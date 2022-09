Zee News Select: देश-दुनिया की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 30 September 2022

1. मल्लिकार्जुन खड़गे ने दाखिल किया नामांकन, दिग्विजय-गहलोत बने प्रस्‍तावक

गांधी परिवार के भरोसेमंद मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में उतर गए हैं. उन्होंने और शशि थरूर ने शुक्रवार को पर्चा भरा. अध्यक्ष पद की दौड़ से दिग्विजय सिंह ने खुद को बाहर कर लिया है. वह और अशोक गहलोत खड़गे के प्रस्तावक बने. खड़गे के चुनाव लड़ने से ये बात तो साफ हो चुकी है कि ये गांधी परिवार की च्वॉइस है. वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि वे खड़गे के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकते.

2- योगी सरकार का रिटायर्ड सरकारी टीचर्स को बड़ा तोहफा, किया ये ऐलान

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने रिटायर्ड सरकारी टीचर्स को तोहफा दिया है. योगी सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) समेत सरकारी स्कूलों में रिटायर्ड टीचर्स को फिर से नियुक्त करने का फैसला किया है. बेसिक शिक्षा प्रमुख सचिव दीपक कुमार की तरफ से जारी किए एक आदेश के मुताबिक, सरकार की योजना उन रिटायर्ड टीचर्स को शामिल करने की है, जो स्कूलों में फिर से नियुक्त होने के इच्छुक हैं.

3- एंबुलेंस को रास्ते के लिए PM मोदी ने रोका काफिला, सभा से लौट रहे थे प्रधानमंत्री

गुजरात (Gujarat) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने आज एक एंबुलेंस (Ambulance) को रास्ता देने के लिए अपना काफिला रोक दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral) हो रहा है. बता दें कि अहमदाबाद (Ahmedabad) की सभा खत्म करके वापस लौटते वक्त अहमदाबाद से गांधीनगर (Gandhinagar) के रास्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना काफिला एक एंबुलेंस को रास्ता देने के लिए रोका. एंबुलेंस के गुजर जाने के बाद ही काफिला आगे बढ़ा.

3- नोएडा की ओमैक्स सोसायटी में फिर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण ढहाए गए

श्रीकांत त्यागी (Shrikant Tyagi) वाली सोसायटी के नाम से फेमस हो चुकी नोएडा की ओमेक्स सोसायटी एक बार फिर सुर्खियों में है. आज शहर के सेक्टर 93बी स्थित उसी सोसायटी में एक बार फिर से नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) का बुलडोजर (bulldozer) कार्रवाई के लिए पहुंचा तो हड़कंप मच गया. अवैध निर्माण तोड़ने के लिए पहुंची टीम देखकर सोसायटी के लोगों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा हो कर हंगामा किया. इन लोगों का कहना है कि प्राधिकरण की टीम बिना बताए कार्यवाही करने आई.

4- देश के दूसरे CDS बने जनरल अनिल चौहान, चीन संबंधी मामलों के माने जाते हैं एक्सपर्ट

देश के दूसरे रक्षा अध्यक्ष (CDS) जनरल अनिल चौहान ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है. जनरल बिपिन रावत के बाद वो दूसरे सीडीएस बने हैं. सेना में 40 सालों तक अपनी सेवाएं देने वाले अनिल चौहान पिछले साल ही रिटायर हुए थे. वह सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे.

5- मोहन भागवत को 'राष्ट्रपिता' बताने वाले डॉ इलियासी को मिली जान से मारने की धमकी

संघ प्रमुख मोहन भागवत को 'राष्ट्रपिता' और 'राष्ट्रऋषि' बताने वाले ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन (AIIO) के प्रमुख डॉ. उमर अहमद इलियासी को अब फोन पर जान से मारने की धमकियां मिल रही है. इलियासी का कहना है उन्हें विदेश से भी धमकी भरे फोन आए हैं. उन्होंने बताया की उन्हें इंग्लैंड से फोन कर एक शख्स ने पहले तो नाराजगी जताई फिर अपशब्दों का प्रयोग किया और अंत में धमकी दी.

6- दिल्ली मेट्रो से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर, 2 अक्टूबर को बंद रहेगी ये सेवा

दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खबर है. अगर आप मेट्रो से सफर करते हैं, तो आपको अगले कुछ दिन परेशानी का सामना करना पड़ेगा. दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर मरम्मत के काम के कारण 2 अक्टूबर को दोपहर में मेट्रो सेवा बाधित रहेगी. मेट्रो अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

7- केजरीवाल को घर पर डिनर के लिए बुलाने वाले ऑटो ड्राइवर ने कहा- मैं पीएम मोदी का आशिक

गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बहुत आक्रामक तरीके से प्रचार कर रहे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जिस ऑटो चालक के घर पर खाना खाया था वह अब खुद को पीएम मोदी का समर्थक बता रहा हैं. दरअसल ऑटो चालक विक्रम दत्तानी अहमदाबाद में पीएम मोदी की एक जनसभा में बीजेपी की टोपी लगाकर पहुंच गए. दत्तानी ने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह शुरुआत से ही पीएम मोदी प्रशंसक रहे हैं और बीजेपी को वोट देते आए हैं.

8- थाईलैंड के पीएम पर लटकी इस्तीफे की तलवार, समयसीमा खत्म होने के बाद भी नहीं छोड़ रहे हैं कुर्सी

थाईलैंड (Thailand) के प्रधानमंत्री (Prime Minister) प्रयुथ चान-ओचा (Prayut Chan-o-cha) को देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) शुक्रवार को इस्तीफा देने का आदेश सुना सकती है. वह पद पर रहने की वैध समयसीमा बीतने के बावजूद भी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ नहीं रहे हैं जिसके कारण अदालत का यह आदेश आ सकता है.

9- काबुल में भयंकर विस्फोट, 32 लोगों की मौत; 40 घायल

अफगानिस्तान (Afghanistan) की राजधानी काबुल (Kabul) में आज (शुक्रवार को) सुबह बड़ा धमाका (Blast) हुआ, जिसमें 32 लोगों की मौत हो गई. वहीं 40 लोग इस बम धमाके में घायल बताए जा रहे हैं. तालिबान (Taliban) के प्रवक्ता खालिद जादरान (Khalid Zadran) ने कहा कि दशती बारची इलाके में शुक्रवार सुबह यह विस्फोट हुआ. इस इलाके में अधिकतर अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक शिया समुदाय (Shia Community) के लोग रहते हैं. विस्फोट की अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है.

10- यूक्रेन के 2 क्षेत्रों को पुतिन ने किया स्‍वतंत्र घोषित, 18% जमीन पर आज रूस का हो जाएगा कब्‍जा

यूक्रेन पर जारी हमलों के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने एक कानूनी डिक्री पर साइन करते हुए यूक्रेन के दो क्षेत्रों को तत्तकाल प्रभाव से स्वतंत्र घोषित कर दिया है. इस दौरान खेरासन और जापोरिजिया की स्वतंत्रता का ऐलान करते हुए उन्हें रूस (Russia) में शामिल करने की बात कही गई है.