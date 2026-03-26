पेट्रोल-डीजल की अफवाहों पर लगा ब्रेक, Zee Media की खबर का हुआ असर, पंपों से गायब हुई भीड़..

Fuel Crisis Fake News: मिडिल ईस्ट जंग के कारण जहां भारत समेत पूरी दुनिया पर पेट्रोल और डीजल की संकट का बादल छाया है. वहीं, पेट्रोल-डीजल खत्म हो जाने की अफवाहें भी तेजी से फैल रही है. सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों ने भारत के कई राज्यों में लोगों के बीच इसकी कमी को लेकर डल का माहौल पैदा कर दिया, जिसके कारण लोगों ने भारी मात्रा में पैनिक बाइंग शुरू कर दी. हालांकि जी मीडिया के अफवाहों के खिलाफ अभियान ने लोगों के बीच के इस भ्रम के गुब्बारे को फोड़ दिया है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और देश की राजधानी दिल्ली से देखने को मिली है.

पेट्रोल पंप से गायब हो गईं लंबी कतारें

पेट्रोल-डीजल की कमी की अफवाहों के कारण भोपाल के एक पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की मीलों लंबी लाइनें लग गईं थीं और लोग पैनिक होकर अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल करवा रहे थे. इसका बड़ा कारण सोशल मीडिया पर फैलने वाले वो वीडियो थे, जिसे लोग एक-दूसरे को दिखाकर डरा रहे थे कि तेल खत्म होने वाला है. लेकिन आज वहां का नजारा बिल्कुल बदल गया. जी मीडिया ने इस जमीनी हकीकत को जनता के सामने रखकर, जागरूकता फैलाई. हमने जनता को दिखाया कि तेल की कोई कमी नहीं है, बल्कि यह सिर्फ अफवाह है. इसका नतीजा ये हुआ कि आज उसी पेट्रोल पंप पर भीड़ गायब है. लोग समझ गए कि ये बातें केवल अफवाहें हैं.

देश की राजधानी का क्या हाल?

देश के दूसरे राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाहों के बीच राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की नॉर्मल स्थिति देखने को मिली. पेट्रोल पंप पर रोजाना की तरह सामान्य स्थिति में लोग पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराते दिखे. यहां न तो तेल के लिए लंबी कतारें दिखीं और न ही लोगों में किसी तरह की अफरा-तफरी. दिल्ली वालों के लिए यह सुकून की खबर है कि यहां ईंधन की कोई किल्लत नहीं है.

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सतर्क रहें और अफवाहों से बचें

पेट्रोल और डीजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर फैली अफवाहों से सतर्क रहना बेहद जरूरी है. जी मीडिया, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे किसी भी वीडियो या मैसेज पर तब तक भरोसा करने से मना करता है, जब तक उसकी आधिकारिक पुष्टि न हो जाए.