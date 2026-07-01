/ZEE Entertainment ने सुदीप नागपुरकर को CSO के पद पर किया नियुक्त, क्रिएटर इकोनॉमी समेत इन मुद्दों पर होगा फोकस

Z के सोशल प्लेटफॉर्म्स, क्रिएटर इकोनॉमी और पार्टनरशिप्स के चीफ सेल्स ऑफिसर सुदीप नागपुरकर ने कहा कि क्रिएटर इकोनॉमी और सोशल प्लेटफॉर्म्स यह बता रहे हैं कि दर्शक कंटेंट को कैसे खोजते हैं, देखते हैं और उससे कैसे जुड़ते हैं. यह ब्रांड्स के लिए एक बड़ा मौका है कि वे ज्यादा असली, संदर्भ-आधारित और नतीजों पर केंद्रित अनुभवों के जरिए ग्राहकों से जुड़ें. मैं 'Z' की डिजिटल ग्रोथ यात्रा के एक अहम पड़ाव पर इसके साथ जुड़ने को लेकर उत्साहित हूं.