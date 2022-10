Zee News Select: देश-दुनिया की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 27 October 2022

1. कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही एक्शन में आए खड़गे, शशि थरूर को इस टीम में नहीं मिली जगह

मल्लिकार्जुन खड़गे ने 47 सदस्यीय संचालन समिति का गठन किया है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल किया है, लेकिन शशि थरूर को जगह नहीं दी गई है. Click here to read more

2. TRS के 4 विधायकों को 100 करोड़ में खरीदने का आरोप, होटल मालिक समेत 3 लोग अरेस्‍ट

हैदराबाद पुलिस (Hyderabad Police) ने 100 करोड़ रुपये में तेलंगाना की सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) पार्टी के चार विधायकों को 'खरीदने' की कोशिश कर रहे 3 लोगों को पकड़ने का दावा किया है. Click here to read more

3. नोटों की लड़ाई, बाबा साहेब पर आई; तस्‍वीर से मिलेगा सियासी 'आशीर्वाद'!

सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की नोटों पर गणेश-लक्ष्मी की तस्वीर लगाने की मांग पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी (Manish Tewari) ने ट्वीट किया है और करेंसी पर बाबा साहेब आंबेडकर (Dr BabaSahib Ambedkar) की फोटो लगाने की मांग की है. Click here to read more

4. भोपाल में क्लोरीन गैस हुई लीक, फिर याद आई 1984 की वो खौफनाक रात

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में बुधवार देर रात लोगों को एक बार फिर साल 1984 की वो खौफनाक रात याद आ गई है, जब वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन गैस लीक (Chlorine Gas Leak) होने के बाद कई लोगों की तबीयत खराब हो गई. Click here to read more

5. केदारनाथ धाम के कपाट हुए बंद,CM धामी बोले- रिकॉर्ड संख्या में ऋद्धालु पहुंचे चार धाम

सेना की 11 मराठा रेजीमेंट के बैंड की भक्तिमय स्वर लहरियों के बीच कपाट बंद होने के मौके पर मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय, तीर्थ पुरोहित और रूद्रप्रयाग जिला प्रशासन के अलावा तीन हजार से अधिक श्रद्धालु भी मौजूद थे. Click here to read more

6. हेट स्पीच मामले में आजम खान को 3 साल की सजा, सीएम योगी पर की थी टिप्पणी

सपा नेता आजम खान ने साल 2019 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था. इसी मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया. Click here to read more

7. यादव-मुस्लिम के वोट कहां हटाए गए? चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव से मांगे सबूत

अखिलेश यादव ने पिछले महीने चुनाव आयोग पर हर विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम और यादव वोटों के नाम हटाने का आरोप लगाया था. आयोग ने अखिलेश यादव से इस आरोप पर सबूत मांगे हैं. Click here to read more

8. पीएम मोदी की बधाई का ऋषि सुनक ने तुरंत दिया जवाब, भारत से संबंधों को लेकर कही ये बात

PM Modi के ट्वीट का ऋषि सुनक ने जवाब दिया है. खास बात ये है कि सुनक ने पीएम मोदी को जवाब तुरंत दिया. उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा. ऋषि सुनक ने भारत और ब्रिटेन के बीच रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद जताई. Click here to read more

9. हो जाइए सतर्क.. आ रही कोरोना की एक और लहर? पूरी दुनिया को लेकर आई ये रिपोर्ट

कोरोना को लेकर एक और चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ ही महीनों में वैश्विक मामले बढ़ेंगे. इसे लेकर अभी से सतर्क रहने की जरूरत है. Click here to read more

10. ऐसी दिखती हैं ईरान की जॉम्बी एंजलिना जोली, पहली बार असली चेहरा आया सामने

ईरान की मशहूर 'जॉम्बी' एंजलिना जोली का असली चेहरा पहली बार दुनिया के सामने आया. जेल से रिहा होने के बाद कैमरे के सामने उनका असली चेहरा सामने आया. Click here to read more