ZEE News की मुहिम से जुड़ा देश, #CoronaFighters के लिए भेजे भावुक कर देने वाले संदेश

नई दिल्ली: दुनियाभर में कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर बढ़ता जा रहा है. भारत में भी ये खतरनाक वायरस तेजी से पैर पसार रहा है. इसकी चपेट में आने से अब तक देश में तीन लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं इससे संक्रमित लोगों की संख्या 127 हो गई है. इस महामारी से लड़ने के लिए देशभर के डॉक्टर, नर्स आदि हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं. अपने स्वास्थ्य की चिंता छोड़ लोगों की सेवा करने वाले डॉक्टर असली हीरो हैं. ये सभी सम्मान के हकदार हैं. इसी कड़ी में Zee News ने #CoronaFighters पर ट्वीट कर कोरोना से लोगों को बचाने वाले योद्धाओं के लिए संदेश भेजने की अपील की थी. इस मुहिम को लाखों लोगों का समर्थन मिला और उन्होंने ट्वीट के जरिए अपने विचार शेयर किए. लाखों संदेशों में से हमने कुछ संदेशों को चुना है...

रजनी कांत त्रिपाठी लोगों की देखभाल करने के लिए डॉक्टरों और प्रधानमंत्री मोदी को अभिवंदन करती हैं. कोरोना के खिलाफ जारी जंग हम सब आपके साथ है.

I salute to our doctors our hospital team and our dearest prime minister for taking care of our people . We all are with you we will fight with corona.#Coronafighters — Rajani Kant Tripathi (@RajaniK03359373) March 17, 2020

ओमकार विश्कर्मा ने कोरोना के खिलाफ जारी जंग में योगदान देने वाले सभी डॉक्टरों, नर्सों, कर्मचारियों को नमन किया है.

अश्वत्थामा ने लिखा कि उन योद्धा को बधाई देने का वक्त है जो खुद की जान की फिक्र किए बिना लोगो में कोरोना न फैले उसका ध्यान दे रहें हैं.

गोपाल हिंदुस्तानी ने खुद की जान जाखिम में डालकर दूसरों की जान बचाने वाले डॉक्टरों को थैंक्यू बोला है.

प्रवीन शर्मा ने सर झुकाकर सभी डॉक्टरों और अस्पताल कर्मचारियों का अभिवंदन किया.

रितेश अपने संदेश में डॉक्टरों को हमेशा भगवान का दर्जा देने की बात कही है.

डक्टर हमारे लिए भगवान थे है और रहेगें। दुनियाभर में जब Corona को लेकर भय है तभी हमनें (India) ने एक कदम सहायता का हाथ बढाया है। इसलिए हम विश्वगुरु कहलाते हैं। धन्यवाद @sudhirchaudhary। आपने इस विषय पर बिश्लेषण करने के लिए की दुनिया भारतीय संस्कृति ग्रहण कर रहा है — Ritesh Ku. Tripathy (@RiteshKuTripat2) March 16, 2020

राहुल गुप्ता ने अपने संदेश में सभी का धन्यवाद किया है.

Thanks @dna — Rahul Gupta (@rahulguptaglg) March 16, 2020

जयंत ने अपने संदेश में डॉक्टरों के काम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की है.

I salute the hard work of government doctors team, health associations and all those who are working towards making India Corona free.. I truly appreciate their commitment towards their work....@narendramodi @sudhirchaudhary @ZeeNewsHindi — Jayant harwani (@HarwaniJayant) March 16, 2020

रमेश चंद्रा ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे सभी को धन्यवाद दिया है.

साधना लिखती हैं कि डॉक्टर धरती पर भगवान का रूप हैं डॉक्टरों की सलाह पर ध्यान दें और कोरोना से बचें.

मंजीत सिंह ने एक भावुक कर देने वाला संदेश लिखा है.