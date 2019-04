ZEE जानकारी: भ्रष्टाचार और मीडिया का कॉकटेल

सत्य में बहुत शक्ति होती है... और सत्य की रोशनी.. झूठ का व्यापार करने वालों को शर्मिंदा कर देती है. अगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में बिचौलिये... क्रिश्चियन मिशेल के नये खुलासे के बाद राजनीतिक गलियारों, सेना के अधिकारियों, ब्यूरोक्रैट्स और मीडिया में हड़कंप मच गया है .

क्रिश्चियन मिशेल ने इस घोटाले में जिन लोगों के नाम लिये हैं वो पिछले 24 घंटे से बहुत बेचैन हैं . उन्हें इस बात की चिंता है कि आगे क्रिश्चियन मिशेल अपने खुलासे में ना जाने कौन कौन से राज़ खोलेगा. आगे.. ना जाने वो किन लोगों के नाम लेने वाला है. अब तक क्रिश्चियन मिशेल ने गांधी परिवार और उनके करीबी नेताओं, पत्रकारों और कुछ शुभचिंतकों के नाम लिये हैं . वैसे किसी घोटाले में नेताओं और अधिकारियों का नाम आना सामान्य सी बात मानी जाती है लेकिन सौदेबाज़ी में पत्रकारों का शामिल होना.... लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा झटका है.

इस घोटाले से ये बात सामने आई है कि देश के कुछ बड़े पत्रकारों ने, सवालों के बहाने सत्ता से गहरे संपर्क बनाने काम किया था. ये वो पत्रकार हैं जो दिन की रौशनी में सवाल पूछते हैं और रात के अंधेरे में सत्ता के लोगों से.... दलालों की मुलाक़ात करवाते हैं . इसके बदले में ये लोग.... सत्ता से पैसे और सम्मान का नज़राना वसूल करते हैं. हैरानी की बात ये है कि काम हो जाने के बाद इन्हें इनका मेहनताना कमीशन और पद्म सम्मानों के रूप में, बड़े आराम से मिल जाता है .

देश की जनता ये अंतर नहीं समझ पाती है कि दिन में टेलीविज़न और अखबारों में दिखने और लिखने वाले संपादक और पत्रकारों का असली सच क्या है . लेकिन जब सच का ख़ुलासा होता है ऐसे लोग बहुत बेचैन हो जाते हैं . और वो अपनी सारी शक्ति... सच को दबाने में लगा देते है. कल हुए क्रिश्चियन मिशेल के खुलासे के बाद अब ये कोशिश की जा रही है कि अगस्टा वेस्टलैंड घोटाले से जुड़े दूसरे पहलुओं को जनता तक पहुंचने से रोका जाए.

आज इस संबंध में क्रिश्चियन मिशेल ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एक आवेदन किया है जिसमें उसने Enforcement Directorate की शिकायत की है . क्रिश्चियन मिशेल ने.. ये सवाल उठाया है कि ED द्वारा पेश की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट... कोर्ट के संज्ञान लेने से पहले मीडिया में कैसे लीक हो गई ?

क्रिश्चियन मिशेल ने ED का राजनीतिक इस्तेमाल होने का आरोप लगाया है . उसका कहना है कि ED..सरकार के इशारे पर राजनीतिक उद्देश्य के लिए काम कर रही है . वो .... इस मामले की निष्पक्ष जांच करने के बजाए मीडिया ट्रायल करवाना चाहती है . मीडिया में सनसनी फैलाने के लिए चार्जशीट को मीडिया में बांटा गया है .

क्रिश्चियन मिशेल ने कोर्ट से निष्पक्ष जांच करने की प्रार्थना की है . क्रिश्चियन मिशेल की शिकायत के बाद कोर्ट ने Enforcement Directorate से जवाब मांगा है . अब ED को इस मामले पर कल तक अपना जवाब देना है .

आप सभी लोग रोज़ अखबार पढते हैं . News Channels देखते हैं . लेकिन आम तौर पर पत्रकारिता की दुनिया के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी होती है . हर अखबार और News Channel में देश के अलग-अलग विषयों की रिपोर्टिंग करने के लिए अलग-अलग रिपोर्टर होते हैं . इसी तरह सुरक्षा के मामले पर भी रिपोर्टिंग के लिए मीडिया संस्थान अलग से रिपोर्टर रखते हैं . इन रिपोर्टरों का काम देश की जनता को ये सूचना देना होता है कि सेना की स्थिति क्या है ? सेना को देश की सुरक्षा के लिए किस तरह के हथियारों की ज़रूरत है . सेना के जवान किस हालत में सीमा पर पहरेदारी कर रहे हैं . उनकी समस्याएं क्या हैं ? अगर देखा जाए तो उनका काम बहुत महत्वपूर्ण होता है . लेकिन अगर ये रिपोर्टर रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट तैयार करें . और उस अखबार का संपादक भी इसमें उसका साथ दे तो ये सीधे-सीधे देश की सुरक्षा व्यवस्था से एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है .

अगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में कल ED ने जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है . उसमें कुछ पत्रकारों के भी नाम हैं . इस चार्जशीट को पढ़कर लगता है कि इन पत्रकारों ने हथियारों के दलालों की मदद की है. इनमें सबसे बड़ा नाम है शेखर गुप्ता का . ED ने अपनी चार्जशीट में 3 जगह शेखर गुप्ता का ज़िक्र किया है . इस चार्जशीट में क्या लिखा है ? हम आपको पढ़कर सुनाते हैं .

इस चार्जशीट के पेज नंबर 17 पर लिखा है कि

"Christian Michel James in his statement u/s 50 of PMLA has admitted hiring services of Guy Douglas to influence the media and this fact is further corroborated by act of influence on Manu Pubby and Shekhar Gupta to tone down his article in Indian Express."

हिंदी में इसका मतलब है... "क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ने मीडिया को प्रभावित करने के लिए Guy Douglas की सेवाएं लीं और इस बात की आगे पुष्टि की गयी कि मनु पब्बी और शेखर गुप्ता ने Indian Express में अपने लेखों को Tone Down किया है . आम तौर पर अखबार और News Channel में जब किसी खबर को कम महत्व दिया जाता है या उसे Soft किया जाता है तो इस किसी ख़बर को Tone Down करना कहते हैं .

क्रिश्चियन मिशेल ने हिरासत में पूछताछ के दौरान बताया है कि Guy Douglas कई पत्रकारों के संपर्क में था . चार्जशीट के पेज नंबर 30 पर क्रिश्चियन मिशेल से इस मामले में सवाल और जवाब दर्ज है . उनसे सवाल पूछा गया था कि Indian Express में प्रकाशित हुए Articles की Series को कैसे प्रभावित किया ? तब 3 जनवरी 2019 को उन्होंने अपने बयान में कहा कि Guy Douglous मीडिया के बड़े-बड़े संस्थानों के बारे में जानता था . इसलिए हमने उससे कहा था कि वो इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करे कि Indian Express में जो अगला लेख प्रकाशित हो, कम से कम उसमें पूरे मामले को शांत करे . जिन दो लोगों तक हम पहुंच पाए थे वो मनु पब्बी और शेखर गुप्ता थे .

अगर किसी अखबार में कोई रिपोर्टर, रिश्वत लेकर कोई गलत रिपोर्ट प्रकाशित करता है तो इसका मतलब है कि या तो उस अखबार का संपादक अ-योग्य है, या फिर उसकी रिपोर्टर के साथ मिलीभगत है . इस मामले में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है . भारत की सुरक्षा से जुड़े एक मामले को प्रभावित करने के लिए अखबार के संपादक और रिपोर्टर ने आपस में गठबंधन कर लिया .

ऐसे मामलों में सबसे पहले घोटाले की खबर को अखबार में बड़े पैमाने पर प्रकाशित किया जाता है. इसके बाद हथियार बनाने वाली कंपनी के लिए Lobbying कर रहे लोग, अखबार के संपादक और रिपोर्टर से संपर्क करते हैं. और इसके बाद पत्रकार, इन दलालों से समझौता कर लेते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि रक्षा सौदे में घोटाले की खबर को राष्ट्रहित के लिए नहीं बल्कि हथियार बनाने वाली कंपनी पर दबाव बनाने के लिए प्रकाशित किया जाता है. इस तरह की Blackmailing करके पत्रकार किस तरह के लाभ लेते होंगे? ये जांच का विषय है .

और आपको जानकर काफी आश्चर्य होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी खबरों में घोटाला करने के आरोपी ये वरिष्ठ संपादक Editors Guild Of India के President हैं . वर्ष 1978 में Editors Guild Of India की स्थापना देश में स्वतंत्र पत्रकारिता को बरकरार रखने के लिए हुई थी . वर्ष 1975 में जब देश में आपातकाल लगा तब बहुत सारे अखबारों के संपादकों ने इंदिरा गांधी की सरकार के सामने घुटने टेक दिए और वो आपातकाल का समर्थन करने लगे .

इन अखबारों में तब आपातकाल लगाने के फैसले की तारीफ की जाती थी . और इंदिरा गांधी की प्रशंसा में बड़े-बड़े लेख लिखे जाते थे . वर्ष 1977 में आपातकाल के बाद चुनाव हुए और जनता पार्टी की सरकार बनी . तब जनता पार्टी की सरकार ने पत्रकारों को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए Editors Guild की मदद की थी. इसके पीछे मंशा ये थी कि पत्रकार किसी भी सरकार के सामने घुटने नहीं टेके .

लेकिन ऐसा लगता है कि इन पत्रकारों और बड़े बड़े संपादकों ने तत्कालीन यूपीए सरकार और हथियारों के दलालों के सामने घुटने टेक दिए .

खबरों में मिलावट और घोटाले करने वाले ऐसे ही पत्रकारों को हमारे देश में पद्म श्री और पद्म भूषण जैसे बड़े बड़े सम्मान दिए जाते हैं . वर्ष 2009 में शेखर गुप्ता को यूपीए सरकार द्वारा पद्म भूषण जैसे बड़े सम्मान से... सम्मानित किया गया था .

मतलब बहुत साफ है कि ये सभी एक विशेष पार्टी के पत्रकार हैं. और ये अपनी उस विशेष पार्टी के सत्ता में आने का इंतज़ार बहुत बेसब्री से करते हैं, और इस काम में हर तरह की मदद करते हैं. ताकि फिर देश से जुड़े सौदों में दलाली करके पैसा कमाया जा सके. यही वजह है कि जब भी देश में कोई साफ सुथरी Deal होती है ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं . ये लोग हर वक्त यही सोचते हैं कि काश ! अगर देश में उनकी मनपसंद सरकार होती तो हर रक्षा सौदे से उनका भी विकास होता .

आज हम Editors Guild Of India के Executive Committee के सदस्यों से भी सवाल पूछना चाहते हैं . ये बड़े बड़े पत्रकार और बुद्धिजीवी आज ख़ामोश क्यों हैं ? क्या ये अपने President शेखर गुप्ता को उनके पद से हटाने के लिए कोई प्रस्ताव पारित करेंगे . क्या ये लोग चुपचाप खबरों के इस भ्रष्टाचार को सहते रहेंगे . अगर ये लोग आज शेखर गुप्ता का बचाव कर रहे हैं तो क्या इनकी ईमानदारी पर सवाल खड़े नहीं होंगे ?

अब ज़रा Editors Guild of india के दोहरे चरित्र को समझिए

30 अक्टूबर 2018 का दिन याद कीजिए. जब छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक नक्सली हमला हुआ था. जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस के 2 जवानों और दूरदर्शन के कैमरामैन अच्युतानंद साहू की मौत हो गई थी. लेकिन उस वक्त यही Editors Guild Of India गहरी नींद में सो रहा था. जबकि, वर्ष 2017 में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या हो गई थी, तब पूरे देश में हंगामा मच गया था. और देश के बुद्धिजीवी, पत्रकार एयरकंडीशन्ड कमरों से बाहर आ गये थे. यानी जो मामला अपने एजेंडे को सूट करता है उसकी पैरवी की जाती है.

ये कितनी बड़ी विडंबना है, कि एक ऐसी संस्था, जो अपना परिचय ये कहकर देती है...कि वो भारत की सबसे बड़ी editorial leaders की संस्था है. और ये एक पक्षपातमुक्त संस्था है. ये खुद को Committed to free, fair and independent journalism का सूत्रधार बताती है. लेकिन जब इसी देश का एक पत्रकार अपना कर्म करते हुए मारा जाता है...तो इस संस्था को उसका नाम लेते हुए भी तकलीफ होती है. और death of a camera person of Doordarshan कहकर ये अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त हो जाती है.

हालांकि, ऐसा हर मामले में नहीं होता. जब 5 सितम्बर 2017 को पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या हुई थी, उस वक्त स्थिति बिल्कुल अलग थी. तब, सारे बुद्धिजीवी सामने आ गए थे. कई Editors तो सड़कों पर भी उतर गए थे. और उस वक्त Editors Guild of India ने जो बयान जारी किया था...उसमें बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था...The Editors Guild of India is deeply shocked and strongly condemns the murder of Gauri Lankesh...Gauri Lankesh was a known critic of the Central government on key issues and had fearlessly expressed her views in the newspaper she edited as well as in other forums.

और आज जब इसी संस्था के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगे हैं...तो वो चुपचाप बैठकर तमाशा देख रही है.

हम एक बहुत ही जिम्मेदार News Channel हैं और बिना किसी का पक्ष जाने उसके विषय में कुछ भी नहीं दिखाते हैं . हमने अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए Editors Guild Of India के President शेखर गुप्ता को सवालों की एक List भेजी थी . लेकिन अब तक उनका कोई जवाब नहीं आया है . हमें उनके जवाब का इंतज़ार रहेगा .

हालांकि उन्होंने अपने मालिकाना हक वाले एक मीडिया संस्थान के माध्यम से अपनी सफाई दी है . अपनी सफाई में उन्होंने लिखा है कि उन पर लगे आरोप पूरी तरह अ-सत्य, हास्यास्पद और बिलकुल गलत हैं . उन्होंने कहा कि सच आरोपों से बिलकुल उलट है .

क्रिश्चियन मिशेल के खुलासे के बाद अब कांग्रेस पार्टी पर जवाब देने का दबाव बढ़ गया है . आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अगस्टा वेस्टलैंड घोटाले पर कांग्रेस के नेताओं की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किये हैं . बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस के नेता बैकफुट पर हैं.... और वो इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बता रहे हैं .

एक सच ये भी है, कि हमारे देश में विश्वसनीय और शुद्ध पत्रकारिता करना अब मुश्किल होता जा रहा है. लोगों का भरोसा टूट रहा है. पिछले कुछ समय में मीडिया में नैतिक भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं. ऐसे कई घोटाले हुए हैं, जिनमें भारतीय मीडिया के कुछ बड़े पत्रकारों पर व्यावसायिक फायदा उठाने और Deals करने या करवाने के आरोप लगे हैं.

उदाहरण के तौर पर 2010 के नीरा राडिया टेप्स को याद कीजिए. इन Tapes में Corporate Lobbyist नीरा राडिया और इस देश के कई वरिष्ठ पत्रकारों के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत रिकॉर्ड हुई थी. इन Recordings में नीरा राडिया, कुछ पत्रकारों के साथ मंत्री पदों को लेकर Lobbying कर रही थीं. नीरा राडिया को कुछ पत्रकारों को डिक्टेशन देते हुए भी सुना गया था. वो कुछ बड़े बड़े पत्रकारों को ये तक बता रही थीं, कि उन्हें अपने अगले कॉलम में क्या लिखना है?

यहां पर गौर करने वाली बात ये है, कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने Fin-meccanica कंपनी से वर्ष 2010 में 3 हजार 565 करोड़ रुपए में 12 हेलिकॉप्टर्स की ख़रीददारी की थी. और 2010 में ही नीरा राडिया टेप्स का खुलासा हुआ था. Augusta Westland हो या नीरा राडिया टेप्स हों. एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है, कि बड़ी-बड़ी कंपनियां अब सिर्फ नेताओं और Bureaucrats को ही मैनेज नहीं करती हैं. बल्कि मीडिया को भी मैनेज करके चलती हैं.

वर्ष 2018 में Augusta Westland की Parent कंपनी Fin Meccanica ने अमेरिका में सिर्फ Lobbying के लिए 9 करोड़ रुपये से ज़्यादा का खर्च किया. हालांकि, अमेरिका जैसे देश में Lobbying करना ग़ैर-कानूनी नहीं है. इसीलिए ऐसी कंपनियों के लिए भारत में भी आकर Lobbying पर करोड़ों रुपये खर्च करना आम बात है.

अमेरिका की Lockheed Martin और Boeing, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हैं.

बोइंग, विमान बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है. दुनिया भर में सौदे करने के लिये ये कंपनी पूरी दूनिया में Lobbying भी करती है. और इसके लिये वो करोड़ों रुपये का बजट भी रखती है. वर्ष 2017 में बोइंग ने 116 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की रक़म, lobbying पर ख़र्च की थी. जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा का था. वर्ष 1998 से ये कंपनी सिर्फ Lobbying पर ही क़रीब 2 हज़ार करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है. जबकि, Lockheed Martin ने वर्ष 2018 में अपने हथियारों की Lobbying के लिए 90 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किए थे.

Lockheed Martin के एक पूर्व अध्यक्ष ने ये बात स्वीकार की थी, कि अपने फाइटर जेट्स बेचने के लिए इस कंपनी ने दूसरे देश के अधिकारियों पर करोड़ों रुपये खर्च किए थे. अमेरिका की एक गैर सरकारी संस्था Center for Responsive Politics के मुताबिक पिछले साल हथियार बेचने के लिए Lockheed Martin ने अमेरिका में Lobbying पर कम से कम 90 करोड़ रुपये खर्च किए थे. इसके अलावा दुनियाभर में अपने हथियारों का प्रचार करने और Media Management के लिए भी ये कंपनी करोड़ों रुपये खर्च करती है. इस कंपनी पर दुनियाभर में पैसे देकर अपने हथियार बिकवाने के आरोप लगते रहे हैं.

और ये सब इसलिए होता है क्योंकि आजकल पत्रकारिता के पेशे में कई अनैतिक काम करने वाले बिज़नेसमैन भी घुस आए हैं. और ऐसे लोगों का मकसद पत्रकारिता करना नहीं, बल्कि अपना धंधा चमकाना होता है. ऐसे लोग अनैतिक तरीके से न्यूज़ चैनल चलाने का लाइसेंस हासिल कर लेते हैं और एक बार लाइसेंस मिल जाने के बाद न्यूज़ चैनल को अपनी महत्वाकांक्षाओं के रेसकोर्स में घोड़े की तरह दौड़ाते रहते हैं.

Augusta Westland घोटाले में इस बात का पूरा बंदोबस्त किया गया था, कि मीडिया में इस डील को लेकर सिर्फ अच्छी ख़बरें ही प्रसारित हों. इस डील को लेकर माहौल खराब करने वाली ख़बरों पर अंकुश लगाया जा सके. इसलिए, भारतीय मीडिया को मैनेज करने की जिम्मेदारी कुछ पत्रकारों को दी गई. ऐसी रणनीतियां भी बनाई गईं, जिससे Agusta Westland हेलीकॉप्टर डील के खिलाफ ख़बरें न छपें. यानी भारत के बड़े पत्रकारों और मीडिया Promoters ने ना सिर्फ समझौते किए, बल्कि ख़बरों में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मिलावट भी की. इसीलिए हम कह रहे हैं, कि पवित्र पत्रकारिता का दावा करने वाले ऐसे लोगों का दोहरा चरित्र और पाखंड पूरे देश के सामने आना चाहिए. आपके सामने आना चाहिए. ताकि आपको हमेशा पता रहे, कौन सही है और कौन ग़लत. और Zee News पिछले कई वर्षों से ऐसे पत्रकारों को देश के सामने Expose करता आया है और आगे भी करता रहेगा.