Advertisement
trendingNow13053007
Hindi NewsदेशZee Archive: नेहरू की वो पॉलिसी जिसका वाजपेयी ने खुलकर किया समर्थन, आप की अदालत में अटल का 30 साल पुराना इंटरव्यू

Zee Archive: नेहरू की वो पॉलिसी जिसका वाजपेयी ने खुलकर किया समर्थन, आप की अदालत में अटल का 30 साल पुराना इंटरव्यू

Zee Archive: भारतीय राजनीति में आज भी पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है. अटल बिहारी वाजपेयी अपनी वाकपटुता के लिए विश्व विख्यात थे. विपक्षी दल से होने के बावजूद भी अटल बिहारी वाजपेयी ने कई बार नेहरू का समर्थन किया. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 25, 2025, 01:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Zee Archive: नेहरू की वो पॉलिसी जिसका वाजपेयी ने खुलकर किया समर्थन, आप की अदालत में अटल का 30 साल पुराना इंटरव्यू

Atal Bihari Vajpayee: देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जिनकी तारीफ विपक्षी पार्टियों के नेता भी करते थे. अटल बिहारी वाजपेयी अपनी वाकपटुता और हाजिर जवाबी के लिए दुनियाभर में चर्चित थे. अटल बिहारी वाजपेयी के सामने तमाम विपरीत परिस्थितियां आईं इसके बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी, उनका अंदाज भी काफी जुदा था. कई मौकों पर उन्होंने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की कई नीतियों का खुला समर्थन किया और उनकी तारीफ की साथ ही साथ ये भी बताया कि अगर उस पद पर वो होते तो वो भी वही काम करते.

'हमने भी ताक पर रखे दृष्टिकोण'
30 साल पहले Zee News के स्टूडियो में सजे 'आप की अदालत' में जब उनसे कहा गया कि जब आप विदेश मंत्री बने तो आप बजाय जनसंघ की नीतियों को फॅालो करने के, बजाय सावरकर के सिद्धांतों पर चलने के आपने जवाहर लाल नेहरू और सरदार पटेल के सिद्धांतों पर चलना ज्यादा बेहतर समझा, इस पर जवाब देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा मैं जनता पार्टी का विदेश मंत्री बना था, जनसंघ का नहीं, अन्य दलों ने अपनी बहुत सी बातें छोड़ी, हमने भी अपने कुछ दृष्टिकोण ताक पर रख दिए और जो साझाकार के तौर पर तय हुआ था उसपर अमल किया. 

ये भी सुनें: Zee Archive: वो कविता जिसे गाते हुए फफक पड़े थे अटल बिहारी, अपनी इस बेबसी पर जताया था दुख

Add Zee News as a Preferred Source

'हम भी करते वही काम'
इसके अलावा आगे कहा कि विदेश मंत्री का जहां तक सवाल है तो गुटनिरपेक्षता (Non-Alignment) की विदेश नीति पर पहले भी आम सहमति रही है. मैनें एक बार लोकसभा में नेहरू के सामने कहा था कि नेहरू हमारे पीएम न होते और स्वतंत्रता के बाद हमें विदेश नीति का निर्धारण करना होता तो हम गुटनिरपेक्षता की ही नीति का निर्धारण करते. 

ये भी पढ़ें: वाजपेयी जी, आप तो पाकिस्तान में भी चुनाव जीत जाएंगे... जब अकबर के किले में अटल को ले गए नवाज शरीफ

नेहरू की नीतियों का किया समर्थन
बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जवाहरलाल नेहरू की कई नीतियों का समर्थन किया, इसमें उनकी गुटनिरपेक्षता (Non-Alignment) की विदेश नीति और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, शिक्षा और भारत की वैश्विक छवि बनाने के उनके प्रयासों की भी प्रशंसा की थी. इसके अलावा कई मौकों पर उन्होंने नेहरू की आलोचना भी की थी.

ये भी पढ़ें: 25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

zee archive

Trending news

'ट्रक ने खोया नियंत्रण और स्लीपर बस के फ्यूल टैंक से टकराया,' कर्नाटक हादसे पर IGP
Karnataka Bus accident
'ट्रक ने खोया नियंत्रण और स्लीपर बस के फ्यूल टैंक से टकराया,' कर्नाटक हादसे पर IGP
'राजनीति में विरोधी सिर्फ शत्रु नहीं होता...' अटलजी ने क्यों कही थी ये बात?
Atal Bihari Vajpayee birthday
'राजनीति में विरोधी सिर्फ शत्रु नहीं होता...' अटलजी ने क्यों कही थी ये बात?
'जाको राखे साइयां, मार सके...' 10 वीं मंजिल से गिरा 8वीं पर फंसा, कैसे टली अनहोनी?
Gujarat news
'जाको राखे साइयां, मार सके...' 10 वीं मंजिल से गिरा 8वीं पर फंसा, कैसे टली अनहोनी?
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
Political funding
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
All India Weather update
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
Atal Bihari Vajpayee
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
BMC elections
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
CM Siddaramaiah
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
Karnataka News
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
Atal Sansmaran
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल