Zee News Select: देश-दुनिया की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 21 October 2022

1. एक बार फिर आ सकती है कोरोना की नई लहर, WHO ने ओमिक्रॉन के XBB वेरिएंट को लेकर चेताया

भारत समेत दुनियाभर के कई देशों में कोरोना वायरस (Covid-19) का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और लगातार नए-नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं. इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक्सबीबी सब-वेरिएंट (Omicron sub-variant XBB) को लेकर चेतावनी दी है और कहा है कि इसकी वजह से कुछ देशों में कोरोना वायरस संक्रमण की एक और लहर आ सकती है.

2. Arunachal Pradesh: सेना का ALH हेलीकॉप्‍टर क्रैश, रेस्‍क्‍यू टीम हादसे की जगह रवाना

अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में तूतिंग मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर सिंगिंग गांव के पास शुक्रवार को एक सैन्य हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. रक्षा जनसंपर्क अधिकारी, गुवाहाटी के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब 10:40 बजे अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में तूतिंग क्षेत्र के पास उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर (एएलएच) दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

3. ये हैं 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के 2 प्रमुख स्तंभ, PM मोदी ने किया जिक्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने बद्रीनाथ के माणा गांव के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि माणा गांव, भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन मेरे लिए सीमा पर बसा हर गांव, देश का पहला गांव है.

4. योगी सरकार का बड़ा तोहफा, किया हर पुलिसकर्मी को इतना मोटरसाइकिल भत्ता देने का ऐलान

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने राज्य के पुलिसकर्मियों के लिए मासिक मोटरसाइकिल भत्ता समेत कई अहम घोषणाएं की. योगी सरकार ने पुलिसकर्मियों को ई-पेंशन पोर्टल से भी जोड़ने का फैसला लिया है.

5. दिवाली के दिन मेट्रो की टाइमिंग में हुआ बदलाव, इतने बजे मिलेगी आखिरी ट्रेन

दिवाली के दिन दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बड़ा बदलाव किया गया है. सामान्य दिनों में मेट्रो रात 12 बजे तक चला करती है लेकिन दिवाली के दिन रात 10 बजे तक ही मेट्रो चलेगी.

6. इस राज्य में पटाखे फोड़ने पर खानी पड़ेगी जेल की हवा, जानिए क्या है इससे जुड़े नियम

दिवाली के त्योहार की तैयारी पूरे देशभर में हो चुकी हैं. देशभर के बाजारों में दिवाली की धूम है लेकिन पटाखे फोड़ने को लेकर राज्य सरकारों ने कुछ विशेष गाइडलाइन्स जारी किए हैं.

7. पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान को बड़ा झटका, चुनाव आयोग ने अयोग्‍य घोषित किया

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय पीठ ने इस्लामाबाद में चुनाव आयोग के सचिवालय में फैसले की घोषणा की. फैसले के मुताबिक गलत बयान देने पर इमरान के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी.

8. एक घड़ी ने कैसे बिगाड़ा इमरान खान का समय? 4 साल पुराने मामले में मिली कड़ी 'सजा'

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के 5 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग गई है. करप्शन से जुड़े मामले में चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है. ये पूरा मामला उन्हें उपहार में मिली घड़ियों को बेचने से जुड़ा है.

9. रूस के इस कदम से पाकिस्तान-चीन को लगी मिर्ची, पीओके-अक्साई चिन को लेकर दिया झटका

रूस ने एक नक्शे में पूरे पीओके (PoK) को भारत का हिस्सा दिखाया है. सिर्फ इतना ही नहीं अक्‍साई चिन (Aksai Chin) जो चीन के कब्‍जे में है, रूस ने उसे भी भारत का अंग दिखाया है.

10. सिर्फ 44 दिन PM रहीं लिज ट्रस, अब हर साल मिलेगी 1 करोड़ से ज्यादा पेंशन

ब्रिटेन की पीएम लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया है. लेकिन इसके बाद भी हर साल उन्हें करीब 7 करोड़ रुपये सालाना पेंशन मिलेगी.