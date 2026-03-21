Advertisement
trendingNow13149318
Hindi NewsदेशZee Bharat Youth Fest 2026: अहमदाबाद यूथ पावर फेस्टिवल में जमकर मचा धमाल, एंटरटेनमेंट और गाइडेंस का दिखा अनोखा संगम

Zee Bharat Youth Fest 2026: अहमदाबाद यूथ पावर फेस्टिवल में जमकर मचा धमाल, एंटरटेनमेंट और गाइडेंस का दिखा अनोखा संगम

Ahmedabad Zee Bharat Youth Fest 2026: यूथ फेस्टिवल में युवाओं ने जमकर धमाल मचाया. वहीं विधायक अमित ठाकरे ने ज़ी मीडिया की पहल की तारीफ करते हुए कहा, 'आज का युवा सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं. बल्कि नौकरी देने वाला बन गया है. AI के जमाने में युवाओं के लिए लगातार अपडेटेड रहना जरूरी है.'

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 22, 2026, 12:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Zee Bharat Youth Fest 2026: अहमदाबाद यूथ पावर फेस्टिवल में जमकर मचा धमाल, एंटरटेनमेंट और गाइडेंस का दिखा अनोखा संगम

Zee Bharat Youth Fest 2026: ज़ी मीडिया ने गुजरात यूनिवर्सिटी के सीनेट हॉल में 'Zee Bharat Youth Fest' का भव्य आयोजन किया. यह फेस्ट अहमदाबाद के Gen-Z के लिए म्यूजिक, इंस्पिरेशन और टैलेंट का एक अनोखा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है. इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि इसकी एंट्री पूरी तरह से फ्री रखी गई थी. सुबह 11 बजे शुरू हुए ज़ी भारत यूथ फेस्ट का उद्घाटन गुजरात सरकार के मंत्री कौशिक वेंकरिया और प्रवीण माली, विधायक अमित ठाकर, ज़ी मीडिया के CEO रक्तिम दास और Z 24 kalak के एडिटर दीक्षित सोनी की मौजूदगी में दीप जलाकर हुआ. 

ज़ी न्यूज़ की Gen-Z से जुड़ने की अनोखी पहल

ज़ी न्यूज़ के ज़ी भारत यूथ फेस्ट को संबोधित करते हुए विधायक अमित ठाकरे ने इस पहल को अनोखा बताया. उन्होंने ये भी कहा कि आज का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बन गया है. आज AI की बात हो रही है, जो 3 साल पहले नहीं थी. यूथ फेस्ट में बोलते हुए वन, पर्यावरण और ट्रांसपोर्ट राज्य मंत्री प्रवीण माली ने कहा कि आज का युवा जानता है कि उसे कैसा भारत या राज्य चाहिए और सरकार उसके सपनों को पूरा करने का माध्यम बनेगी.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

गुजरात में भ्रष्टाचार रोकने के लिए होगा फेसलेस RTO सिस्टम

मंत्री प्रवीण माली ने कहा कि गुजरात में RTO में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक नई पहल शुरू की जाएगी. इसके लिए फेसलेस RTO सुविधा बनाई जाएगी. यानी पूरी तरह से डिजिटल सर्विस जिसमें लोग एक-दूसरे से मिलेंगे नहीं, तो भ्रष्टाचार नहीं होगा. राज्य मंत्री प्रवीण माली ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए बड़ा ऐलान किया और कहा, 'गुजरात में अब फेसलेस RTO सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे डिजिटल सर्विस का दायरा बढ़ेगा और बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी.'

खजूरभाई के साथ युवा संवाद

पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नितिन जानी (खजूरभाई) ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा, 'युवाओं को पढ़ाई के साथ-साथ कोई छोटा-मोटा बिजनेस भी शुरू करना चाहिए. समय बर्बाद न करें.' आलोचना करने वालों को जवाब देते हुए उन्होंने साफ किया कि वे उन लोगों को जवाब देकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते जिनका काम सिर्फ नेगेटिविटी फैलाना है.

fallback

जब नितिन जानी से पूछा गया कि आप गरीबों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी कुछ लोग आपका विरोध करते हैं, तो आप ऐसे लोगों को जवाब देने से क्यों बचते हैं. इस सवाल के जवाब में नितिन जानी ने कहा कि मैं उन लोगों को जवाब देने में समय बर्बाद नहीं करता जिनका काम सुबह उठकर आलोचना करना है.

'GEN-Z को पढ़ाई के साथ-साथ बिजनेस भी करना चाहिए'

यूथ फेस्ट में नितिन जानी ने युवाओं से अपील की कि आज के युवाओं को पढ़ाई के साथ-साथ छोटा-मोटा बिज़नेस भी करना चाहिए. अपना टाइम बर्बाद मत करो. मुझसे भी गलती हुई है और मैं 7 साल बाद बिजनेस में आया, नहीं तो आज मैं कहां होता.

fallback

AI डेटा की जगह ले सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस की नहीं: राम मोरी

क्या AI भविष्य में राइटर्स की जगह ले लेगा? इस सवाल के जवाब में राम मोरी ने कहा, 'AI चिंता की बात है, लेकिन यह पूरी तरह से इंसान की जगह नहीं ले सकता. क्योंकि कमांड इंसान को ही देनी होती है. इसलिए जब तक हमारे पास नॉलेज है, जब तक हम इससे लड़ते हैं, तब तक चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. इस बारे में राइटर राम मोरी ने कहा कि AI डेटा की जगह ले सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस की नहीं.

'लवारी' फेम मनन-चिरायु ने बताए सफलता के राज 

ZEE भारत यूथ फेस्ट में देश के टॉप क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने युवाओं से सीधा संवाद किया. गुजराती युवाओं के पसंदीदा और 'लवारी' पॉडकास्ट फेम मनन देसाई और चिरायु मिस्त्री ने अपने खास अंदाज में युवाओं से बातचीत की. हल्के-फुल्के पलों के साथ-साथ उन्होंने करियर और क्रिएटिविटी के बारे में अपने अनुभव शेयर किए, जो युवाओं के लिए प्रेरणा साबित हुए.

fallback

नई सरकारी घोषणाएं और रोड सेफ्टी ड्राइव

गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी इस इवेंट में खास तौर पर मौजूद थे. उन्होंने 100 मीटर की रोड सेफ्टी ड्राइव लॉन्च की और 'जेनरेशन Z इंडिया' पोस्टर का अनावरण किया. इस मौके पर गुजरात के यूथ आइकॉन को भी सम्मानित किया गया.

मुख्य आकर्षण

इस यूथ फेस्ट में एंटरटेनमेंट और नॉलेज का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखा. दोपहर 1 बजे, अखंडस्वामी ने युवाओं को जीवन के मूल्यों के बारे में गाइड किया. दोपहर 3 बजे, नए जमाने के एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी सक्सेस स्टोरीज़ शेयर कीं. शाम 5 बजे, 'लवारी' ग्रुप के मनन देसाई और उनकी टीम ने युवाओं को खूब हंसाया. शाम को, राज्य के डिप्टी CM हर्ष संघवी मौजूद रहे और उन्होंने ट्रैफिक नियमों और सेफ्टी पर एक खास अवेयरनेस सेशन में हिस्सा लिया. हर्ष संघवी ने इस मेगा इवेंट में देश के युवाओं के लिए GEN-Z चैनल भी लॉन्च किया.

ज़ी मीडिया की यह पहल देश के युवाओं के लिए एक नई दिशा साबित हो रही है. 'ज़ी भारत यूथ फेस्ट' सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि करियर, टेक्नोलॉजी और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे विषयों पर खुली चर्चा के लिए एक आदर्श मंच दे रहा है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Zee Bharat Youth Fest 2026

Trending news

डिएगो गार्सिया पर ईरान का अटैक कैसे बन गया भारत के लिए सुरक्षा चुनौती?
israel iran war
डिएगो गार्सिया पर ईरान का अटैक कैसे बन गया भारत के लिए सुरक्षा चुनौती?
अहमदाबाद यूथ पावर फेस्टिवल में जमकर मचा धमाल, एंटरटेनमेंट-गाइडेंस का दिखा अनोखा संगम
Zee Bharat Youth Fest 2026
अहमदाबाद यूथ पावर फेस्टिवल में जमकर मचा धमाल, एंटरटेनमेंट-गाइडेंस का दिखा अनोखा संगम
राहुल गांधी का सरकार पर तीखा हमला, बोले- चुनाव के बाद बढ़ा देगी तेल-गैस के दाम
israel iran war
राहुल गांधी का सरकार पर तीखा हमला, बोले- चुनाव के बाद बढ़ा देगी तेल-गैस के दाम
पंजाब की जनता को CM मान ने सौंपा रिपोर्ट कार्ड, 4 साल के काम-काज की गिनाई उपलब्धियां
Punjab
पंजाब की जनता को CM मान ने सौंपा रिपोर्ट कार्ड, 4 साल के काम-काज की गिनाई उपलब्धियां
दम बिरयानी का निकला 'दम', जेब भी हो रही हल्की! गैस संकट की वजह से महंगा हुआ स्वाद
israel iran war
दम बिरयानी का निकला 'दम', जेब भी हो रही हल्की! गैस संकट की वजह से महंगा हुआ स्वाद
'पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए आगे आएं विधायक', AAP नेता मनीष सिसोदिया ने की अपील
Punjab news
'पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए आगे आएं विधायक', AAP नेता मनीष सिसोदिया ने की अपील
क्या ईरान पर हमले के लिए US ने भारत के बेस यूज करने की मांगी इजाजत? MEA ने बताया सच
Israel Iran tension
क्या ईरान पर हमले के लिए US ने भारत के बेस यूज करने की मांगी इजाजत? MEA ने बताया सच
क्रूड ऑयल के रिजर्व का कांटा गिरा, क्या भारत ईरान से तेल की खरीददारी फिर शुरू करेगा?
Iran war
क्रूड ऑयल के रिजर्व का कांटा गिरा, क्या भारत ईरान से तेल की खरीददारी फिर शुरू करेगा?
BJP ने आज चुनावी राज्यों में किन प्रत्याशियों को दिया टिकट, यहां देखें लिस्ट
Assembly Election 2026
BJP ने आज चुनावी राज्यों में किन प्रत्याशियों को दिया टिकट, यहां देखें लिस्ट
‘आयुष्मान में शर्तें, हमारी योजना में फ्री इलाज...' CM मान ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
Bhagwant Singh Mann
‘आयुष्मान में शर्तें, हमारी योजना में फ्री इलाज...' CM मान ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड