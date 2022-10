Zee News Select: देश-दुनिया की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 7 October 2022

1. जेडीयू-आरजेडी में तनाव! महागठबंधन में शामिल छोटे दल क्यों कर रहे हैं ये मांग?

बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन में शामिल छोटे दल अब एक समन्वय समिति की मांग करने लगे हैं. इसे लेकर सुगबुगाहट भी तेज हुई है. हाल में ही तत्कालीन कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे और उनके पिता और आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के एक बयान के बाद जेडीयू में नाराजगी के बाद इस समिति की मांग तेज हो गई है. Click here to read more

2. AAP नेता राजेंद्र गौतम पर हिंदू देवी-देवताओं के अपमान का आरोप, बीजेपी ने केजरीवाल और मंत्री के खिलाफ की शिकायत

दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का हिंदू देवी-देवताओं को नहीं मानने की शपथ में शामिल होने का मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है. भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है. दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि सीएम केजरीवाल को 24 घंटे के अंदर राजेंद्र पाल गौतम को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए. Click here to read more

3. ज्ञानवापी केस पर सुनवाई टली, अब 11 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग जांच (Carbon Dating of Shivling) की मांग पर सुनवाई टल गई है. कार्बन डेटिंग जांच के अलावा आज ज्ञानवापी के पूरे परिसर की ASI से सर्वेक्षण की मांग पर भी कोर्ट को फैसला सुनाना था. अब 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी. इससे पहले गुरुवार को इस पर बहस पूरी होने के बाद जिला जज डॉ. एके विश्वेश ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज वो इस पर अपना फैसला सुना सकते हैं. Click here to read more

4. UU Lalit के बाद कौन बनेगा अगला CJI? सरकार ने चीफ जस्टिस को लिखा ये पत्र

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) उदय उमेश ललित (UU Lalit) 8 नवंबर को रियायर हो रहे हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल सिर्फ 74 दिनों का ही है. इससे पहले भारत सरकार ने सीजेआई से अपना उत्‍तराधिकारी नामित करने की सिफारिश की है. विधि एवं न्याय मंत्रालय (Ministry of Law and Justice) ने चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित (CJI UU Lalit) को पत्र लिखकर उनसे नए सीजेआई के नाम की सिफारिश करते हुए नियुक्ति से संबंधित ज्ञापन प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया है. Click here to read more

5. जब अस्पताल में भर्ती थे उद्धव ठाकरे, तब स्विट्जरलैंड में क्या कर रहे थे आदित्य ठाकरे

जब महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) दिल की बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती थे तो क्या उस दौरान आदित्य ठाकरे स्विट्जरलैंड की यात्रा पर गए थे. अगर वे गए थे तो वहां क्या कर रहे थे. इस पर अब शिवसेना सांसद राहुल शेवाले (Rahul Shewale) ने सनसनीखेज खुलासा किया है. शेवाले ने कहा कि जब उद्धव ठाकरे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, तब युवराज आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) स्विट्जरलैंड के पब में एंज्वॉय कर रहे थे. Click here to read more

6. भीड़ ने 562 साल पुराने मदरसे में जबरन घुसकर की पूजा, अब पुलिस ने उठाया ये कड़ा कदम

कर्नाटक के बीदर में दशहरा के मौके पर ऐतिहासिक महमूद गवां मदरसे में जबरन घुसकर पूजा करने का मामला सामने आया है. इसके बाद इलाके में तनाव का माहौल है. बताया जा रहा है कि 6 अक्टूबर की रात 2 बजे दर्जनों लोग अचानक मदरसे में घुस गए और पूजा की. आरोप है कि भीड़ ने मदरसा में नारेबाजी और तोड़फोड़ भी की. बता दें कि साल 1460 में बने बीदर जिले में महमूद गवां मदरसा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अंतर्गत आता है. Click here to read more

7. Noida: फिल्म सिटी में पुलिस-बदमाशों के बीच मुठभेड़, छेनू गैंग के 1 सदस्य को लगी गोली

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के फिल्मसिटी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और मुठभेड़ के बाद छेनू गैंग के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बदमाश फरार हो गया. नोएडा के एडीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो भागा. फिल्म सिटी के पास उससे मुठभेड़ हुई, जिसमें वो (दानिश) घायल हुआ है. दिल्ली एनसीआर में इस पर करीब 21 से ज्यादा मामले दर्ज हैं. नोएडा में भी सेक्टर 20 में इस पर मामले दर्ज हैं. जिनमें इसकी तलाश की जा रही थी. Click here to read more

8. शांति के नोबेल पुरस्कार का ऐलान, जेल में बंद इस वकील को मिला अवॉर्ड

नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा शुरू हो गई है. शुक्रवार को नोबेल शांति पुरस्कार (Nobel Peace Prize 2022) का ऐलान किया गया. इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार जेल में बंद बेलारूस के अधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की (Ales Bialiatski) को दिया गया है. इसके अलावा मानवाधिकार संगठन मेमोरियल (Memorial) और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज (Center for Civil Liberties) को भी इस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. Click here to read more

9. US में गांजा पीने या रखने के दोषी होंगे जेल से रिहा, राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऐलान

अमेरिका (US) के राष्ट्रपति जो बाइडेन (जो बाइडेन) ने मारिजुआना (Marijuana) या गांजा को लेकर बड़ी घोषणा की है. बाइडेन ने उन सभी अमेरिकियों को माफ कर दिया है जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मारिजुआना की छोटी मात्रा रखने के लिए दोषी ठहराया गया था. उन्होंने कहा कि सिर्फ गांजा पीने या रखने के आरोप में किसी को जेल में बंद करना सही नहीं है. Click here to read more

10. अमेरिका में सिख परिवार की सामूहिक हत्या का मामला, प्रशासन ने बताई वारदात की वजह

अमेरिका (US) में सिख परिवार के 4 सदस्यों की हत्या करने के मामले के आरोपी को लेकर स्थानीय प्रशासन ने बड़ा खुलासा किया है. अमेरिकी जांच अधिकारियों के मुताबिक हत्या का आरोपी पहले इसी सिख परिवार के लिए काम करता था. अब पुलिस का ये कहना है कि हत्यारे का पीड़ित सिख परिवार से पुराना विवाद और रंजिश थी. अमेरिका की स्टेट काउंटी के शेरिफ ने यह जानकारी मीडिया के साथ साझा की है. Click here to read more