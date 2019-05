ZEE जानकारी: पश्चिमी मीडिया की भारतीय चुनाव में घुसपैठ !

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है, इसलिए दुनिया की तमाम ताकतों की दिलचस्पी इस बात में है कि वो भारत के चुनाव में हस्तक्षेप करें, और फायदा उठाएं.

पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले इमरान खान का अचानक हृदय परिवर्तन हो गया था . और उन्होंने अपने पुराने बयानों से U-turn लेते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत की कामना की थी .

और अब अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका TIME ने आखिरी दो चरणों के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक विवादित लेख लिखा है . TIME के Cover page पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्केच प्रकाशित किया गया है, और उसका शीर्षक दिया गया है... "India's Divider In Chief". हिंदी में इसका मतलब है... भारत का प्रमुख विभाजनकारी .

ये 3 हजार 352 शब्दों का लेख है लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन 3 हजार 352 शब्दों में एक बार भी Divide शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है. यानी जितना ज़ोर देकर मैगज़ीन के कवर पर Divider in Chief लिखा गया है. उतना आत्मविश्वास अंदर छपे लेख में दिखाई नहीं देता. इस लेख में भाषाई चालाकी और एजेंडे की मिलावट है.

Time मैगज़ीन के Cover को ध्यान से देखने पर आपको अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का पूरा Agenda और Propaganda समझ में आ जाएगा . Time मैगज़ीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दो लेख प्रकाशित किए हैं . इनमें दूसरे लेख का शीर्षक है Modi The Reformer... यानी नरेंद्र मोदी, एक सुधारक .

Time मैगज़ीन के संपादकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाने वाले लेख के शीर्षक को Cover पर मोटे अक्षरों के साथ, ज़्यादा प्रभावी तरीके से प्रकाशित किया है. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज की समीक्षा करने वाले लेख के शीर्षक को बहुत छोटे Size के Font में प्रकाशित किया . यही वजह है कि आपको इस Cover में मोदी पर आरोपों वाला शीर्षक तो बहुत आसानी से नज़र आ जाएगा लेकिन प्रधानमंत्री के कामकाज की समीक्षा वाले शीर्षक को देखने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगा.

अपने लेख की शुरुआत में ही लेखक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना एक आपदा से करने की कोशिश की है . इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने से लेखक ने पहले ही अपना पूर्वाग्रह सबके सामने रख दिया है . पूर्वाग्रह का मतलब है कि किसी व्यक्ति को पहले से ही दोषी मानकर उसकी समीक्षा करना . पूर्वाग्रह की मानसिक अवस्था में व्यक्ति अपना वैचारिक संतुलन खो देता है . उसका पूरा ज़ोर सिर्फ किसी दूसरे व्यक्ति की कमियों को ढूंढने में ही लगा रहता है .

इस लेख में ये समझाने की कोशिश की गई है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू धर्मनिर्पेक्ष और समाजवादी विचारधारा के नेता थे . लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में इन गुणों की कमी है . इस लेख के तीसरे पैराग्राफ में लिखा है कि आज़ादी के बाद पंडित नेहरू ने मुसलमानों को शरीयत का पालन करने की इजाज़त दी जबकि हिंदुओं के लिए संविधान के अनुसार कानून बनाए गए . लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार Triple तलाक के खिलाफ अध्यादेश लाई .

हालांकि अगर धार्मिक नियमों की कसौटी पर देखा जाए तो मोदी सरकार ने कुरान में लिखित तलाक के तरीके को ही लागू करवाने की कोशिश की है. लेकिन ऐसा लगता है कि शायद... लेखक को इससे भी आपत्ति है . लेखक... पंडित नेहरू द्वारा मुसलमानों को शरीयत का पालन करने की छूट देने की प्रशंसा करता हुआ नजर आता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के Triple तलाक के खिलाफ लाए गए अध्यादेश को एक Bracket में लिखकर, दोनों की तुलना करने की कोशिश कर रहा है. अंग्रेज़ी की भारी भरकम शब्दावली इस्तेमाल करने के बाद भी इस लेखक का पूर्वाग्रह साफ नज़र आता है .

इस लेख में आगे लिखा है कि धर्म-निरपेक्ष-वाद, उदारवाद और स्वतंत्र पत्रकारिता, आज़ाद भारत की सफलता है . लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि धर्म-निरपेक्ष-वाद, उदारवाद और स्वतंत्र पत्रकारिता उस बड़ी साज़िश का हिस्सा हैं जिसके तहत हिंदुओँ को ईसाइयों और मुसलमानों द्वारा दबाया गया. इस वजह से भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं में एक अ-विश्वास पैदा हुआ और 2014 में नरेंद्र मोदी की विजय इसी अविश्वास का परिणाम है .

यहां समझने वाली बात ये है कि वर्ष 2014 में बीजेपी को सभी वर्गों का वोट मिला था . हर धर्म, जाति, नस्ल और भाषा के लोगों ने बीजेपी को चुना था . इसीलिए बीजेपी 2014 में बहुमत हासिल कर पाई थी . लेकिन लेखक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय को अ-विश्वास का परिणाम बताया है .

आतिश तासीर नामक इस लेखक और पत्रकार ने टुकड़े-टुक़ड़े गैंग और अफज़ल प्रेमी गैंग के मुद्दों को बहुत चालाकी से उठाया है . लेखक ने Hinduphobia, Siculars, Libtards, Hindu Mob, Sadhvi Pragya और हिंदू आतंकवाद जैसे विषयों और शब्दों का इस्तेमाल किया है .

लेखक ने गोरक्षा के नाम पर Mob Lynching के मुद्दे को उठाया है और इसके लिए Hindu Mob शब्द का इस्तेमाल किया है . ये शब्दावली Hindu Terror से काफ़ी मिलती-जुलती है और इसका लक्ष्य एक समुदाय विशेष को Target करना भी हो सकता है.

बाहर के मीडिया को क्या दोष देना, हमारे देश का मीडिया भी वैसा ही है. अगर किसी अल्पसंख्यक को मार दिया जाता है तो हेडलाइन में मरने वाले का धर्म और उसकी जाति बताई जाती है. लेकिन जब बहुसंख्यक वर्ग का व्यक्ति मारा जाता है तो उसका धर्म और जाति नहीं बताई जाती.

Time मैगज़ीन भारत के लोकसभा चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोशिश में कामयाब भी हो गई है. आज भारत की राजनीति दो हिस्सों में बंटी हुई दिखाई दे रही है . एक तरफ वो राजनीतिक दल हैं जो Time मैगज़ीन के इस लेख का समर्थन कर रहे हैं और दूसरी तरफ सत्ता में बैठी पार्टी, बीजेपी है जो इस लेख का विरोध कर रही है .

Time मैगज़ीन में 16 अप्रैल 2015 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नरेंद्र मोदी पर एक लेख लिखा था . इस लेख में बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को Reformer In Chief लिखा था . Reformer In Chief का मतलब है... प्रमुख सुधारवादी

संयुक्त राष्ट्र के Secretary-General Antonio Guterres ने वर्ष 2018 में एक इंटरव्यू में कहा था कि "मुझे नहीं लगता कि भारत सांप्रदायिकता की समस्या का सामना कर रहा है . मैं भारत में अनोखी विविधता देखता हूं . मैंने भारत में पूर्ण धार्मिक सद्भाव देखा है .”

ये बातें Time मैगज़ीन के Cover के शीर्षक Divider in Chief से मेल नहीं खातीं.

Time मैगज़ीन में प्रधानमंत्री मोदी के 5 वर्षों के कामकाज की समीक्षा वाला लेख भी प्रकाशित किया गया है . इस लेख का शीर्षक है... Modi Is India's Best Hope for Economic Reform..

इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी आर्थिक सुधार के लिए भारत में सबसे बड़ी उम्मीद हैं .

लेख में GST की प्रशंसा की गई है . साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन योजनाओं का ज़िक्र किया गया है जिससे गरीबों को लाभ मिला है .

इस लेख में उज्जवला योजना और स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने करोड़ों शौचालयों का ज़िक्र भी किया गया है .

विचार करने वाली बात ये है कि भारत सरकार की पिछले 5 वर्षों की इन योजनाओं से सभी धर्म, जाति, नस्ल, भाषा और समुदाय के लोगों को लाभ मिला है . भारत सरकार की योजनाओँ में भेदभाव का आरोप कोई नहीं लगा सकता. क्या कोई ये कह सकता है कि उज्जवला योजना का लाभ किसी एक धर्म, जाति या वर्ग के लोगों को मिलता है ?

अगर इन तमाम योजनाओं में और सिस्टम के कामकाज में किसी तरह का विभाजन नहीं है. तो फिर "India's Divider In Chief" वाली बात कहां से आई .

हमें लगता है कि Time मैगज़ीन को इन लेखों की समीक्षा करनी चाहिए .

भारत की जनता ने वर्ष 2014 में 30 वर्ष के बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया. हमें लगता है कि भारत के प्रभावशाली नेतृत्व से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को काफी परेशानी है.

वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं ने भारत के चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी . ब्रिटेन की एक पत्रिका The Economist ने वर्ष 2014 में एक लेख प्रकाशित किया था जिसका शीर्षक था... Can anyone stop Narendra Modi?

इसका मतलब है कि क्या कोई नरेंद्र मोदी को रोक सकता है ?

इसके नीचे एक और छोटा शीर्षक लिखा गया है...

He will probably become India’s next prime minister. That does not mean he should be.

इसका मतलब है.... संभावना है कि नरेंद्र मोदी भारत के अगले प्रधानमंत्री बन जाएंगे . लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए.

इस शीर्षक से बिलकुल साफ पता चलता है कि ये पत्रिका वर्ष 2014 में भी ये नहीं चाहती थी कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनें . लेकिन इसके बावजूद वो प्रधानमंत्री बन गये.

ये पत्रिका लगातार भारत और भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ Agenda चलाती है . पिछले 2 हफ्ते में ही हमें इस पत्रिका में प्रकाशित ऐसे 2 लेख मिले हैं जिनमें नरेंद्र मोदी के शासन को सांप्रदायिक और लोकतंत्र विरोधी साबित करने की कोशिश की गई है .

27 अप्रैल को प्रकाशित हुए एक लेख का शीर्षक है... The Indian government’s election pitch centres on hounding minorities.

इसका मतलब है... "भारत सरकार चुनाव जीतने के लिए अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा का इस्तेमाल कर रही है ."

2 मई को The Economist के ही लेख का शीर्षक है... Under Narendra Modi, India’s ruling party poses a threat to democracy

इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी के रहते हुए सत्ता में बैठी हुई पार्टी, बीजेपी भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है .

पश्चिमी मीडिया हमारे देश पर पत्थर फेंकने का कोई भी मौका नहीं गंवाता. इस बार भी ऐसा ही हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहाने...पश्चिमी मीडिया ने भारत की अस्मिता और लोकतंत्र की ताकत को चुनौती दी है. भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में Time मैग्ज़ीन के कवर पेज पर जो हेडलाइन दी गई है, वो अपने आपमें बहुत गलत संदेश देती है. ऐसा लगता है कि पश्चिमी मीडिया भारत की मज़बूत विदेश नीति और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय कद को देखकर बहुत परेशान है. और इसीलिए वो अपनी हेडलाइन्स और निबंध जैसे लेखों के ज़रिए चालाकी से एजेंडा चला रहा है.

यहां हम साफ कर देना चाहते हैं कि ये DNA टेस्ट भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ चलाए जा रहे एजेंडे के विरोध में है. फिर चाहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या कोई और.. हमने ये विश्लेषण भारत के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए किया है.

मैंने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू किया था. इस दौरान मैंने उनसे कई सवाल पूछे थे. और उन्हीं सवालों में से एक था, कि क्या भारत आने वाले दिनों में एक नए World Order को Lead करेगा ? भारत के प्रधानमंत्री को India's Divider in Chief कहने वाली Time मैग्ज़ीन को नरेंद्र मोदी के सारे जवाब कान खोलकर सुनने चाहिएं. क्योंकि उनके जवाबों में नये भारत का भविष्य और उसकी शक्ति दिखाई देती है. ये शक्ति भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले पश्चिमी मीडिया को अच्छी नहीं लगेगी.