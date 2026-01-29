जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में जर्मन सबटाइटल्स के साथ ले सकेंगे भारतीय शोज का आनंद, ज़ी एंटरटेनमेंट यूके और सैमसंग टीवी प्लस ने किया साझेदारी का ऐलान

Zee Entertainment UK News: अब जी टीवी के मनोरंजन कार्यक्रमों की पताका यूरोप में भी फहराने जा रही है. इसके लिए ज़ी एंटरटेनमेंट यूके ने साझेदारी कर लाइव FAST चैनल के रूप में लॉन्च किया है. इसके तहत अब तीन देशों के दर्शकों को जर्मन सब-टाइटल्स के साथ भारतीय शोज देखने का मौका मिल सकेगा.
Zee Entertainment UK and Samsung TV Plus collaborations: ज़ी एंटरटेनमेंट यूके ने मनोरंजन की दुनिया में नई क्रांति शुरू कर दी है. ग्रुप ने यूरोपीय प्रसारण और स्ट्रीमिंग में एक ऐतिहासिक कदम की घोषणा की है. उसने जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में सैमसंग टीवी प्लस पर फ्लैगशिप ज़ी टीवी को एक लाइव FAST चैनल के रूप में लॉन्च किया है. इस साहसिक कदम का मकसद ज़ी के वैश्विक विस्तार को बढ़ावा देना है. साथ ही दर्शकों को प्रामाणिक और प्रीमियम दक्षिण एशियाई मनोरंजन उपलब्ध कराता है.
जर्मन सबटाइटल्स के साथ देख सकेंगे भारतीय शोज
इस लॉन्चिंग के बाद जर्मन दर्शक पहली बार जी टीवी पर प्रसारित होने वाले ड्रामा, रियलिटी शो और पारिवारिक मनोरंजन शो जर्मन सबटाइटल्स के साथ लाइव 24/7 देख सकेंगे. इस प्रयोग के साथ ही अब भारतीय कंटेंट पहले से कहीं ज्यादा सुलभ और समावेशी हो जाएगा. ऐसा करने से न केवल जर्मनी में रहने वाले दक्षिण एशियाई दर्शक बल्कि जर्मन लोग भी ज़ी टीवी पर प्रसारित होने वाले भारतीय शोज आ का आनंद ले पाएंगे.
जी टीवी की इस पहल को मनोरंजन की दुनिया में क्रांतिकारी माना जा रहा है. इसकी वजह ये है कि इस इनोवेशन के जरिए FAST स्ट्रीमिंग की अत्याधुनिक अनुवाद तकनीक को जीटीवी के फ्लैगशिप कंटेंट के साथ जोड़ा गया है.
जी वन और जी5 जी ग्रुप के पहले से ही लोकप्रिय मनोरंजन चैनल हैं. जिसकी वजह से जर्मनी में रहने वाले दक्षिण एशियाई दर्शकों के बीच जीटीवी का मजबूत फैन बेस बना हुआ है. इसके प्रोग्राम देखने वालों में इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में हाई सेलरी वाले लाखों भारतीय प्रोफेशनल भी शामिल हैं. जो क्वालिटी कंटेंट को महत्व देना पसंद करते हैं. वे इसके लिए भुगतान करने को भी तैयार हैं. हालांकि सीमित पहुंच की वजह से अब तक यह मुराद पूरी नहीं हो पा रही थी.
बिना पैरंट्स पर निर्भर हुए कर सकेंगे मनोरंजन
अब लाइव स्ट्रीमिंग को सीधे दर्शकों तक पहुंचाकर ज़ी टीवी इस कमी को दूर कर रहा है. ऐसा करने से तीनों यूरोपीय देशों में रह रहे युवा पीढ़ी के लोग भी ट्रांसलेशन के लिए पैरंट्स पर निर्भर हुए बिना भी कंटेंट का आनंद ले पाएंगे.
सैमसंग टीवी प्लस की बात करें तो यह सैमसंग का मुफ्त, विज्ञापन-समर्थित स्ट्रीमिंग टीवी (FAST) सेवा है. इस पर बिना किसी सब्सक्रिप्शन के समाचार, खेल, मनोरंजन आदि से जुड़े सैकड़ों लाइव चैनल, ऑन-डिमांड फिल्में और शो देखे जा सकते हैं. यह सेवा सैमसंग टीवी, गैलेक्सी और सैमसंग स्मार्ट मॉनिटर डिवाइसों पर उपलब्ध है.
मनोरंजन को वास्तव में सीमाहीन बनाना- अमित गोयनका
इस उपलब्धि पर ज़ी एंटरटेनमेंट प्रेसिडेंट (इंटरनेशनल एंड डिजिटल बिजनेस) अमित गोयनका ने कहा, 'जी टीवी जर्मनी एक फ्लैगशिप लॉन्च है. यह हमारी वैश्विक यात्रा में एक अहम क्षण है. इसका मकसद मनोरंजन को वास्तव में सीमाहीन बनाना है. यह कदम न केवल अभूतपूर्व बल्कि आवश्यक भी है, जिससे हम दर्शकों तक उनके स्थान पर पहुंच सकें. सैमसंग टीवी प्लस पर 24x7 घंटे जर्मन सबटाइटल्स के साथ लाइव जाने से हम भाषा की बाधाओं को तोड़ रहे हैं. साथ ही FAST स्ट्रीमिंग के लिए एक नया अंतरराष्ट्रीय मानक भी स्थापित कर रहे हैं.'
उन्होंने आगे कहा, 'एक कंटेंट और टेक मीडिया पावरहाउस के रूप में हम हर संभव नए और इनोवेटिव तरीके अपनाकर अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे. यह लॉन्चिंग सांस्कृतिक पुल बनाने और FAST क्रांति का नेतृत्व करने के लिए है. यह सैमसंग जैसे वैश्विक टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ ग्लोबल एंटरटेनमेंट के भविष्य को आकार देने के बारे में है.'
सैमसंग टीवी प्लस कंट्री लीड (DACH + BeNeLux) बेनेडिक्ट फ्रे ने भी इस सहभागिता पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा, 'हम जी एंटरटेनमेंट के साथ अपनी साझेदारी को जारी रखते हुए जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में कंटेंट ऑफरिंग को बढ़ाने के लिए उत्साहित हैं. इसमें फ्लैगशिप ज़ी टीवी का सैमसंग टीवी प्लस पर लॉन्च शामिल है. यह जोड़ प्लेटफॉर्म पर पहले से उपलब्ध ज़ी चैनलों के हमारे मौजूदा पोर्टफोलियो को और मजबूत बना देगा. साथ ही हमारे ग्राहकों को और अधिक प्रीमियम दक्षिण एशियाई मनोरंजन प्रदान करने का अवसर देगा. जर्मन सबटाइटल्स के साथ कंटेंट को सुलभ बनाने से दर्शकों को भारतीय मनोरंजन शोज देखने का नया अनुभव होगा.'
सैमसंग टीवी प्लस पर चैनल नंबर 4210 पर कर सकते हैं एक्सेस
बताते चलें कि मौजूदा समय में ज़ी टीवी यूके के सोशल मीडिया हैंडल से जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में लाखों फॉलोअर्स और दर्शक जुड़े हुए हैं. इससे ब्रांड की मजबूत डिजिटल उपस्थिति और वफादार फैन बेस की झलक मिलती है. ऐसे में यह नई लॉन्चिंग यूरोप और उससे आगे भी ग्रोथ को बढ़ावा देगा. इससे विदेशों में रहने वाले दर्शकों को प्रामाणिक और वैध कंटेंट वहीं बैठे मिल पाएंगे.
जर्मनी में रहने वाले दर्शक अब ज़ी टीवी को विशेष रूप से सैमसंग टीवी प्लस पर चैनल नंबर 4210 पर एक्सेस कर सकते हैं. यह साझेदारी प्रीमियम कंटेंट प्रदाताओं और नवाचारी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्मों के बीच बढ़ती तालमेल को दर्शाती है, जो गुणवत्तापूर्ण अंतरराष्ट्रीय कंटेंट की पहुंच को बढ़ा रही है.
ज़ी एंटरटेनमेंट यूके यूरोप में सबसे बड़ा दक्षिण एशियाई प्रसारक और स्ट्रीमिंग पावरहाउस है. यह लीनियर टीवी और FAST प्लेटफॉर्मों पर नौ चैनल प्रदान करता है. जिसे अब जी5 के अत्याधुनिक डिजिटल अनुभव से कंप्लीट कर दिया गया है. इस लॉन्च के साथ, ज़ी टीवी जर्मनी यूरोप में जी का नौवां चैनल बन गया है. जो यूरोप में दक्षिण एशियाई मनोरंजन के प्रमुख प्रदाता के रूप में नेतृत्व को और मजबूत करता है.
वैश्विक विस्तार कर रहा ज़ी एंटरटेनमेंट यूके
वहीं ज़ी एंटरटेनमेंट यूके अपना वैश्विक विस्तार लगातार मजबूत कर रहा है, वह दर्शकों तक उनके स्थान पर पहुंच रहा है. साथ ही टेलीविजन और डिजिटल नवाचार के जरिए क्रॉस-कल्चरल को भी बढ़ावा दे रहा है.
सैमसंग टीवी प्लस पर ज़ी टीवी लाइव देखें, चैनल 4210.
संपर्क: ज़ी एंटरटेनमेंट यूके
ईमेल: contactzeeuk@zee.com सैमसंग टीवी प्लस
ईमेल: j.nasato@samsung.com
ब्रिटेन में प्रमुख मीडिया और मनोरंजन कंपनी
ज़ी एंटरटेनमेंट यूके के बारे में: ज़ी एंटरटेनमेंट यूके यूनाइटेड किंगडम में एक प्रमुख मीडिया और मनोरंजन कंपनी है. यह वहां रहने वाले दक्षिण एशियाई दर्शकों की विविध रुचियों को ध्यान में रखकर कंटेंट प्रदान करती है. अपनी स्थापना के बाद से जी यूके ने चैनलों का एक पोर्टफोलियो बनाया है जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध, उच्च-गुणवत्ता वाला कंटेंट प्रदान करते हैं. इनमें ज़ी टीवी, ज़ी सिनेमा, एंडटीवी, ज़ी वन यूके, ज़ी वन जर्मनी, ज़ी वन फ्रांस और ज़ी पंजाबी शामिल हैं.
ज़ी यूके ने यूके मनोरंजन बाजार में अपनी मजबूत स्थिति स्थापित की है. यह दर्शकों को आकर्षक ड्रामा, फिल्म, संगीत और लाइफस्टाइल प्रोग्रामिंग से जोड़ता है. वह स्काई, वर्जिन मीडिया, ज़िग्गो, फ्री, केपीएन और डिजिटल स्ट्रीमिंग सेवाओं जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्मों पर भी अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है. इसके लिए वह रणनीतिक चैनल लॉन्च, लोकलाइज्ड कंटेंट और इनोवेटिव मार्केटिंग अभियानों पर फोकस कर रहा है.
ज़ी एंटरटेनमेंट यूके अपनी मूल कंपनी ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड, भारत (ZEEL) का हिस्सा है. इसमें 260,000+ घंटे का टेलीविजन कंटेंट, 4,800+ फिल्में और 80+ से अधिक चैनल हैं. जो वैश्विक स्तर पर 1.3 अरब से अधिक दर्शकों तक पहुंचते हैं.
क्या है सैमसंग टीवी प्लस?
सैमसंग टीवी प्लस के बारे में: सैमसंग टीवी प्लस एक प्रीमियम वैश्विक मनोरंजन सेवा है, जो हर व्यक्ति और हर पल के लिए असाधारण अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. FAST में करीब 100 मिलियन से ज्यादा मंथली यूजर हैं. सैमसंग टीवी प्लस एक ही जगह पर हजारों शो और फिल्में ऑन-डिमांड प्रदान करता है.
यह सेवा 30 देशों में 4,300 से अधिक विज्ञापन-समर्थित लीनियर चैनल प्रदान करती है और केवल सक्रिय सैमसंग डिवाइसों पर उपलब्ध है. सैमसंग टीवी प्लस सैमसंग टीवी, गैलेक्सी डिवाइस और सैमसंग स्मार्ट मॉनिटर पर बिना सब्सक्रिप्शन के उपलब्ध है. अधिक जानकारी के लिए samsungtvplus.com पर जाएं और इंस्टाग्राम, फेसबुक, X और लिंक्डइन पर फॉलो करें.
