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ZEE Entertainment ने सुदीप नागपुरकर को CSO के पद पर किया नियुक्त, क्रिएटर इकोनॉमी समेत इन मुद्दों पर होगा फोकस

ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Z) ने सुदीप नागपुरकर को 'चीफ सेल्स ऑफिसर' के पद पर नियुक्त किया है. Zee Entertainment का कहना है कि सुदीप नागपुरकर की नियुक्ति कंपनी की व्यापक रणनीति का हिस्सा है.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 01, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:49 PM IST
ZEE Entertainment ने सुदीप नागपुरकर को CSO के पद पर किया नियुक्त, क्रिएटर इकोनॉमी समेत इन मुद्दों पर होगा फोकस
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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