ZEE जानकारी: गणतंत्र दिवस की परेड में नजर आएंगे सर्जिकल स्ट्राइक के नायक, जानिए पैराशूट रेजिमेंट

इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में राजपथ पर आपको सर्जिकल स्ट्राइक के नायक भी नजर आएंगे. 29 सितंबर 2016 को Para SF यानी Parachute Regiment के Special Forces के बहादुर सैनिकों ने LOC पार करके, पाकिस्तानी आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया था. उस पराक्रम के बाद पहली बार Para SF के para troopers गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हो रहे हैं. सबसे पहले आपको दिखाते हैं Para SF की सबसे अलग और खास परेड ताकि इस बार जब आप राजपथ की परेड देखें तो सर्जिकल स्ट्राइक के नायकों को पहचानने में कोई परेशानी ना हो.

'कदम बढ़ाए जा, कदम मिलाए जा' ये है Para SF का रेजीमेंटल गीत. यानी वो गीत जो हर रेजीमेंट की पहचान होता है. Para SF के जांबाज़ सैनिक अपना परिचय कुछ इस तरह से देते हैं. वो कहते हैं- You Never See Us, Because We Dont Exist You Will Never Hear About Us, Because We Never Happened You Will Never Know The Things We Know, And Because We Dont Exist, You Are Safe यानी आप हमें कभी देखते नहीं, क्योंकि हमारा अस्तित्व नहीं है, आप हमारे बारे में कभी सुनेंगे नहीं, क्योंकि हम कभी हुए ही नहीं, आप कभी उन बातों को नहीं जान सकते, जो हम जानते हैं, और चूंकि हमारा अस्तित्व नहीं है, इसलिए आप सुरक्षित हैं.

वैसे तो Para SF के ये पराक्रमी सैनिक बातों में यकीन नहीं रखते, लेकिन ZEE NEWS ने अपने राष्ट्रवादी दर्शकों के लिए इनसे खास तौर पर बात की. अगर आप भी Para SF में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं तो आपके लिए हमने कुछ जानकारियां निकाली हैं.

भारतीय सेना की Parachute Special Force यानी Para SF को दुनिया की सबसे काबिल Special Forces में से एक माना जाता है. सेना की Parachute Regiment का गठन वर्ष 1941 में दूसरे World War के दौरान किया गया था. Para SF का इस्तेमाल सेना के स्पेशल ऑपरेशन के लिए किया जाता है.

ये सैनिक आतंकी हमलों के खिलाफ होने वाले Operations और दुश्मन के इलाक़े में बड़ी कार्रवाई को भी अंजाम देते हैं. Para SF के सैनिक हवा, पानी या ज़मीन कहीं भी पहुंच कर, आतंकवादी हमले को नाकाम करने में अपने महारत के लिए जाने जाते हैं.

इसके सैनिकों को क़रीब 50 बार, 33 हज़ार 500 फीट की ऊंचाई से कूदने की ट्रेनिंग दी जाती है. ये जवान हर साल Russia ,अमेरिका और इज़राइल जैसे देशों की सेनाओं की Special Forces के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेते हैं. और नोट करने वाली बात ये भी है कि Para Special Forces की ट्रेनिंग दुनिया में सबसे लंबी और सबसे मुश्किल ट्रेनिंग होती है.

और ये ट्रेनिंग पूरी करके जो जवान Para SF में शामिल होते हैं. वो दुश्मनों के लिए साक्षात यमराज बनकर बाहर निकलते हैं. Para SF के गठन का मकसद है. To drop Behind Enemy Lines यानी दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला करना. अगर आप भी ये हौसला, ये जुनून और देशभक्ति का ये जज्बा रखते हैं. तो आप बहादुरी के साथ देश की सेवा कर सकते हैं.

रविवार को होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड से पहले आपको ये देखना चाहिए कि देश का पहला गणतंत्र दिवस कैसे मनाया गया था? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को 21 तोपों की सलामी के बाद भारत के तिरंगे को फहराकर हमारे गणतंत्र के ऐतिहासिक जन्म की घोषणा की थी.

अंग्रेजों से आज़ादी पाने के 894 दिन बाद हमारा देश गणतंत्र बना था. 1950 से 1955 के बीच गणतंत्र दिवस की परेड की जगह बार-बार बदलती रही. इस दौरान गणतंत्र दिवस की परेड लाल किला, नेशनल स्टेडियम, Kingsway Camp और रामलीला मैदान में भी की गई.

राजपथ पर गणतंत्र दिवस मनाने की परंपरा वर्ष 1955 में शुरु हुई थी. तब पहली बार राजपथ पर परेड हुई थी...राजपथ पर पहली परेड के मुख्य अतिथि पाकिस्तान के तत्कालीन गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद थे. आप इस वक्त राजपथ पर देश की पहली गणतंत्र दिवस परेड की तस्वीरें देख रहे हैं.