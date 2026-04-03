Advertisement
trendingNow13164165
Hindi NewsदेशZee News Investigation: महंगी बेचते हैं घटिया क्वॉलिटी की यूनिफॉर्म, क्या है प्राइवेट स्कूलों की मोडस ऑपरेंडी? Zee News ने किया खुलासा

Zee News Investigation: महंगी बेचते हैं घटिया क्वॉलिटी की यूनिफॉर्म, क्या है प्राइवेट स्कूलों की मोडस ऑपरेंडी? Zee News ने किया खुलासा

Private Schools Loot: स्कूल घटिया यूनिफॉर्म बनवाते हैं और फिर उनको महंगे दामों में पेरेंट्स को बेचते हैं. Zee News की पड़ताल में यह जानकारी सामने आई है. इस खुलेआम लूट के खिलाफ आवाज उठाइए और जी न्यूज की इस मुहिम का हिस्सा बनिए.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 03, 2026, 06:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Zee News Investigation: महंगी बेचते हैं घटिया क्वॉलिटी की यूनिफॉर्म, क्या है प्राइवेट स्कूलों की मोडस ऑपरेंडी? Zee News ने किया खुलासा

Private Schools Uniform Scandal: शिक्षा को दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने कमाई का धंधा बना लिया है. किताबों से लेकर यूनिफॉर्म को मां-बाप से पैसा कमाने का जरिया बना लिया गया है. लेकिन यूनिफॉर्म के नाम पर कैसे लूट होती है, चलिए आपको बताते हैं.

कभी स्कूल डिजाइन के नाम पर डराते हैं तो कभी किसी और चीज के लिए.आप सोचते होंगे कि मैनुफैक्चरिंग एक है तो फिर यूनिफॉर्म के रेट अलग-अलग क्यों होते हैं. Zee News ने मुहिम उठाई है, जिसके जरिए हम आपको स्कूल यूनिफॉर्म के नाम पर 'लूट का अर्थशास्त्र' समझा रहे हैं.

कैसे पेरेंट्स को लूट रहे स्कूल?

देश में प्राइवेट स्कूलों के मनमानी के खिलाफ जारी Zee News की मुहिम में हम आपको बताएंगे कि कैसे साल के दो सीजन में स्कूल पेरेंट्स को स्कूल की यूनिफॉर्म के नाम पर लूटने में लगे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Zee News की टीम ने यूनिफॉर्म के बनने की शुरुआत से लेकर पेरेंट्स को बेचने की पूरी कड़ी की जब पड़ताल की तो जो सच सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था. Zee News की टीम देश की सबसे बड़ी यूनिफॉर्म फैक्टरी में पहुंची तो देखा कि कैसे अलग-अलग स्कूल अपने ब्रांड और मटीरियल के नाम पर एक ही साइज की अलग-अलग कीमत की यूनिफॉर्म बेच रहे हैं. देश के ज्यादातर बड़े स्कूलों के वेंडर ने Zee News को बताया कि कुछ लोगों ने युद्ध की वजह से अपनी कीमत बढ़ा दी है. 

बनाते हैं घटिया यूनिफॉर्म, बेचते हैं महंगी

300 से लेकर 900 रुपये तक यूनिफॉर्म बनाकर बेचने वाले GM ऑपरेशन सुशील जोशी का कहना है कि कुछ लोग हैं जो घटिया क्वॉलिटी की यूनिफॉर्म बनाकर महंगी बेचते हैं. जबकि वह यूनिफॉर्म का प्राइस उसे बनाने के सभी फैक्टर्स को जोड़कर 25 प्रतिशत के मुनाफे में बेचते हैं.

रिटेलर ने किया मोडस ओपरेंडी का खुलासा

वही Zee News ने मैनुफैक्चरिंग के अलावा नोएडा के स्कूल यूनिफॉर्म के रिटेलर से पूछताछ की तो जो सच रिटेलर ने बताया उसने लूट की इस मोडस ऑपरेंडी का खुलासा कर दिया. यूनिफॉर्म की दुकान के मालिक राजिंदर सिंह चौहान ने बताया कि ज्यादातर स्कूल जानबूझकर नया सीजन शुरू होने से पहले यूनिफॉर्म के डिजाइन या लोगों में एक छोटा सा बदलाव कर देते है और अपने वेंडर के जरिए कुछ समय में ही बनाकर बेचने को कहते हैं, ताकि उनकी बदल चुकी यूनिफॉर्म की कोई जल्दी से कॉपी नहीं कर सके.लिहाजा पेरेंट्स को स्कूल से या स्कूल के वेंडर से यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव बनाते हैं, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर पेरेंट्स और उन दुकानदारों को भुगतना होता है जो सस्ती दर पर हर स्कूल की यूनिफॉर्म रखते हैं. 

आपदा में अवसर तलाशते स्कूलवाले

जिस तरीके का सिस्टम यूनिफॉर्म को बेचने को लेकर स्कूल प्रशासन ने बनाया हुआ है, उसमें बच्चों के पेरेंट्स का लुटना तय है. अब सरकार से मांग की जा रही है कि स्कूल यूनिफॉर्म बेचने को लेकर स्कूलों पर लगाम लगानी चाहिए. Zee News की तफ्तीश में साफ हो गया कि शिक्षा के नाम पर कैसे स्कूल वाले आपदा में अवसर तलाश रहे हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

Private School

Trending news

भारत-पाकिस्तान पर घिरे 'संकट के बादल', अप्रैल में झमाझम बरसेगा पानी; IMD का अलर्ट
weather update
भारत-पाकिस्तान पर घिरे 'संकट के बादल', अप्रैल में झमाझम बरसेगा पानी; IMD का अलर्ट
'PoK जल्द होगा भारत का हिस्सा', मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी का बड़ा दावा
pok
'PoK जल्द होगा भारत का हिस्सा', मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी का बड़ा दावा
गांव में आना है, तो पहले लगाना होगा हेलमेट; सड़क सुरक्षा पर गांववालों ने पेश की नजीर
road safety
गांव में आना है, तो पहले लगाना होगा हेलमेट; सड़क सुरक्षा पर गांववालों ने पेश की नजीर
UCC लाएंगे, घुसपैठियों को नहीं करने देंगे 4 शादी, असम चुनाव प्रचार में गरजे अमित शाह
Assam assembly election 2026
UCC लाएंगे, घुसपैठियों को नहीं करने देंगे 4 शादी, असम चुनाव प्रचार में गरजे अमित शाह
कार्डियक किट नहीं थी तो किडनी वाली मशीन से किया दिल का इलाज, डॉक्टर ने ऐसे बचाई जान
Maharashtra news
कार्डियक किट नहीं थी तो किडनी वाली मशीन से किया दिल का इलाज, डॉक्टर ने ऐसे बचाई जान
गांदरबल मुठभेड़ में हुई मौत का मामला गरमाया, LG मनोज सिन्हा ने लिया एक्शन, क्या कहा?
Ganderbal encounter
गांदरबल मुठभेड़ में हुई मौत का मामला गरमाया, LG मनोज सिन्हा ने लिया एक्शन, क्या कहा?
पिछले चुनाव के बाद की हिंसा नहीं भूला EC, नतीजों के बाद भी तैनात रहेंगी 500 कंपनियां
West Bengal Election 2026
पिछले चुनाव के बाद की हिंसा नहीं भूला EC, नतीजों के बाद भी तैनात रहेंगी 500 कंपनियां
'राघव चड्ढा कंप्रोमाइज्ड...,' बोले भगवंत मान, BJP ने ली चुटकी, कहा- 'अगला नंबर उनका'
Raghav Chadha
'राघव चड्ढा कंप्रोमाइज्ड...,' बोले भगवंत मान, BJP ने ली चुटकी, कहा- 'अगला नंबर उनका'
क्या है 'मोहरा प्रोजेक्ट', जिसको 120 साल बाद फिर से शुरू करने जा रहा भारत?
Mohra Power Project
क्या है 'मोहरा प्रोजेक्ट', जिसको 120 साल बाद फिर से शुरू करने जा रहा भारत?
महंगी बेचते हैं घटिया क्वॉलिटी की यूनिफॉर्म, क्या है स्कूलों की मोडस ऑपरेंडी?
Private School
महंगी बेचते हैं घटिया क्वॉलिटी की यूनिफॉर्म, क्या है स्कूलों की मोडस ऑपरेंडी?