Zee Bharat Youth Fest 2026: अहमदाबाद यूथ पावर फेस्टिवल में जमकर मचा धमाल, एंटरटेनमेंट और गाइडेंस का दिखा अनोखा संगम

Zee Bharat Youth Fest 2026: ज़ी मीडिया ने गुजरात यूनिवर्सिटी के सीनेट हॉल में 'Zee Bharat Youth Fest' का भव्य आयोजन किया. यह फेस्ट अहमदाबाद के Gen-Z के लिए म्यूजिक, इंस्पिरेशन और टैलेंट का एक अनोखा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है. इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि इसकी एंट्री पूरी तरह से फ्री रखी गई थी. सुबह 11 बजे शुरू हुए ज़ी भारत यूथ फेस्ट का उद्घाटन गुजरात सरकार के मंत्री कौशिक वेंकरिया और प्रवीण माली, विधायक अमित ठाकर, ज़ी मीडिया के CEO रक्तिम दास और Z 24 kalak के एडिटर दीक्षित सोनी की मौजूदगी में दीप जलाकर हुआ.

ज़ी न्यूज़ की Gen-Z से जुड़ने की अनोखी पहल

ज़ी न्यूज़ के ज़ी भारत यूथ फेस्ट को संबोधित करते हुए विधायक अमित ठाकरे ने इस पहल को अनोखा बताया. उन्होंने ये भी कहा कि आज का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बन गया है. आज AI की बात हो रही है, जो 3 साल पहले नहीं थी. यूथ फेस्ट में बोलते हुए वन, पर्यावरण और ट्रांसपोर्ट राज्य मंत्री प्रवीण माली ने कहा कि आज का युवा जानता है कि उसे कैसा भारत या राज्य चाहिए और सरकार उसके सपनों को पूरा करने का माध्यम बनेगी.

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गुजरात में भ्रष्टाचार रोकने के लिए होगा फेसलेस RTO सिस्टम

मंत्री प्रवीण माली ने कहा कि गुजरात में RTO में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक नई पहल शुरू की जाएगी. इसके लिए फेसलेस RTO सुविधा बनाई जाएगी. यानी पूरी तरह से डिजिटल सर्विस जिसमें लोग एक-दूसरे से मिलेंगे नहीं, तो भ्रष्टाचार नहीं होगा. राज्य मंत्री प्रवीण माली ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए बड़ा ऐलान किया और कहा, 'गुजरात में अब फेसलेस RTO सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे डिजिटल सर्विस का दायरा बढ़ेगा और बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी.'

खजूरभाई के साथ युवा संवाद

पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नितिन जानी (खजूरभाई) ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा, 'युवाओं को पढ़ाई के साथ-साथ कोई छोटा-मोटा बिजनेस भी शुरू करना चाहिए. समय बर्बाद न करें.' आलोचना करने वालों को जवाब देते हुए उन्होंने साफ किया कि वे उन लोगों को जवाब देकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते जिनका काम सिर्फ नेगेटिविटी फैलाना है.

जब नितिन जानी से पूछा गया कि आप गरीबों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी कुछ लोग आपका विरोध करते हैं, तो आप ऐसे लोगों को जवाब देने से क्यों बचते हैं. इस सवाल के जवाब में नितिन जानी ने कहा कि मैं उन लोगों को जवाब देने में समय बर्बाद नहीं करता जिनका काम सुबह उठकर आलोचना करना है.

'GEN-Z को पढ़ाई के साथ-साथ बिजनेस भी करना चाहिए'

यूथ फेस्ट में नितिन जानी ने युवाओं से अपील की कि आज के युवाओं को पढ़ाई के साथ-साथ छोटा-मोटा बिज़नेस भी करना चाहिए. अपना टाइम बर्बाद मत करो. मुझसे भी गलती हुई है और मैं 7 साल बाद बिजनेस में आया, नहीं तो आज मैं कहां होता.

AI डेटा की जगह ले सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस की नहीं: राम मोरी

क्या AI भविष्य में राइटर्स की जगह ले लेगा? इस सवाल के जवाब में राम मोरी ने कहा, 'AI चिंता की बात है, लेकिन यह पूरी तरह से इंसान की जगह नहीं ले सकता. क्योंकि कमांड इंसान को ही देनी होती है. इसलिए जब तक हमारे पास नॉलेज है, जब तक हम इससे लड़ते हैं, तब तक चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. इस बारे में राइटर राम मोरी ने कहा कि AI डेटा की जगह ले सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस की नहीं.

'लवारी' फेम मनन-चिरायु ने बताए सफलता के राज

ZEE भारत यूथ फेस्ट में देश के टॉप क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने युवाओं से सीधा संवाद किया. गुजराती युवाओं के पसंदीदा और 'लवारी' पॉडकास्ट फेम मनन देसाई और चिरायु मिस्त्री ने अपने खास अंदाज में युवाओं से बातचीत की. हल्के-फुल्के पलों के साथ-साथ उन्होंने करियर और क्रिएटिविटी के बारे में अपने अनुभव शेयर किए, जो युवाओं के लिए प्रेरणा साबित हुए.

नई सरकारी घोषणाएं और रोड सेफ्टी ड्राइव

गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी इस इवेंट में खास तौर पर मौजूद थे. उन्होंने 100 मीटर की रोड सेफ्टी ड्राइव लॉन्च की और 'जेनरेशन Z इंडिया' पोस्टर का अनावरण किया. इस मौके पर गुजरात के यूथ आइकॉन को भी सम्मानित किया गया.

मुख्य आकर्षण

इस यूथ फेस्ट में एंटरटेनमेंट और नॉलेज का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखा. दोपहर 1 बजे, अखंडस्वामी ने युवाओं को जीवन के मूल्यों के बारे में गाइड किया. दोपहर 3 बजे, नए जमाने के एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी सक्सेस स्टोरीज़ शेयर कीं. शाम 5 बजे, 'लवारी' ग्रुप के मनन देसाई और उनकी टीम ने युवाओं को खूब हंसाया. शाम को, राज्य के डिप्टी CM हर्ष संघवी मौजूद रहे और उन्होंने ट्रैफिक नियमों और सेफ्टी पर एक खास अवेयरनेस सेशन में हिस्सा लिया. हर्ष संघवी ने इस मेगा इवेंट में देश के युवाओं के लिए GEN-Z चैनल भी लॉन्च किया.

ज़ी मीडिया की यह पहल देश के युवाओं के लिए एक नई दिशा साबित हो रही है. 'ज़ी भारत यूथ फेस्ट' सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि करियर, टेक्नोलॉजी और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे विषयों पर खुली चर्चा के लिए एक आदर्श मंच दे रहा है.