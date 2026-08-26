/बहना मेरी! भाई को घेवर नहीं खिलाना... रक्षाबंधन से पहले ZEE NEWS ने दिखाया बड़े ब्रांड्स का कड़वा सच

दो दिन बाद यानी 28 अगस्त को रक्षाबंधन है. रक्षा बंधन के लिए आप मिठाई और घेवर खरीदने की तैयारी कर रहे होंगे. मिलावट और गंदगी से बचने के लिए आप ब्रांडेड दुकानों से मिठाई खरीदने पर विचार कर रहे होंगे. अगर ऐसा है, तो हम जो आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं, उसे बहुत ध्यान से देखिए और समझिएगा. क्योंकि आज हम जो बताने जा रहे हैं, उससे आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी. मिठाई का स्वाद लेने वाली जीभ तालू से चिपक जाएगी. क्योंकि मिठाई का स्वाद जितना मीठा होता है, उसकी शुद्धता का सच उतना ही कड़वा है.
हीरा स्वीट्स, मिठास जैसे बड़े-बड़े ब्रांड की दुकानों पर एक्सपायर्ड और गंदगी में बनी मिठाइयां बेचे जाने के मामले सामने आए हैं. ये मिठाई नहीं, मीठा जहर है. इसलिए आज हम मिठाई को अशुद्ध करने वाले मिलावट के अखिल भारतीय नेटवर्क का DNA टेस्ट करेंगे. मिठाई खरीदने से पहले हमारे इस विश्लेषण को बहुत गौर से देखिए.
आयुर्वेद के महान आचार्य महर्षि चरक का विचार है कि शुद्ध भोजन ही असली औषधि है. जो व्यक्ति भोजन या मिष्ठान में मिलावट करता है, वह समाज के स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ करता है, ये किसी बड़े अपराध से कम नहीं है.
हमारी सेहत से खिलवाड़ करने वाला मिलावट का ये अपराध बहुत संगठित तरीके से हो रहा है. त्योहार के अवसर पर मिलावट के इस अपराध को तेजी के पंख लग गए हैं. अगर आप ये सोचकर संतुष्ट हैं कि आपने किसी बड़े ब्रांड या बड़ी दुकान से मिठाई खरीदी है, इसलिए इसमें मिलावट या किसी दूसरी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो ये आपका शुद्ध भ्रम है.
नोएडा के बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर मिठाई के बड़े ब्रांड में शुमार हीरा स्वीट्स का आउटलेट है. हमारे संवाददाता यहां पहुंचे. सावन का महीना है और दो दिन बाद राखी है, इसलिए घेवर की डिमांड सबसे ज्यादा होती है. हमने घेवर के डिब्बे को चेक किया. पहले देखिए, हमारे संवाददाता परिवेश वात्स्यायन को क्या मिला. हीरा स्वीट्स के कर्मचारियों ने गड़बड़ी को छिपाने की पूरी साजिश की. एक्सपायर्ड हो चुके घेवर के डिब्बों से स्लिप निकालकर उसे फाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन ये धूर्तता हमारे कैमरे से बच नहीं पाई.
सोचिए, ये कितनी खतरनाक और डरावनी सच्चाई है. जो घेवर 24 अगस्त तक ही बेचा जाना था, उसे 26 अगस्त को भी बेचा जा रहा है. खरीदने वाले इस भ्रम में हैं कि बड़े ब्रांड से महंगा घेवर खरीदा है, तो शुद्धता की गारंटी होगी, लेकिन यहां शुद्धता नहीं, सौ फीसदी धोखे की गारंटी है. जिस घेवर को 24 अगस्त के बाद नष्ट कर दिया जाना चाहिए था, उसे सजाकर 920 रुपये किलो के भाव पर बेचा जा रहा है.
#DNAमित्रों | बहना.. इस बार 'मिठाई' से भाई की रक्षा करना !
आपके घर.. रक्षाबंधन वाली 'मिठाई' आ गई है?
हीरा स्वीट्स से मिठास तक.. मिलावट Exposed#DNA #DNAWithRahulSinha #AdulteratedSweets #Expired #Sweets @rahulsinhatv pic.twitter.com/nrS2KYM1MN
— Zee News (@ZeeNews) August 26, 2026
जानते हैं तकनीकी तौर पर खराब हो चुके इस घेवर को खाने से फूड प्वाइजनिंग हो सकती है. ये मीठा जहर अपके लीवर, किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है. आपके पाचन तंत्र को कमजोर कर सकता है. 920 रुपए किलो वाला ये घेवर इलाज का लंबा चौड़ा बिल बनवा सकता है, लेकिन हीरा स्वीट्स को आपकी सेहत से नहीं, आपकी जेब से मतलब है. जब आम आदमी के विश्वास और सेहत से हो रही इस धोखाधड़ी को कैमरे पर पकड़ा गया, तो सुनिए कैसे अपने इस कथित काले कारनामे को छिपाने के लिए गलत डेट की स्लिप का कुतर्क गढ़ा जा रहा है.
आचार्य चाणक्य ने कहा है कि शरीर का पोषण शुद्ध आहार से होता है. मिलावटी खाद्य पदार्थ मनुष्य के शरीर के साथ-साथ उसकी आत्मा को भी दूषित कर देते हैं.
मिलावटी और एक्सपायर्ड मिठाइयां आत्मा से पहले शरीर को बीमार बनाती हैं. मतलब, आखिर ये चल क्या रहा है? नामी-गिरामी ब्रांड, शानदार आउटलेट, लग्जरी पैकेजिंग- ये सब कुछ जिस चीज के लिए खड़ा किया गया, वही मिठाई एक्सपायर्ड है और ये सिर्फ हीरा स्वीट्स में नहीं हो रहा है. दिल्ली-NCR के एक और बड़े ब्रांड, मिठास का हाल भी ऐसा ही है.
नोएडा के सेक्टर 53 में मिठास के गोदाम में मिठाइयों का स्टॉक रखा था, लेकिन इस स्टॉक पर ये जानकारी ही दर्ज नहीं थी की मिठाई कब बनी, कब तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.
हीरा स्वीट्स में तो डेट वाली स्लिप की वजह से गड़बड़ी पकड़ी गई. मिठास ने ये झंझट ही खत्म कर दिया. ना स्लिप होगी ना ही पकड़े जाने का डर और खतरा होगा. मिठाई के नाम पर कितना बड़ा धोखा आपसे हो रहा है. जानते हैं FSSAI का नियम है कि हर पैक्ड मिठाई के डिब्बे पर उसे बनाने की तारीख और ‘Best Before’ या एक्सपायरी डेट साफ-साफ लिखी होनी चाहिए.
मिठाई बनाने में इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्रियों के नाम, साथ ही मिठाई में इस्तेमाल किए गए रंग और प्रिजर्वेटिव्स की जानकारी भी बॉक्स पर होनी चाहिए. दुकानदारों के लिए साफ-सुथरी रसोई, कर्मचारियों के लिए दस्ताने, हेयरनेट का इस्तेमाल और मिठाइयों को उचित तापमान पर स्टोर करना कानूनी रूप से अनिवार्य है.
लेकिन हो क्या रहा है? मिठाई कब बनी, इसकी जानकारी ही नहीं है. किन सामग्रियों से बनी है, इसके बारे में तो पूछिए ही मत. ये हाल है हीरा स्वीट्स और मिठास जैसे बड़े-बड़े ब्रांड्स का. जब ये ब्रांड्स ही कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, व्यवस्था को अंगूठा दिखा रहे हैं, तो छोटी दुकानों का क्या हाल होगा? नुक्कड़ की जिन दुकानों से आप और हम मिठाई खरीदते हैं, आज हमारे सहयोगी दिल्ली और नोएडा की ऐसी ही कुछ दुकानों में पहुंचे.
जो मिठाई हम अपने परिवार की खुशियों का उत्सव मनाने के लिए खरीदते हैं, जो मिठाई छोटे बच्चे से लेकर बड़े-बुजुर्ग तक बड़े चाव से खाते हैं, वो जहां बन रही है, वहां साफ-सफाई का कोई इंतजाम नहीं है. हाइजीन क्या होता है, दुकानदारों को इसकी फिक्र ही नहीं है. फिक्र है तो बस किसी तरह ज्यादा से ज्यादा मिठाई बनाने और उसे आपको मनमानी कीमत पर बेचने की. त्योहार के सीजन में मिठाई खरीदने से पहले हमें क्यों सावधान रहना चाहिए, इसे समझने के लिए एक बार न्यूज़वॉल पर आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं.
जो मिठाई चंद घंटे भी सही तापमान पर नहीं रखने से खराब हो जाती है, उसे कैसे बनाया जा रहा है, ये भी हमने आपको दिखाया. गंदगी के बीच बनाई और स्टोर की जा रही मिठाई निश्चित तौर पर आपको बीमार बना सकती है. खराब मिठाइयों और मिलावट का ये कारोबार किसी एक दुकान या एक शहर तक सीमित नहीं है. ये पूरे देश में चल रहा है. हम दूसरे शहरों की रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि मिठाइयों में मिलावट का ये जहरीला कारोबार कितना बड़ा है और त्योहारी सीजन में एक्सपायर्ड और मिलावटी मिठाइयों का कारोबार इतना बढ़ क्यों जाता है.
त्योहार के सीजन में मिठाइयों की मांग सामान्य दिनों की तुलना में 30 से 50 प्रतिशत तक बढ़ जाती है. मिठाई उद्योग की बिक्री का बड़ा हिस्सा, लगभग 70 प्रतिशत, त्योहारी सीजन से आता है. यानी सालभर में मिठाइयों का जितना कारोबार होता है, उसमें से करीब दो-तिहाई से ज्यादा कारोबार सिर्फ त्योहारी सीजन में होता है. मिठाइयों के कुल कारोबार में पैक्ड मिठाइयों की हिस्सेदारी करीब 15 प्रतिशत है. हर साल पैक्ड मिठाइयों का बाजार करीब 16 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ रहा है.
त्योहार के सीजन में डिमांड बढ़ने पर मिलावटी और एक्सपायर्ड मिठाइयों का कारोबार भी बढ़ जाता है. त्योहार के सीजन में बिकने वाली मिठाइयों के करीब 25 से 35 प्रतिशत सैंपल सब-स्टैंडर्ड या मिलावटी पाए जाते हैं. यानी करीब हर तीसरी मिठाई का सैंपल टेस्ट में फेल हो जाता है. दूसरे शब्दों में, हर तीसरी मिठाई में मिलावट की आशंका होती है. खोया, पनीर और दूध से बनी मिठाइयों में सबसे ज्यादा मिलावट होती है.
2025-26 में 2 लाख 23 हजार 808 सैंपल टेस्ट किए गए. इनमें से 40 हजार 23 यानी करीब हर पांचवां सैंपल फेल हो गया. अब समझिए, ये आपकी-हमारी सेहत के लिए कितना बड़ा खतरा है. ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है. देश के कानून को, हमारे विश्वास को सरेआम तोड़ा जा रहा है. मुनाफे के लिए डिब्बे में पैक करके मिठाई के नाम पर मीठा जहर बेचा जा रहा है. आपको संभल की एक रिपोर्ट दिखाते हैं. यहां पेठे के नाम पर जो कुछ बन रहा है, उसे देखकर आप पेठा खाना छोड़ देंगे.
चाहे घेवर हो, रसगुल्ला हो, लड्डू हो या पेठा हो, कुछ भी मिलावट से परे नहीं है. हर मिठास मिलावट के जहर से भरी हुई है. इसलिए अगली बार मिठाई का एक भी निवाला खाने से पहले आपको सावधान रहना होगा. जिन्हें शुगर है, उन्हें तो डॉक्टर मिठाई खाने से मना करते हैं. आज हम आपको भी सावधान कर रहे हैं. सेहत से प्यार है तो मिठाई खरीदने और खाने में सावधानी बरतें, क्योंकि मिठाई में मिलावट आपको बीमार कर सकती है.
कहते हैं, सावधानी ही बचाव है. इसलिए आप भी सावधान रहिए और आज हम, देश की सभी बहनों से आग्रह कर रहे हैं. इस बार, रक्षाबंधन पर आपको अपने भाई की रक्षा करनी है और भाई की रक्षा के लिए आपको हथियार उठाने की जरूरत नहीं है. भाइयों को सिर्फ Expired और गंदी मिठाइयों से बचाना है. बड़े-बड़े ब्रांड्स की Expired मिठाइयों से अपने भाई की रक्षा करनी है.
जो मिठाई के नाम पर आपको जहर बेच रहे हैं, वो तो गुनहगार हैं ही, लेकिन वो सिस्टम भी इनसे कम गुनहगार नहीं है, जिसके होते हुए आपको जहर खाना पड़ रहा है. सोचिए, देश में मिलावट के खिलाफ कानून बना हुआ है, लेकिन काम नहीं आ रहा है. मंत्रालय है, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, पूरा सिस्टम है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ 4 प्रतिशत मामलों में ही हो रही है. इसीलिए मिलावट राष्ट्रीय समस्या बनी हुई है.
देश में सामान्य मिलावट पर 6 महीने से 3 साल की जेल और 1 हजार रुपए से 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है. मिलावट से सेहत को गंभीर नुकसान होने पर 3 से 7 साल की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है. अब आप ये भी जानिए कि इस नियम के तहत पिछले एक साल यानी 2025 से 2026 के बीच क्या कार्रवाई हुई.
2025-26 में 40 हजार 23 सैंपल फेल हुए. इसमें से सिर्फ 1 हजार 9 सौ 18 मामलों में आपराधिक सजा हुई. यानी करीब साढ़े चार प्रतिशत मामलों में ही सजा हुई.
31 हजार 8 सौ 78 केस सिर्फ जुर्माने से निपटा दिए गए. यानी करीब 75 फीसदी केस में सिर्फ मामूली जुर्माना लगाकर मिलावटखोरों को छोड़ दिया गया.
पिछले 5 साल की बात करें तो, 8 लाख 86 हजार सैंपल टेस्ट हुए. इसमें से 20 प्रतिशत यानी 1 लाख 85 हजार 780 सैंपल मिलावटी निकले पर सिर्फ 3.3% यानी 6 हजार 203 केस में ही सजा हुई.
सरल शब्दों में कहें तो देश में मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की रफ्तार बहुत सुस्त है. सजा दिलाने की दर भी बहुत कम है. जुर्माना देकर मिलावटखोर आसानी से छूट जाते हैं और छूटते ही फिर वही मिलावट का जहरीला कारोबार शुरू कर देते हैं. आज आपको मिलावट से जुड़ी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी शेयर करते हैं.
आपको जानना चाहिए कि दुनिया में मिलावट को लेकर क्या नियम हैं. किन देशों में मिलावट पर सबसे सख्त सजा है और मिलावट मुक्त खाने के इंडेक्स में भारत किस नंबर पर है.
ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की 2022 की रिपोर्ट में भारत 113 देशों की लिस्ट में 68वें नंबर पर था. फिनलैंड लिस्ट में टॉप पर था. इस सर्वे में भारत को 100 में से 58.9 अंक मिले थे. ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के स्टैंडर्ड के मुताबिक 60 से कम नंबर आने पर देश में फूड सिक्योरिटी की स्थिति को कमजोर माना जाता है. लिस्ट में टॉप करने वाले फिनलैंड को 83 दशमलव 7 अंक मिले थे.
मिलावट के खिलाफ दुनिया में सबसे सख्त कानून चीन में है. चीन में मिलावट के कारण किसी की जान जाने पर मृत्युदंड का प्रावधान है. यूरोपियन यूनियन और सिंगापुर में भी फूड सेफ्टी के नियम बेहद सख्त हैं, यूरोपियन यूनियन में 1 से 10 साल की जेल और लाखों यूरो के जुर्माने का प्रावधान है.
ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बढ़िया शुद्ध और मिलावटरहित खाना फिनलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे जैसे देशों में मिलता है. इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि खाने-पीने के सामान में सबसे ज्यादा मिलावट सीरिया में होती है.
भारत की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक केरल ने ग्लोबल फूड सिक्युरिटी इंडेक्स के स्टैंडर्ड के मुताबिक 67 नंबर स्कोर किया. यानी भारत में सबसे मिलावट मुक्त खाने-पीने का सामान केरल में मिलता है. दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है जिसे 65 अंक मिले. जबकि तीसरे नंबर पर पंजाब है जिसे 61 अंक मिले, बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्कोर 60 से कम था.
समस्या सिर्फ त्योहारी सीजन की नहीं है. पूरे साल मिलावटखोर हमारे खाने-पीने के सामान में मिलावट करते हैं. जरूरी है कि मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें सजा दिलाई जाए. इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए. मिलावट करने वालों को सजा दिलाने में एजेंसियां अपना स्कोर सुधारें, ताकि फूड सेफ्टी इंडेक्स में देश का स्कोर भी सुधरे और हमारी प्लेट का खाना और मिठाई मिलावट से मुक्त हो. मित्रों, मिलावट-मुक्त खानपान हमारा अधिकार है, क्योंकि हम शुद्ध सामान के लिए अपनी गाढ़ी कमाई खर्च करते हैं.