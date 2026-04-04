किताबें 4 गुना महंगी, ड्रेस के दाम में भारी इजाफा; स्कूलों की मनमानी के खिलाफ Zee News की मुहिम को जम्मू-कश्मीर के विधायकों का समर्थन

School Books & Uniform: प्राइवेट स्कूल बिजनेस का नया जरिया बन गए हैं. इन स्कूलों में सिर्फ महंगी किताब के नाम पर ही लूट नहीं हो रही है. बल्कि स्कूल यूनिफॉर्म के नाम पर भी अभिभावकों की जेब काटी जा रही है. ZEE NEWS, देश के सभी प्राइवेट स्कूलों में किताब के नाम पर होने वाली मुनाफाखोरी और धोखाधड़ी को EXPOSE कर रहा है. जम्मू-कश्मीर के विधायकों और शिक्षा मंत्री ने निजी स्कूलों में फीस, किताबों और ड्रेस को लेकर हो रही मनमानी को रोकने के लिए जी मीडिया की मुहिम का समर्थन करते हुए इस पहल की तारीफ की है.

प्राइवेट स्कूलों में हो रही मनमानी के खिलाफ ZEE NEWS की टीम कई ऐसे स्कूलों में पहुंची जहां, किताबें चार-गुना ज्यादा दाम पर बेची जा रही थीं. इसी तरह से बच्चों की ड्रेस के दाम भी मनमाने तरीके से वसूले जा रहे हैं.

जम्मू-कश्मीर के विधायकों की प्रतिक्रिया

कांग्रेस विधायक इफ्तखार चौधरी ने कहा, 'जब मैं MLA बना था तब से ही मैं इस मुद्दे पर आवाज उठा रहा हूं. मैने अपनी विधानसभा में मौजूद सभी प्राइवेट स्कूलों को फीस, बुक्स और एडमिशन के चार्जेज पर कंट्रोल रखने के लिए कहा है. ज़ी न्यूज ने जो मुहिम शुरू की है ये बहुत अहम मुद्दा है मैं ज़ी न्यूज को बधाई देता हूं और हम भी अपनी तरफ से ज़ी मीडिया द्वारा उठाए गए मुद्दे को शिक्षा मंत्री तक पहुंचाएंगे.

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जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक तनवीर सादिक ने भी इस मुद्दे पर ज़ी मीडिया की मुहिम का समर्थन किया है.

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शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने सभी निजी स्कूलों से अपील की थी ड्रेस और किताबों के लिए पैरेंट्स को परेशान मत कीजिए. इसके बावजूद अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो गलत हैं. हम ज़ी न्यूज का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये मुद्दा फिर से हमारे संज्ञान में लगा हम इसपर जरूर ध्यान देंगे और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोंकेगे.

बीजेपी विधायक सुनील भारद्वाज ने भी हमारी मुहिम की सराहना करते हुए कहा, 'स्कूल फीस, एडमिशन फीस और बिना वजह लिए जा रहे किताबों के खर्चे को लेकर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए. ज़ी न्यूज ने एक बहुत ही जरूरी मुद्दा उठाया है और इसे अंजाम तक लाने में आप प्रयास करते रहिए हम साथ हैं.

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