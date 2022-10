Zee News Select: देश-दुनिया की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 26 October 2022

1.प्रियंका गांधी ने मां के लिए लिखा भावुक पोस्ट, कहा- आपने यह सब प्यार के लिए किया

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर अपनी मां सोनिया गांधी के लिए एक बेहद भावुक पोस्ट लिखा. इसके साथ प्रियंका गांधी ने सोनिया गांधी की एक तस्वीर भी साझा की जिसमें वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक तस्वीर के साथ नजर आ रहीं हैं.

2.भारतीय नोटों पर केजरीवाल की अपील सुनेगी सरकार या नहीं? पढ़ें 12 साल पहले का निर्देश

Delhi के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय मुद्रा नोटों पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीरें शामिल करने की मांग की है. केजरीवाल द्वारा की गई इस अपील की चर्चा हो रही है. इसपर विवाद राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हो रही है.

3.कौन हैं अफसाना खान? सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में NIA ने क्यों की उनसे पूछताछ?

सिद्धू मूसेवाला हत्या के कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं. इसके बावजूद भी कई ऐसे कनेक्शन हैं जिन्हें जानने के लिए पुलिस और जांच एजेंसी लगातार कोशिशों में लगी हुई हैं.

4.कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद खड़गे का पहला फैसला, सोनिया-राहुल को लेकर उठाया ये कदम

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक की अध्यक्षता की जिसमें गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा की गई. उन्होंने एक और बड़ा फैसला किया है.

5.छठ घाट का निरीक्षण करने पहुंचे CM नीतीश हुए घायल, कुर्ता उठाकर दिखाई पेट पर लगी चोट

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चोटिल हो गए हैं. उन्हें पेट और पैर में चोट आई है. नीतीश कुमार को ये चोट तब आई जब वह पटना में छठ घाट का दौरा करने पहुंचे थे.

6.गधों के मेले में इतने में बिके 'शाहरुख'- 'सलमान','कैटरीना' को देखने के लिए जुटी भीड़

मेले में अलग-अलग प्रजाति के गधे और खच्चर पहुंचे हैं. इनके फिल्मी सितारों के नाम से मेल खाते हुए नाम भी हैं, इनमें से कई गधों और खच्चर को शाहरुख, सलमान और कैटरीना के नाम से पुकारा जा रहा है.

7.Kedarnath मंदिर का गर्भ गृह हुआ सुनहरा, 550 सोने की परतों से सजा बाबा का धाम

केदारनाथ मंदिर की भव्यता में और चार-चांद लग गए हैं. मंदिर के गर्भ गृह को सोने से सजाया गया है. इस श्रृंगार के बाद मंदिर की भव्यता देखते बन रही है.

8.जेल से बाहर आकर राम रहीम ने बदला हनीप्रीत का नाम, अब इस नाम से पुकारी जाएंगी 'दीदी'

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह, जो अपनी दो शिष्यों से बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा काट रहा है, इस साल तीसरी बार 40 दिन की पैरोल पर रिहा हुआ है. जेल से बाहर आने के बाद राम रहीम ने अपनी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत का नाम बदल दिया है.

9.ये हैं मुगल काल की पावरफुल महिलाएं, राजाओं के बराबर था कद, मिलकर चलाती थीं शासन

ऐसा नहीं है कि मुगल काल में महिलाएं सिर्फ हाशिए पर थीं. इस काल में भी कई ऐसी महिलाएं हुई हैं जो पुरुष राजा के बराबर ही चर्चा में रहीं थीं. इनकी गिनती आज भी पावरफुल महिलाओं में होती है. आइए आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसी ही महिलाओं से.

10.क्या न्यूक्लियर हमले की तैयारी कर रहा Russia? पुतिन के इस कदम से थर्राई दुनिया

क्रेमलिन ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को देश के सामरिक परमाणु बलों के अभ्यास की निगरानी की, जिसमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के कई अभ्यास शामिल थे.