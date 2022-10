Zee News Select: देश-दुनिया की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 20 October 2022

1. जनसंख्या असंतुलन पर RSS ने जताई चिंता, बताया- क्यों कम हो रही हिंदुओं की आबादी

आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले (Dattatreya Hosabale) ने जनसंख्या विस्फोट (Population Explosion)को लेकर चिंता जताई है और जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीति बनाने की मांग की. इसके साथ ही उन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ कानूनों को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया. Click here to read more

2. PFI पर सुरक्षा एजेंसियों की एक और तगड़ी स्ट्राइक, महाराष्ट्र ATS को मिली ये कामयाबी

महाराष्ट्र के आतंकवाद रोधी दस्ते (Maharashtra ATS) ने पड़ोसी रायगढ़ जिले के पनवेल से प्रतिबंधित ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (PFI) के चार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है. एक अधिकारी ने गुरुवार की सुबह यह जानकारी मीडिया के साथ साझा की है. एटीएस अफसरों के मुताबिक गिरफ्तार हुए आरोपियों में प्रतिबंधित संगठन की राज्य विस्तार समिति का एक स्थानीय सदस्य, स्थानीय इकाई का एक सचिव और दो अन्य कार्यकर्ता शामिल हैं. Click here to read more

3. Ram Rahim ने पैरोल पर बाहर आते ही किया ऑनलाइन सत्संग, शामिल हुए कई नेता; फिर दी सफाई

मर्डर और यौन शोषण के मामले में सजायाफ्ता गुरमीत राम रहीम ने जेल से पैरोल पर बाहर आते ही ऑनलाइन सत्संग शुरू कर दिया है. ऑनलाइन सत्संग (Online Satsang) में करनाल पंचायती चुनाव में खड़े उम्मीदवारों और बीजेपी के कई नेताओं ने हिस्सा लिया, जो अब चर्चा में का विषय बना हुआ है. हालांकि, राम रहीम से 'आशीर्वाद' लेने के मामले में विवाद बढ़ने के बाद नेताओं ने सफाई दी और कनेक्शन ना होने के बयान दिए हैं. Click here to read more

4. प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली में नए नियम लागू, हर हाल में रखना होगा इन बातों का ध्यान

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में प्रदूषण रोकने के लिए नए नियम और कायदे लागू हो गए हैं. आपको बताते चलें कि दिल्ली में AQI 301-400 के बीच जाने पर स्टेज 2 GRAP नियम लागू हो जाते हैं. इस बीच कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (Commission for air quality management) ने नए नियम लागू करने का ऐलान किया है. Click here to read more

5. दिल्ली में मास्क को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, लोगों को अब नहीं देना होगा जुर्माना

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना नहीं देना होगा. दिल्ली सरकार ने इससे संबंधित आदेश वापस लेने की अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी. Click here to read more

6. Madhya Pradesh: मुरैना में एक पटाखा गोदाम में विस्फोट, 2 बच्चों सहित 4 की मौत

मध्य प्रदेश के मुरैना में एक अवैध पटाखा गोदाम में विस्फोट की खबर है. विस्फोट इतना बड़ा था कि जिस मकान में पटाखों का गोदाम था वह पूरा ढह गया. जानकारी के मुताबिक हादसे में 2 बच्चों सहित 4 की मौत हो गई है. मृतकों में एक महिला और एक पुरुष भी शामिल हैं. गंभीर रूप से घायल चार लोगों को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है. बताया जा रहा है कि मलबे में अभी और लोग दबे हो सकते हैं. घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. Click here to read more

7. Himachal Elections: BJP ने जारी की दूसरी लिस्‍ट, अब सभी 68 सीटों पर प्रत्‍याशी घोषित

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है. दूसरी सूची में 6 प्रत्याशियों के नाम शामिल. इसके साथ ही अब अब सभी 68 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है. Click here to read more

8. जंग के बिगड़ते हालात के बीच भारतीय दूतावास ने दी सलाह, जल्द से जल्द छोड़ दें यूक्रेन

रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 8 महीने से छिड़ा संग्राम (Russia Ukraine War) लगातार भीषण होता जा रहा है. यूक्रेन के पलटवार से बौखलाया रूस अब उसे बर्बाद करने के लिए ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहा है. पिछले कुछ दिनों से जारी अटैक में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं और दर्जनों लोगों की मौत हुई है. हालात बिगड़ते देख अब भारत ने यूक्रेन में रह रहे भारतीयों को तुरंत देश छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है. Click here to read more

9. पुतिन की धमकी से थर-थर कांप रहे UK के लोग, एक दिन में 3300 लोगों ने की ये इन्क्वायरी

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में एक बार फिर से न्यूक्लियर अटैक (Nuclear Attack) की धमकी दी है. हालांकि इस धमकी का खौफ इस बार यूक्रेन के बजाए ब्रिटेन (UK) के लोगों के चेहरे पर दिख रहा है. दरअसल पुतिन ने जब से इशारों ही इशारों में उनके देश के मैटर में दखल देने वालों को भी देख लेने की धमकी दे डाली है. इसके बाद कभी आधी दुनिया पर राज करने वाले अंग्रेजों के मन में न्यूक्लियर अटैक को लेकर डर समा गया है. ब्रिटेन के लोग हजारों लोग तो इतना डर गए हैं कि वो अब न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए बंकर खरीदने की तलाश में जुट गए हैं. Click here to read more

10. यहां के इस्लामिक सेंटर में भीषण आग, खाक होने के बाद भरभराकर गिरा मस्जिद का गुंबद

इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित इस्लामिक सेंटर (Jakarta Islamic Centre) की बड़ी मस्जिद में बुधवार को भीषण आग लग गई. आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते मस्जिद का विशाल गुंबद भरभराकर ढह (Grand Mosque Dome Collapses) गया. हादसे को देखकर आसपास मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है. कई घंटे बाद आग पर काबू पाया गया. Click here to read more