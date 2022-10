Zee News Select: देश-दुनिया की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 22 October 2022

1.देश से भागने की फिराक में थीं जैकलीन, ED ने कोर्ट के सामने किया चौंकाने वाला खुलासा

दिल्ली कोर्ट में जैकलीन की रेगुलर बेल की अर्जी पर ED ने अपना जवाब दाखिल कर जमानत देने का विरोध जताया.

2.क्या मेट्रो में पटाखे लेकर कर सकते हैं यात्रा? DMRC ने दिया बेहद अनोखा जवाब

एक यात्री ने दिल्ली मेट्रो से सवाल किया कि क्या मेट्रो के भीतर पटाखे लेकर यात्रा कर सकते हैं. इस पर मेट्रो मे बेहद अनोखे अंदाज में जवाब दिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

3.Chopper Crash: अब तक 5 में से 4 शव बरामद, हादसे से पहले ATC को मिला था ये मैसेज

भारतीय सेना के एक उन्नत हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों की जांच के लिए एक कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का गठन किया है. रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने कहा कि शनिवार को तलाशी अभियान फिर से शुरू किया जाएगा.

4.रैपिड रेल को लेकर बड़ी खबर, नवंबर में शुरू होगा ट्रायल रन, अगले साल उतरेगी ट्रैक पर

दिल्ली से मेरठ के बीच प्रस्तावित रैपिड रेल के प्राथमिकता खंड पर अगले साल से रैपिड रेल दौड़ने लगेगी. पहले साहिबाबाद से दुहाई के बीच 17 किलोमीटर लंबे प्राथिमक खंड पर रेल चलेगी. शुक्रवार को दुहाई तक वायडक्ट (पुल, जिस पर रेल चलेगी) तैयार हो गया.

5.PK की नीतीश को चुनौती- BJP से मतलब नहीं तो छोड़ दें राज्यसभा उपसभापति का पद

प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) पर एक बार फिर हमला बोला है. इस बार उन्होंने बिहार सीएम को चैलेंज भी दिया है.

6.ट्रेन में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल, BJP के पूर्व MLA ने कही ये बात

बीजेपी के पूर्व विधायक दीपलाल भारती द्वारा कथित तौर पर शूट किए गए वीडियो में खड्डा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के रुकने पर नमाज अदा करते हुए देखा जा सकता है. यह घटना 20 अक्टूबर की बताई जा रही है.

7.नितिन गडकरी विदेशों में घूमकर भारत के लिए क्या काम करते हैं? 25 साल बाद खुला राज

राज्य सरकार की जिम्मेदारी रही हो या केंद्रीय परिवहन मंत्रालय जैसा बड़ा विभाग, मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी के बारे में कहा जाता है कि उनका काम बोलता है. अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में अपनी जिंदगी का ऐसा किस्सा सुनाया है जो वायरल हो रहा है.

8.दिवाली से पहले ही घुटने लगा दिल्ली का दम, 262 तक पहुंचा AQI लेवल

दिल्ली (Delhi) में दिवाली (Diwali) से पहले ही हवा का स्तर खराब श्रेणी में पहुंच गया है. दिल्ली में आज सुबह एक्यूआई (AQI) 262 रिकॉर्ड किया गया.

9.ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनना तय? मिली शुरुआती बढ़त, जानें कितने सांसदों ने दिया साथ

Rishi Sunak: यूके के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने अभी तक आधिकारिक तौर पर अपनी उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की है.

10.CHINA रच रहा घातक साजिश? परमाणु हथियारों को लेकर अब आई ये चौंका देनी वाली खबर

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) के महासम्मेलन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मजबूत रणनीतिक प्रतिरोध क्षमता स्थापित करने संबंधी बयान के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि साम्यवादी देश अपने परमाणु जखीरे का विस्तार कर सकता है.