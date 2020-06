Zee News का बड़ा खुलासा! US पत्रकार Cynthia का ISI से रिश्ता, कर चुकी हैं भारत विरोधी ट्वीट

नई दिल्ली: पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक पर रेप का आरोप लगाने वाली अमेरिकी पत्रकार सिंथिया डी रिची (Cynthia D. Ritchie) के पाक की खुफिया एजेंसी ISI के रिश्ते पर बड़ा खुलासा हुआ है. ज़ी मीडिया के पास मौजूद एक्सक्लूसिव दस्तावेज से खुलासा हुआ है कि सिंथिया डी रिची (Cynthia D. Ritchie) पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और Inter-Services Public Relations यानि ISPR के लिए काम करती हैं.

पाकिस्तान में लंबे वक्त से रह रही अमेरिकी पत्रकार Cynthia ने पाकिस्तान की वीजा के लिए इस महीने की 2 जून को पाकिस्तान सरकार के गृह मंत्रालय को भेजे गए लेटर में कहा है कि वो और उनकी कंपनी Walkabout Films खैबर पख्तनूआ और ISPR के लिए फिल्म और डाक्यूमेंटरी बनाने में शामिल है और ऐसे में मेरे बिजनेस वीजा की मियाद को एक साल के लिए और बढ़ा दिया जाए.

सिंथिया डी रिची ने पाकिस्तान गृह मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी के नाम एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, 'मेरा मल्टीपल एंट्री बिजनेस वीजा पिछले साल 18 मार्च को जारी किया गया था. मैं और मेरी कंपनी Walkabout Films, ISPR और KP सरकार के लिए कई फिल्म प्रोजेक्ट्स के निर्माण में लगी हुई है. ऐसे में मेरे बिजनेस वीजा को एक साल के लिए और बढ़ा दिया जाए'.

भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक Cynthia D. Ritchie लंबे वक्त से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और ISPR के लिए काम करती हैं. कई बार पाकिस्तान सरकार के कहने पर Cynthia D. Ritchie ने भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहर उगला था. पिछले साल बालाकोट में जैश के टेरर कैंप पर भारतीय वायु सेना के जवाबी कारवाई पर भी Cynthia D. Ritchie ने सवाल उठाए थे.

बालाकोट हमले के बाद Cynthia D. Ritchie का ट्वीट

Serious though this 'attack' may be, I can't help but feel that better preproduction planning was in order - so it comes across less 'scripted'.

Modi, stop riling up the masses for your pre-political maneuverings. People are ready for change. Perhaps Ghandi stands a chance. pic.twitter.com/AF53LZ2CaS

— Cynthia D. Ritchie (@CynthiaDRitchie) February 26, 2019