Zee Media Auto Summit 2025: 'अच्छी सर्विस चाहिए तो खर्च करना पड़ेगा...', टोल से लेकर शहरों के जाम पर क्या बोले नितिन गडकरी?

Zee Media Auto Summit 2025: ZEE मीडिया ऑटो समिट 2025 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अच्छी सर्विस चाहिए तो खर्च करना पड़ेगा. सड़क प्रोजेक्ट के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने 40000 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट टर्मिनेट किये थे जिनके काम रुके हुए थे. गडकरी ने कहा कि जब 2014 में सरकार में आए तो 406 बंद पड़े प्रोजेक्ट को शुरू किया हमारे हर प्रोजेक्ट पर किताब लिखी जा सकती है.

'लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना मकसद'

नितिन गड़करी ने कहा कि दिल्ली-देहरादून, दिल्ली-मुंबई जैसे प्रोजेक्ट बना रहे हैं. इससे हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट घटेगी, जो एक वक्त में 16 प्रतिशत थी. यह चीन में 8 और यूरोपीय देशों में 12 प्रतिशत है. अगर देश में एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना होगा. हम बायो फ्यूल पर भी काम कर रहे हैं.

जब नितिन गडकरी से पूछा गया कि एक्सप्रेस वे तो बना दिए गए लेकिन जब उससे निकलकर हम शहरी सड़कों पर आते हैं तो जाम में फंस जाते हैं. मसलन इंसान दिल्ली से जयपुर 2.5 घंटे में पहुंच जाता है लेकिन गुड़गांव से दिल्ली आने में 2.5 घंटे का वक्त और लग जाता है. इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली में डीडीए, दिल्ली सरकार और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और NHAI की सड़कें हैं. समस्या ये है कि सोशल मीडिया पर 60 प्रतिशत खराब सड़कों के साथ मेरा फोटो लगता है, जबकि वेरिफाई करने पर पता चलता है कि वह राज्य सरकार के अधीन आने वाली सड़कें हैं.

एक साल में नो बैरियर टोल

गडकरी ने इस दौरान यह भी बताया कि सरकार अर्बन Deconjunction पर काम कर रही है. यानी एक ही पिलर पर पुल और मेट्रो चलेंगी. दिल्ली जैसे शहरों में लोग बिल्डिंगें बड़ी बनाते हैं लेकिन गाड़ियां सड़कों पर खड़ी करते हैं. ऐसे में हमें सबके सहयोग की जरूरत है. इसके अलावा गड़करी ने यह भी कहा कि अगले एक साल के अंदर 850-900 टोल नाकाओं को बैरियर मुक्त कर देंगे. यानी जहां से इंसान एक्सप्रेसवे पर चढ़ेगा, वहां से कैमरा नंबर प्लेट की फोटो लेगा और जहां उतरेगा, वहीं तक का टोल कटेगा. लोगों को भविष्य में टोल नाकाओं पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न एक्सप्रेसवे के निर्माण में हो रही देरी पर भी बात की. उन्होंने कहा कि देरी पहले हुआ करती थी. लेकिन अब यह दर 20 प्रतिशत पर आ गई है क्योंकि जब तक 90 प्रतिशत जमीन अधिग्रहण नहीं हो जाता और पजेशन नहीं मिल जाता, तब तक हम अपॉइंटमेंट डेट देते ही नहीं हैं. हमने कानून, नियम और सिस्टम में सुधार किया है.

कई बार मंजूरी के कारण होती है देरी

उन्होंने कहा कि कई बार अतिक्रमण, वन इत्यादि की मंजूरी हमें राज्य सरकार की तरफ से मिलती है. रेलवे के क्लियरेंस हमें लेने पड़ते हैं तो उसमें कभी-कभी देरी हो जाती है.

गडकरी ने कहा कि जब मैं 2014 में मंत्री बना तब हमें विरासत में 3 लाख 85 हजार करोड़ रुपये के 406 प्रोजेक्ट बंद पड़े हुए थे. हमने कोशिश करते हुए भारतीय बैंकों को 3 लाख करोड़ रुपये के एनपीए से बचाया. 40 हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर दिए.