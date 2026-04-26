दवा-मेडिकल उपकरणों में मुनाफाखोरी का पर्दाफाश, Zee News की मुहिम को भारी जनसमर्थन; MLA/MLC बोले फौरन कसी जाए नकेल

Medical Equipment's Surgery Equipment's MRP Scam: अब एक ऐसी खबर जो हर किसी के लिए बेहद जरूरी है. जी न्यूज़ के सबसे पॉपुलर शो DNA ने एक ऐसी खबर को सामने रखा है, जो सीधे आपकी सेहत से जुड़ी है. DNA में हमने देशभर के मुनाफाखोरों का पर्दाफाश किया. यह मुनाफाखोर जो थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर और बीपी मशीन समेत तमाम मेडिकल उपकरणों के नाम पर आपको लूट रहे हैं. ये लोग 3000 प्रतिशत तक ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं. ज़ी न्यूज़ की इस मुहिम के लिए देश के करोड़ों लोगों के साथ राजनेता भी आपके पसंदीदा न्यूज़ शो डीएनए के एंकर राहुल सिन्हा का आभार जता रहे हैं.

बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि एमआरपी के पैरामीटर तय होंने चाहिए. 'उपभोक्ताओं के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी सही नहीं है. Zee News ने आपके पसंदीदा कार्यक्रम DNA में 140 करोड़ लोगों की सेहत से जुड़ा मुद्दा उठाया था, उसका देश के कई राजनीतिक दलों जैसे जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने भी समर्थन किया है.

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ज़ी न्यूज़ की मुहिम

जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने कहा, हेल्थ इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजों पर रेट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं है. बहुत सारी बेसिक दवाओं की लिस्ट है, उस पर रेट कंट्रोल एक्ट लागू है कि इससे ज्यादा दाम आप नहीं रख सकते हैं. आज लोगों के खान-पान का मिजाज बदला है. आउटडोर फूडिंग हो रही है. फास्ट फूड का रिवाज है, इस तरह की बीमारियां आम हैं. BP-सुगर की मशीन और तमाम चीजों पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए. क्योंकि यह बुनियादी चीजें हर घर में होती हैं, सबका एक रेट तय करना चाहिए, वरना लोग महंगे दामों पर इन्हें खरीदने को मजबूर होते रहेंगे.'

जनप्रतिनिधियों का समर्थन

JDU के MLC भीष्म सहनी ने कहा, 'हम Zee News का धन्यवाद देंगे कि आप लोगों के द्वारा इस अभियान को चलाया. मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की सरकार जो है, वो मुनाफाखोरी करने वाले लोगों पर लगातार कार्रवाई कर रही है और आगे भी होती रहेगी. एनडीए की मोदी जी और बिहार में एनडीए की सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार मुनाफाखोरी करने वालों को छोड़ेगी नहीं.'

एमएलए/एमएलसी भी देखते हैं डीएनए

RJD एमएलसी कारी सुहैब ने कहा, 'पहले तो हम ज़ी न्यूज़ में राहुल सिन्हा जी को धन्यवाद देते हैं कि वो इतने अच्छे मुद्दों को निकाल कर लाए हैं. मैं बराबर डीएनए का शो देखता हूं, उनका शो बहुत अच्छा रहता है, तो इसके लिए तो धन्यवाद है ही. फिर ये तो जगजाहिर है आप इस न्यूज़ को लाए इसलिए आप सबको धन्यवाद दे रहा हूं कि ₹95 का थर्मामीटर ₹210 में बिक रहा है, कहीं ₹250 में बिक रहा है. सिर्फ वो नहीं, जितनी सारी दवाएं, एक तो सब में डुप्लीकेसी आ गई है, सारी दवाएं नकली बिक रही हैं. औने-पौने दाम में उसको बेचा जा रहा है. दवाओं का रेट तय नहीं है. मैंने देखा है कि 14-14 हजार में सुई बिक रही है, जो ओरिजिनल उसका कीमत 2 हजार है. गरीब गुरबा सूद-ब्याज पे पैसा लेकर, जमीन बेचकर इलाज करा रहा है. सरकार को चिंता नहीं है, वो गरीबों का खून चूस रही है.

ज़ी न्यूज़ का आभार

कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह ने कहा, 'सरकार को जांच करानी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच कमिटी बने और हमको तो यह आग्रह होगा सरकार से कि सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज के द्वारा इसकी जांच हो और जो इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए. हां, ज़ी न्यूज़ ने इस मामले को उठाया है, यह स्वागत योग्य कदम है, ज़ी न्यूज़ का धन्यवाद.

बीजेपी के विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा, 'मैं बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति का सदस्य हूं. मैंने भी डीएनए का एपिसोड देखा है. राहुल सिन्हा जी चीजों को अच्छे से रखते हैं. ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि जो गलत हो उसको गलत बोलना चाहिए. जो आप कह रहे हैं वो हमारे संज्ञान में हैं. केंद्र सरकार को ऐसी चीजों पर फौरन रोक लगानी चाहिए. निश्चित रूप से हम एक्शन लेंगे. हमारी सरकार इन चीजों को बढ़ावा नहीं देती. आगे आप देखेंगे कि मुनाफाखोरी पर रोक लगेगी.'

बीजेपी नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने कहा, 'सरकार पूरे विषय पर नजर रख रही है. कैंसर से जुड़े दवाइयों की कीमतों को घटाने का काम GST घटाकर किया गया है. लोगों को कम पैसे में दवा मिले, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट भी कम दाम में मिलें, इसके लिए हर जगह जन औषधि केंद्रों की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी ने की है.'