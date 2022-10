Zee News Select: देश-दुनिया की 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 11 October 2022

1.मुस्लिम आक्रांताओं ने लूटा महाकाल मंदिर को, फिर भी खत्‍म नहीं हुई भक्ति, ये है कहानी

उज्जैन (Ujjain) को देश के पवित्र शहरों में गिना जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल कॉरीडोर का उद्घाटन कर चुके हैं. कभी ये अवंती प्रदेश की राजधानी हुआ करता था. इस मंदिर को कई आंक्रताओं ने लूटा, लेकिन उसके बाद कई हिंदू राजाओं ने इसे संवारा. Click here to read more

2.पत्नी की हत्या के लिए लोहे के तार से बिछाया करंट का जाल, पत्नी की जगह गई सास की जान

मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है. एक व्यक्ति ने पत्नी की हत्या करने के लिए बिजली का तार लगाया, बदले में सास की मौत हो गई. Click here to read more

3.कश्मीर पर मोदी के बयान से तिलमिलाया पाकिस्तान, PM ने कही थी ये बात

भारत ने पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को खत्म कर दिया था जिसके बाद से दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों में खासी गिरावट आई. Click here to read more

4.PM Modi ने शिव के दरबार में की पूजा, श्री महाकाल लोक कॉरिडोर देश को किया समर्पित

प्रधानमंत्री मोदी ने उज्जैन में ‘श्री महाकाल लोक’ गलियारे के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया. प्रधानमंत्री मोदी ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा की. उन्होंने मंदिर में आरती की. Click here to read more

5.उद्धव-शिंदे गुट के चुनाव चिन्ह तय, ठाकरे की मशाल के सामने होगा एकनाथ का ये निशान

चुनाव आयोग ने शिंदे गुट का चुनाव चिन्ह तय कर दिया है. EC ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वाले गुट को ढाल और तलवार चुनाव चिन्ह दिया है. Click here to read more

6.मुलायम के निधन से नहीं रुक रहे धर्मेंद्र यादव के आंसू, अर्थी के पास बैठकर खूब रोए

Mulayam Singh Yadav पंचतत्व में विलीन हो गए हैं. पूर्व रक्षा मंत्री और यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार इटावा के सैफई के मेला ग्राउंड में हुआ. मुलायम के बेटे और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश ने उन्हें मुखाग्नि दी. Click here to read more

7.राघव चड्ढा ने गुजरात सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, ‘सौराष्ट्र’ को लेकर किया ये ऐलान

आप सांसद राघव चड्डा ने कहा, 'गुजरात की कुल आबादी साढ़े छह करोड़ है और राज्य पर साढ़े तीन लाख करोड़ का कर्ज है, इसलिए कहा जा सकता है कि प्रति व्यक्ति 58 हजार का कर्ज है.’ Click here to read more

8.कौन है ZOOM? कैसे इस फौजी कुत्ते ने गोली लगने के बावजूद किया आतंकियों का खात्मा

भारतीय सेना के चिनार कोर के अनुसार जूम सेना का शिकारी कुत्ता है. जिसे ऑर्डर निभाने और समय के हिसाब से क्रूर हो जाने के लिए ट्रेनिंग दी गई है. Click here to read more

9.Pakistan में हिन्दू लड़कियों के साथ दरिंदगी, धर्म के नाम पर बरपाया जा रहा कहर

पाकिस्तान में हिन्दू समुदाय के लोगों के साथ आज भी अत्याचार किया जा रहा है. पाक के सिंध प्रांत में 15 दिनों में चौथी हिंदू लड़की का अपहरण हुआ है. Click here to read more

10.China में Covid-19 का नया वैरिएंट मचा रहा तबाही, गहराया दुनिया में संक्रमण का डर?

तमाम उपायों के बाद भी कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है. वैक्सीन ने इस कमजोर जरूर किया है लेकिन केस अब भी सामने आ रहे हैं. चीन में इस वक्त कोरोना तेजी से फैल रहा है. Click here to read more