनके काम और पारंपरिक कला से जुड़ी जानकारी ली.
BRICS बाजार का उद्देश्य सदस्य और सहयोगी देशों के कारीगरों, डिजाइनरों और क्रिएटिव उद्यमों को एक साझा मंच उपलब्ध कराना है. यह बाजार अलग-अलग देशों की विविध संस्कृति, पारंपरिक कला और रचनात्मकता को एक जगह प्रस्तुत करता है. यहां आने वाले लोगों को विभिन्न देशों के असल शिल्प, हथकरघा, टेक्सटाइल, कलाकृतियों और दूसरे पारंपरिक उत्पादों को करीब से देखने का मौका मिल रहा है. इन उत्पादों के जरिए भाग लेने वाले देशों की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और उनकी स्थानीय कला की पहचान सामने आती है.
जहरा पेजशकियान और हसन मजीदी ने भारतीय पवेलियन के साथ दूसरे सदस्य और सहयोगी देशों के पवेलियन भी देखे. इन पवेलियन में संबंधित देशों की पारंपरिक कला और संस्कृति को अलग-अलग तरीकों से प्रदर्शित किया गया है. बाजार में हस्तशिल्प और रचनात्मक उत्पादों के जरिए देशों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को भी बढ़ावा देने की कोशिश की गई है. BRICS बाजार में ईरानी संस्कृति और हस्तशिल्प को भी खास जगह दी गई है. यहां ईरान के दो स्टॉल लगाए गए हैं. इन स्टॉल पर ईरान की पारंपरिक कढ़ाई और हस्तशिल्प विरासत को प्रदर्शित किया गया है.
Zahra Pezeshkian, daughter of of the President of the Islamic Republic of Iran, visited the Pradhanmantri Sangrahalaya in New Delhi. She explored the museum showcasing the journeys, contributions and legacies of India’s Prime Ministers.@DDNewslive pic.twitter.com/60AsWq75pL
— Iran in India (@Iran_in_India) September 12, 2026
ईरानी स्टॉल में से एक नादिया करीमी ने लगाया है. इसमें बलोची कढ़ाई को प्रदर्शित किया गया है. बलोची कढ़ाई को स्थानीय भाषा में "दोच" कहा जाता है, जिसका अर्थ सिलाई या सुई का काम होता है. यह एक प्राचीन और बेहद बारीक हाथ से की जाने वाली कढ़ाई की कला है. इसे पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में फैले बलूचिस्तान क्षेत्र की महिलाएं करती हैं. इस पारंपरिक कला में बारीक हाथ की सिलाई के जरिए कपड़ों और दूसरे उत्पादों पर आकर्षक डिजाइन तैयार किए जाते हैं.
नादिया करीमी पारंपरिक बलोची कढ़ाई की तकनीक को आधुनिक डिजाइनों के साथ जोड़ने का काम करती हैं. उनका प्रयास सदियों पुरानी इस कला को आधुनिक रूप देकर नई पीढ़ी और वैश्विक बाजार तक पहुंचाना है. करीमी ने हाल ही में कनाडा में "तारन" नाम से एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड भी शुरू किया है. यह ब्रांड ईरानी कला और उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने पर केंद्रित है. ईरान का दूसरा स्टॉल आमनेह सेदिघी ने लगाया है. इसमें रश्ती कढ़ाई और ईरानी सुई के काम के दूसरे पारंपरिक रूपों को प्रदर्शित किया गया है. इसमें खास तौर पर रश्ती कढ़ाई, जिसे रश्ती-दूजी भी कहा जाता है, और शीशे के काम को दिखाया गया है. शीशे के काम को आईनेह-दूजी कहा जाता है. ये दोनों ईरानी हस्तशिल्प की पारंपरिक कला और तकनीक का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं.
रश्त क्षेत्र के पारंपरिक हस्तशिल्प को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप नए उत्पादों में भी बदला गया है. इसमें कपड़े, जूते और सैंडल जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले उत्पाद शामिल हैं. इन उत्पादों को तैयार करते समय पारंपरिक रश्ती कला और उसकी कलात्मक खूबियों को बनाए रखने की कोशिश की गई है. इस तरह BRICS बाजार न केवल अलग-अलग देशों के पारंपरिक उत्पादों को प्रदर्शित करने का मंच है, बल्कि इसके जरिए कारीगरों, डिजाइनरों और क्रिएटिव उद्यमों को अपनी कला को नए बाजारों तक पहुंचाने का अवसर भी मिल रहा है. ईरानी स्टॉलों में दिखाई गई बलोची और रश्ती कढ़ाई इस बाजार में ईरान की समृद्ध सांस्कृतिक और हस्तशिल्प परंपरा की खास झलक पेश कर रही है.
(इनपुट-IANS)