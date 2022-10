Zee News Select: देश-दुनिया की 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 3 October 2022

1.नोबेल पुरस्कारों का ऐलान, मेडिसिन कैटेगरी में स्वांते पाबो को किया गया सम्मानित

दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड्स में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है. स्वांते पाबो को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है. Click here to read more

2.मुलायम सिंह यादव की सेहत को लेकर बड़ी अपडेट, अस्पताल ने कही ये बात

पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव (82) की तबीयत बिगड़ने के बाद सोमवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में शिफ्ट किया गया था. Click here to read more

3.गूगल ने चीन को दिया बड़ा झटका, बंद कर दी ये प्रचलित सर्विस, जानें क्या है माजरा

गूगल ने चीन में अपनी ‘गूगल ट्रांसलेट’ सेवा बंद कर दी है. ‘गूगल ट्रांसलेट’ चीन में गूगल द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली चुनिंदा सेवाओं में से एक था. Click here to read more

4.CDS अनिल चौहान को मिली ‘Z+’ सिक्योरिटी, 150 जवान हमेशा करेंगे गार्ड, जानें कैसा होगा सुरक्षा घेरा

दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय के आदेश पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान को जेड प्लस सुरक्षा मुहैया कराई है. Click here to read more

5.Punjab में सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान, किसानों में बढ़ेगा AAP का दबदबा, जानें पूरा मामला

पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने गन्ने की कीमत 20 रुपए बढ़ा कर 380 रुपए प्रति क्विंटल करने का ऐलान किया है. Click here to read more

6.एक दिन बाद शिवसेना के दोनों गुटों का शक्ति प्रदर्शन, दशहरा रैली को लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई, जानें पूरी तैयारी

शिवसेना की दशहरा रैली के मद्देनजर प्रशासन ने मुंबई में संबंधित क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. शक्ति प्रदर्शन के लिए शिवसेना के दोनों गुटों की तैयारियां जोरों पर है. Click here to read more

7.'बाबा वेंगा' का पुनर्जन्म? 19 साल की लड़की की कही हर बात हुई सच, 2022 के लिए की है ये 28 भविष्यवाणी

19 साल की भविष्यवक्ता इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई है. उसकी कही ज्यादातर बातें सच साबित होती रही हैं. उसे 21वीं सदी की 'बाबा वेंगा' भी कहा जा रहा है. Click here to read more

8. पालघर में गरबा करते हुए युवक की मौत, खबर सुन पिता ने भी तोड़ा दम

पुलिस ने पिता-पुत्र की मौत के संभावित कारणों के बारे में कुछ नहीं बताया और कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कारण पता चलेगा. Click here to read more

9.कोलकाता के पंडाल में महिषासुर की जगह गांधी की मूर्ति लगाने पर FIR, बवाल के बाद बदलाव

पूजा पंडाल के आयोजक हिंदू महासभा के राज्य कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रचूड़ गोस्वामी ने कहा कि हमें मूर्ति को बदलने के लिए मजबूर किया गया. हम इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं. हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती की गई है. Click here to read more

10.राहुल से PK तक, इस 'फॉर्मूले' पर लौटे नेता, जनता को साधने के लिए अपनाई ये रणनीति

किशोर ने भितिहरवा गांधी आश्रम से मार्च की शुरुआत की, जहां से महात्मा गांधी ने 1917 में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था. जैसे ही चुनावी रणनीतिकार और उनके समर्थकों ने पदयात्रा शुरू की, रास्ते में लोगों ने उनका स्वागत किया. Click here to read more