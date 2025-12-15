ENBA Awards 2024: तेजतर्रार रिपोर्टिंग, धारदार पत्रकारिता... 91 ENBA अवॉर्ड्स बने जी मीडिया पर दर्शकों के भरोसे का सबूत

Zee News Awards: एक्सचेंज4मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवॉर्ड्स (ENBA) 2024, में जी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड का डंका बजा है. जी मीडिया ने अलग-अलग कैटेगरी में 91 अवॉर्ड जीतकर भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली न्यूज नेटवर्क में से एक के तौर पर अपनी जगह पक्की की है.

91 अवॉर्ड्स जी मीडिया ग्रुप के जी न्यूज, WION, जी बिजनेस, जी भारत, सलाम टीवी, रीजनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म, एडिटोरियल इनडेप्थ, इनोवेशन, स्टोरी टेलिंग और जनता पर उसके असर को दिखाता है.

यह शानदार सफलता पूरे भारत में भरोसेमंद रिपोर्टिंग, बड़े पैमाने पर पहुंच और विषय आधारित पत्रकारिता को लेकर जी मीडिया की लगातार प्रतिबद्धता को दिखाती है.चुनाव कवरेज और डिजिटल न्यूज माइक्रोसाइट्स से लेकर खोजी पत्रकारिता, क्षेत्रीय कहानियों और बिजनेस पत्रकारिता तक, ये अवॉर्ड्स नेटवर्क की अलग-अलग प्लेटफॉर्म और भाषाओं में जानकारी देने, लोगों को जोड़ने और बातचीत को आगे बढ़ाने की क्षमता का सबूत हैं.

एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान और गहरी क्षेत्रीय मौजूदगी के साथ, जी मीडिया बदलते फॉर्मेट, टेक्नोलॉजी और दर्शकों को तवज्जो देने वाला नजरिया अपनाकर भारत के न्यूज नैरेटिव को आकार देना जारी रखे हुए है.

किन कैटेगरी में मिला जी मीडिया को अवॉर्ड

बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम हिंदी- ब्रॉन्ज़ – बात पते की

बेस्ट न्यूज़ वीडियोज़ हिंदी -सिल्वर - उत्तरकाशी लैंड स्लाइड

बेस्ट लेट प्राइम टाइम हिंदी - सिल्वर – बड़ी ख़बर

बेस्ट एंकर हिंदी - ब्रॉन्ज़ – बात पते की

बेस्ट वीडियो एडिटर हिंदी –सिल्वर

बेस्ट न्यूज़ प्रोडूसर हिंदी –सिल्वर- बात पते की

बेस्ट टॉक शो हिंदी –सिल्वर – ताल ठोक के

बेस्ट इन डेप्थ सीरीज हिंदी –सिल्वर – मीरा भयंदर केस

बेस्ट ब्रेकफास्ट शो हिंदी –सिल्वर – मॉर्निंग ZEE

बेस्ट प्राइम टाइम शो हिंदी –सिल्वर - देशहित

बेस्ट चैनल प्रोमो हिंदी –गोल्ड – 24 की सरकार

बेस्ट प्राइम टाइम शो हिंदी –गोल्ड - DNA

बेस्ट डिजिटल मीडिया न्यूज़ माइक्रो साइट हिंदी –गोल्ड – लोकसभा चुनाव - 2024

बेस्ट कैंपेन फॉर सोशल कॉज हिंदी –सिल्वर – ZEE हेल्पलाइन

बेस्ट चैनल प्रोग्राम प्रोमो हिंदी -गोल्ड – DNA

देश का प्राइवेट न्यूज ब्रॉडकास्टर है जी न्यूज

2 अक्टूबर 1992 को भारत के एंटरटेनमेंट सेक्टर में एक बड़ा पल था क्योंकि इसी दिन टेलीविजन की दुनिया में जी टीवी ने पहली बार कदम रखा था. इसके बाद 13 मार्च 1995 को देश का प्राइवेट न्यूज चैनल जी न्यूज लॉन्च हुआ और इसके बाद इतिहास बन गया. बरसों से यह देश का सबसे भरोसेमंद चैनल बना हुआ है.