Zee Jaankari: Howdy Modi कार्यक्रम में गाया गया रघुपति राघव राजा राम भजन

Houston में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के BlockBuster शो पर पूरी दुनिया की नज़रें थीं . भारतीय समुदाय के 50 हजार लोगों के सामने जब प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिले...तो दोनों की केमिस्ट्री को पूरी दुनिया ने देखा .आज आपको ये भी जानना चाहिए...कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के बारे में विश्व का मीडिया क्या कह रहा है . Houston में आयोजित Howdy Modi कार्यक्रम किसी Superhit फिल्म की तरह था . एक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump और अमेरिका के सांसदों की मौजूदगी ऐसी थी...जैसे कोई Multi Starar फिल्म चल रही हो .

इसमें मनोरंजन भी था, जबरदस्त Dialouges यानी संवाद भी थे, कूटनीति भी थी, एक दुश्मन के खिलाफ दो विश्व नेताओं का Action भी था . और ढेर सारा मनोरंजन भी था . करीब 4 घंटे तक चले इस Show में एक सुपरहिट फिल्म वाली सारी बातें शामिल थीं . और जब NRG स्टेडियम से दर्शक बाहर निकले...तो उन्हें ऐसा ही लग रहा होगा जैसे वो कोई पैसा वसूल फिल्म या Show देखकर निकले हैं .

कार्यक्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की Entry में थोड़ी देर हो गई थी . लेकिन दर्शकों का उत्साह कम नहीं हुआ . Donald Trump कार्यक्रम में काफी देर से पहुंचे लेकिन तब तक प्रधानमंत्री मोदी मंच संभाल चुके थे . Democratic और Republican पार्टियों के सांसदों से उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान पूरा स्टेडियम मोदी-मोदी के नारों से गूंजता रहा .

Howdy Modi कार्यक्रम.. भारत और अमेरिका की संस्कृतियों का संगम भी था . कभी दोनों देशों के लोगों ने एक साथ मिलकर रघुपति राघव राजा राम भजन गाया तो कभी अमेरिकी कलाकार भारतीय शास्त्रीय संगीत पर थिरकते हुए नज़र आए... इसके बाद जब Donald Trump स्टेडियम पहुंचे..तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया . दोनों नेता गले भी मिले और एक दूसरे की पीठ पर हाथ रखकर एक बच्चे के साथ Selfie भी खिंचवाई...ये Selfie कैसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली Selfie बन गई..इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे . लेकिन पहले आप उन तस्वीरों को देखिए..

जो दुनिया के कूटनीतिक इतिहास की सबसे प्रभावशाली, सबसे शक्तिशाली और सबसे शानदार तस्वीर बन गई है . ये पल तब आया जब प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदी में अपना भाषण समाप्त किया और सीधे Donald Trump के पास पहुंच गए . इसके बाद दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई और फिर दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ कर...Stadium की परिक्रमा शुरू कर दी .

आप इसे Deal, दोस्ती और कूटनीति को मजबूत बनाने वाली प्रतिज्ञा लेकर की गई परिक्रमा भी कह सकते हैं. इन अकल्पनीय तस्वीरों को देखकर भारत विरोधी लोगों को ज़रूर घबराहट हुई होगी . क्योंकि ये सिर्फ दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली नेताओं की परिक्रमा नहीं थी, बल्कि दुनिया को ये संदेश था कि अब भारत को Super Power बनने से कोई नहीं रोक सकता .

Howdy Modi कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत और सत्कार के लिए रखा गया था . लेकिन इस दौरान कुछ पल ऐसे भी आए जब दर्शकों ने प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के लिए खड़े होकर तालियां बजाई . ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लोग कूटनीति की दुनिया की इस दमदार जोड़ी पर अपनी मुहर लगा रहे हैं. Donald Trump ने कुछ दिनों पहले अपने एक बयान में .

.प्रधानमंत्री मोदी को Tough Negotiator कहकर संबोधित किया था . Tough Negotiator उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके साथ कोई सौदा या Deal करना आसान नहीं होता . इसके बाद कल अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने Donald Trump को The Art Of The Deal में माहिर बताया . The Art Of The Deal का मतलब है डील यानी सौदा करने की कला .

आप पहले ये देखिए कि कैसे इन दोनों नेताओं ने एक दूसरे के व्यक्तित्व पर शानदार रिसर्च किया था और उस रिसर्च का इस्तेमाल अपने संबोधन में किया . The Art Of The Deal...अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump द्वारा लिखी गई एक बहुत मशहूर किताब है . जिसे उन्होंने वर्ष 1987 में पत्रकार Tony Schwartz (टॉनी श्वार्ट्ज) के साथ मिलकर लिखा था .

इस किताब के Chapter Two का शीर्षक है Trump Cards-The Elements Of The Deal . इसमें Donald Trump लिखते हैं कि I like Thinking Big. I always Have. To me Its Very Simple: If You Are Going To be Thinking Anyway, You Might As well Think Big. Most People think small, because most people are afraid of success, afraid of making decisions, Afraid Of winning. And That Gives people Like me a great advantage.

यानी ट्रंप को बड़ा सोचना पसंद है. क्योंकि ज्यादातर लोगों की सोच छोटी होती है, वो कामयाबी से भी डरते हैं और फैसले लेने से भी . यहां तक कि उन्हें जीत से भी डर लगता है . और जो लोग इन सब बातों से नहीं डरते वही विजेता बनकर सामने आते हैं . हमने The Art Of The Deal किताब में कही गई इन बातों का जिक्र इसलिए किया..क्योंकि मोदी और Trump ने दुनिया को दिखा दिया है कि जब बड़ी सोच रखने वाले दो नेता एक मंच पर आते हैं . तो Deal वाली दोस्ती Super Hit हो जाती है.