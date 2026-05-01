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रात में जिस BJP एजेंट के सामने स्ट्रॉन्ग रूम में बैठी थीं ममता, ZEE NEWS ने लिया उसका इंटरव्यू

West Bengal Strong Room Drama: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री देर रात कई घंटों तक स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर बैठी रहीं, इस दौरान उनके सामने सुवेंदु अधिकारी के एजेंट भी बैठे थे. ZEE NEWS ने उनसे खास बातचीत की. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: May 01, 2026, 10:06 AM IST
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रात में जिस BJP एजेंट के सामने स्ट्रॉन्ग रूम में बैठी थीं ममता, ZEE NEWS ने लिया उसका इंटरव्यू

West Bengal Strong Room Drama: गुरुवार देर रात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्ट्रॉन्ग रूम पर पहुंचीं, जिसके बाद दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं में तनातनी हो गई. इस दौरान ममता बनर्जी ने गड़बड़ियों के आरोप लगाए और काफी समय तक वो खुद स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर बैठीं. इस दौरान उनके सामने सुवेंदु अधिकारी के एजेंट सूर्यनील दास भी बैठे हुए थे. दोनों की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं. खुद सुवेंदु अधिकारी ने भी उनकी तस्वीर को पोस्ट किया है. ऐसे में जी न्यूज ने सूर्यनील दास से खास बातचीत की.

सुवेन्दु अधिकारी के एजेंट सूर्यनील दास ने कहा कोई संभावना ही नहीं है कि EVM से छेड़छाड़ हो सके. ममता बनर्जी हार रही हैं, तो ग्राउंड तैयार कर रही हैं. कल आईं बैठी रहीं कोई बात नहीं. इस दौरान उनसे यह भी पूछा गया कि कि वो कितनी देर तक यहां मौजूद रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि वो पूरी रात यहां मौजूद रहते हैं.

उनसे सवाल किया गया कि ममता बनर्जी कितनी देर तक अंदर थीं, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो काफी समय तक अंदर थीं लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाईं और मैं भी वहां पर मौजूद था, ताकि ममता बनर्जी वहीं पर कुछ गड़बड़ ना कर पाएं. सबकुछ सुरक्षित है और चिंता की कोई बात नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि यह जो पार्टी (TMC) है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैं वहां पूरी रात मौजूद था. उनसे अगला सवाल किया गया कि अब दिन के समय पर ड्यूटी पर कौन आएगा तो. उन्होंने जवाब दिया कि वो हम लोग अभी तय करेंगे. 

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सुवेंदु अधिकारी ने भी शेयर की तस्वीर

इसके अलावा खुद सुवेंदु अधिकारी ने भी उनकी तस्वीर पोस्ट करते कैप्शन में लिखा,'मैं भवानीपुर चुनाव क्षेत्र समेत पूरे पश्चिम बंगाल राज्य के सम्मानित वोटर्स समुदाय को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस केंद्र से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार, यानी मौजूदा मुख्यमंत्री, माननीय, को सख्त हिदायत दी गई है कि वे कोई भी गलत फायदा न उठाएं.' उन्होंने आगे लिखा,'चाहे वह कितनी भी कोशिश कर लें, वह नियमों के बाहर कोई भी काम नहीं कर पाई हैं. जब तक वह स्ट्रॉन्ग रूम परिसर में मौजूद थीं, मेरे चुनाव एजेंट, एडवोकेट सूर्यनील दास, खुद वहां थे और उन पर कड़ी नजर रख रहे थे ताकि वह कोई बेईमानी न कर सकें.'

ममता बनर्जी ने क्या आरोप लगाए थे?

विधानसभा चुनाव की मतगणना में सिर्फ दो दिन बचे हैं इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार रात को कोलकाता के भवानीपुर स्ट्रॉन्ग रूम पहुंचीं. उन्होंने कहा कि अगर EVM से छेड़छाड़ की कोशिश हुई, तो उनकी पार्टी इसका विरोध करेगी. ममता बनर्जी ने दावा किया कि कई जगह EVM में गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं. उन्होंने कहा कि CCTV फुटेज जांचनी चाहिए और नियमों के अनुसार उम्मीदवार और उनके एजेंट को स्ट्रॉन्ग रूम तक जाने की अनुमति होनी चाहिए.

उन्होंने चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया और कहा कि अगर कोई EVM या काउंटिंग से छेड़छाड़ करेगा, तो उनकी पार्टी पूरी ताकत से मुकाबला करेगी. साथ ही उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की. TMC ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली और गुजरात से बंगाल को नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है, जिसका जवाब जनता देगी.

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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