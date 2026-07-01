/ZEE Entertainment ने सुदीप नागपुरकर को CSO के पद पर किया नियुक्त, क्रिएटर इकोनॉमी समेत इन मुद्दों पर होगा फोकस

Who is Sudeep Nagpurkar: ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Z) की ओर से सुदीप नागपुरकर को 'चीफ सेल्स ऑफिसर'-सोशल प्लेटफॉर्म्स, क्रिएटर इकोनॉमी और पार्टनरशिप्स' के पद पर नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति से डिजिटल मॉनेटाइजेशन इंजन और मजबूत होगा, इसके साथ ही ग्रोथ की रफ्तार भी बढ़ेगी. सुदीप नागपुरकर Z के 'चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर-एडवरटीजमेंट रेवेन्यू' संदीप मेहरोत्रा को रिपोर्ट करेंगे.
दरअसल, आधुनिक परिवेश में बदलती 'अटेंशन इकोनॉमी' के कारण ग्राहकों का व्यवहार तेजी से बदल रहा है. यही कारण हैं कि ब्रांड्स ऐसे इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम की तलाश कर रहे हैं, जो कंटेंट, क्रिएटर्स, कम्युनिटीज और कॉमर्स के बीच सार्थक जुड़ाव (इंगेजमेंट) बना सकें. इस बदलाव को समझते हुए, 'Z' एक मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.
इस नियुक्ति को लेकर जारी एक बयान में 'Z' की ओर से कहा गया कि यह इकोसिस्टम सोशल प्लेटफॉर्म्स, क्रिएटर नेटवर्क्स और उभरते डिजिटल टच पॉइंट्स पर मॉनेटाइजेशन के नए अवसर खोलने के लिए कंपनी की कंटेंट की ताकत, टेक्नोलॉजी क्षमताओं और रणनीतिक साझेदारियों का लाभ उठाएगा.
बता दें कि सुदीप नागपुरकर के पास कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, B2B SaaS, रिटेल और FMCG जैसे कई क्षेत्रों में 16 साल से अधिक का अनुभव है. अपने इस लंबे करियर के दौरान सुदीप ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है. इसके साथ ही उन्होंने व्यवसायों को भारत से दुनिया भर में निर्यात करने में मदद की है.
इससे पहले सुदीप गूगल इंडिया से जुड़े थे, जहां पर उन्होंने FMCG के लिए 'हेड ऑफ इंडस्ट्री' के तौर पर काम किया और बड़ी कंज्यूमर कंपनियों के लिए मार्केटिंग में बदलाव लाने में मदद की. इसके साथ ही वह नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स (एमर्सन) के साथ भी जुड़े रहे हैं, जहां उन्होंने कंसल्टेटिव सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट में गहरी विशेषज्ञता हासिल की.
कंपनी की ओर से बताया गया कि सुदीप नागपुरकर रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएंगे, जिससे तेजी से बढ़ रहे क्रिएटर इकोनॉमी इकोसिस्टम में कंपनी की मौजूदगी और मजबूत होगी.
Zee Entertainment के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर संदीप मल्होत्रा ने बताया कि कंटेंट, टेक्नोलॉजी और कॉमर्स का तेजी से हो रहा मेल दर्शकों की भागीदारी और कमाई के नए अवसर पैदा कर रहा है. ऐसे में स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप बनाने और मॉनेटाइजेशन की रणनीतियों को आगे बढ़ाने का सुदीप नागपुरकर का अनुभव डिजिटल क्षेत्र में हमारी क्षमताओं को और मजबूत करेगा.
Z के सोशल प्लेटफॉर्म्स, क्रिएटर इकोनॉमी और पार्टनरशिप्स के चीफ सेल्स ऑफिसर सुदीप नागपुरकर ने कहा कि क्रिएटर इकोनॉमी और सोशल प्लेटफॉर्म्स यह बता रहे हैं कि दर्शक कंटेंट को कैसे खोजते हैं, देखते हैं और उससे कैसे जुड़ते हैं. यह ब्रांड्स के लिए एक बड़ा मौका है कि वे ज्यादा असली, संदर्भ-आधारित और नतीजों पर केंद्रित अनुभवों के जरिए ग्राहकों से जुड़ें. मैं 'Z' की डिजिटल ग्रोथ यात्रा के एक अहम पड़ाव पर इसके साथ जुड़ने को लेकर उत्साहित हूं.