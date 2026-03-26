Advertisement
trendingNow13154576
Hindi Newsदेशपेट्रोल-डीजल की अफवाहों पर लगा ब्रेक, Zee Media की खबर का हुआ असर, पंपों से गायब हुई भीड़..

पेट्रोल-डीजल की अफवाहों पर लगा ब्रेक, Zee Media की खबर का हुआ असर, पंपों से गायब हुई भीड़..

Fuel Shortage Reality Check: पेट्रोल और डीजल की किल्लत को लेकर सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से फैल रही अफवाहों ने लोगों के बीच डर पैदा कर दिया है. हालांकि, जी मीडिया ने जमीनी हकीकत सामने लाई, जिसके बाद लोगों के बीच इसका असर देखने को मिला है.  

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 26, 2026, 02:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पेट्रोल-डीजल की अफवाहों पर लगा ब्रेक, Zee Media की खबर का हुआ असर, पंपों से गायब हुई भीड़..

Fuel Crisis Fake News: मिडिल ईस्ट जंग के कारण जहां भारत समेत पूरी दुनिया पर पेट्रोल और डीजल की संकट का बादल छाया है. वहीं, पेट्रोल-डीजल खत्म हो जाने की अफवाहें भी तेजी से फैल रही है. सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों ने भारत के कई राज्यों में लोगों के बीच इसकी कमी को लेकर डल का माहौल पैदा कर दिया, जिसके कारण लोगों ने भारी मात्रा में पैनिक बाइंग शुरू कर दी. हालांकि जी मीडिया के अफवाहों के खिलाफ अभियान ने लोगों के बीच के इस भ्रम के गुब्बारे को फोड़ दिया है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और देश की राजधानी दिल्ली से देखने को मिली है. 

पेट्रोल पंप से गायब हो गईं लंबी कतारें 

पेट्रोल-डीजल की कमी की अफवाहों के कारण भोपाल के एक पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की मीलों लंबी लाइनें लग गईं थीं और लोग पैनिक होकर अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल करवा रहे थे. इसका बड़ा कारण सोशल मीडिया पर फैलने वाले वो वीडियो थे, जिसे लोग एक-दूसरे को दिखाकर डरा रहे थे कि तेल खत्म होने वाला है. लेकिन आज वहां का नजारा बिल्कुल बदल गया. जी मीडिया ने इस जमीनी हकीकत को जनता के सामने रखकर, जागरूकता फैलाई. हमने जनता को दिखाया कि तेल की कोई कमी नहीं है, बल्कि यह सिर्फ अफवाह है. इसका नतीजा ये हुआ कि आज उसी पेट्रोल पंप पर भीड़ गायब है. लोग समझ गए कि ये बातें केवल अफवाहें हैं. 

देश की राजधानी का क्या हाल?

देश के दूसरे राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाहों के बीच राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की नॉर्मल स्थिति देखने को मिली. पेट्रोल पंप पर रोजाना की तरह सामान्य स्थिति में लोग पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराते दिखे. यहां न तो तेल के लिए लंबी कतारें दिखीं और न ही लोगों में किसी तरह की अफरा-तफरी. दिल्ली वालों के लिए यह सुकून की खबर है कि यहां ईंधन की कोई किल्लत नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

सतर्क रहें और अफवाहों से बचें

पेट्रोल और डीजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर फैली अफवाहों से सतर्क रहना बेहद जरूरी है. जी मीडिया, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे किसी भी वीडियो या मैसेज पर तब तक भरोसा करने से मना करता है, जब तक उसकी आधिकारिक पुष्टि न हो जाए.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Fuel crisis

Trending news

AIADMK के घोषणापत्र से गरमाई तमिलनाडु की सियासत, तेज हुई 'विकास Vs फ्रीबीज' की बहस
Tamil Nadu Election 2026
AIADMK के घोषणापत्र से गरमाई तमिलनाडु की सियासत, तेज हुई 'विकास Vs फ्रीबीज' की बहस
श्रीनगर, शोपियां और गांदरबल...जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर CIK का एक्शन
jammu kashmir news
श्रीनगर, शोपियां और गांदरबल...जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर CIK का एक्शन
नाकामी छिपा रहे हैं विदेश मंत्री...भारत सरकार पर क्‍यों बरसे जयराम रमेश?
Middle East War
नाकामी छिपा रहे हैं विदेश मंत्री...भारत सरकार पर क्‍यों बरसे जयराम रमेश?
भगवा के साथ गदा... बंगाल चुनाव के बीच चर्चा में आया यह संगठन कौन है? किसको फायदा
West Bengal Election 2026
भगवा के साथ गदा... बंगाल चुनाव के बीच चर्चा में आया यह संगठन कौन है? किसको फायदा
RG कर पीड़िता की मां ने भरी चुनावी हुंकार, ममता के गढ़ में भाजपा ने चला बड़ा दांव
West Bengal Election 2026
RG कर पीड़िता की मां ने भरी चुनावी हुंकार, ममता के गढ़ में भाजपा ने चला बड़ा दांव
कांग्रेस मुख्यालय के सामने हूटर जोर से बजवाते थे... 24 अकबर रोड का दिलचस्प किस्सा
Congress News
कांग्रेस मुख्यालय के सामने हूटर जोर से बजवाते थे... 24 अकबर रोड का दिलचस्प किस्सा
आंध्र प्रदेश में ट्रक और बस की भिड़ंत, हादसे में 10 लोगों की जिंदा जलकर मौत
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश में ट्रक और बस की भिड़ंत, हादसे में 10 लोगों की जिंदा जलकर मौत
West Bengal Election 2026: BJP जारी करेगी TMC के खिलाफ चार्जशीट, अमित शाह 28 मार्च को जाएंगे बंगाल
ramnavami 2026
West Bengal Election 2026: BJP जारी करेगी TMC के खिलाफ चार्जशीट, अमित शाह 28 मार्च को जाएंगे बंगाल
आपको कब्रिस्तान प्यारा था, हमें... नवरात्र में CM योगी ने अखिलेश यादव को सुनाया
cm yogi adityanath news
आपको कब्रिस्तान प्यारा था, हमें... नवरात्र में CM योगी ने अखिलेश यादव को सुनाया
ईरानी PAK के दोस्त हो सकते हैं लेकिन...पाकिस्तानी जहाज लौटाने के बाद क्या बोले अकबर?
Strait of Hormuz
ईरानी PAK के दोस्त हो सकते हैं लेकिन...पाकिस्तानी जहाज लौटाने के बाद क्या बोले अकबर?