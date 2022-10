Zee News Select: देश-दुनिया की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 1 October 2022

1- कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में इस दिग्गज का पर्चा खारिज, अब इन दो नेताओं के बीच टक्कर

कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है. पार्टी के दिग्गज नेताओं ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया. वहीं इस चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. झारखंड के पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी के कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन पत्र को शनिवार को खारिज कर दिया गया, जिससे अब मुकाबला पार्टी के दो दिग्गज नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच होगा.

2- Swachh Survekshan: स्वच्छता में इस शहर का कोई जवाब नहीं, लगातार छठी बार जीता खिताब

गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर की पूर्व संध्या पर स्वच्छता सर्वेक्षण की लिस्ट जारी हो गई है. इस साल भी मध्यप्रदेश के इंदौर ने बाजी मारी है. इंदौर लगातार छठी बार देश का सबसे साफ शहर बना है. वहीं इस साल दूसरे नंबर पर गुजरात का सूरत और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र का नवी मुंबई शहर रहा है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छता सर्वेक्षण-2022 की सूची जारी की.

3- PFI के खूनी इरादों का पर्दाफाश, हिंसा के लिए खड़ी थी अलग सेना, चौंकाने वाला खुलासा

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर प्रतिबंध के बाद से इस संगठन से जुड़े कई चौंकाने वाला खुलासे हो चुके हैं. अब इस कट्टरपंथी संगठन के खूनी इरादे का चौंकाने वाली हकीकत सामने आई है. खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक पीएफआई ने हिंसा फैलाने के लिए एक अलग टीम तैयार कर रखी थी. संगठन ने इसे Hit Squad नाम दे रखा था. आइये आपको बताते हैं ये Hit Squad कैसे घटनाओं को अंजाम देता था.

4- श्रीकांत त्यागी की सोसायटी में बुलडोजर पर लगा ब्रेक, HC ने 20 दिन तक लगाई रोक

श्रीकांत त्यागी (Shrikant Tyagi) वाली सोसायटी के नाम से फेमस हो चुकी नोएडा की ओमेक्स सोसायटी में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है. नोएडा प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण हटाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है. कोर्ट ने ये रोक 20 अक्टूबर तक के लिए लगाई है. कोर्ट के रोक लगाए जाने के बाद सोसाइटी के लोगों को बड़ी राहत मिली है. अब इस मामले में 20 दिन बाद यानी 20 अक्टूबर को सुनवाई होगी.

5- PM मोदी ने भारत में लॉन्च की 5G सर्विस, कहा- 'इंटरनेट फॉर ऑल' की नीति पर है फोकस

भारत (India) में आज (शनिवार को) 5G सर्विस (5G Service) लॉन्च हो गई है. पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत में 5G सर्विस लॉन्च कर दी है. इस मौके पर केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे. पहले फेज में भारत के 13 शहरों में 5G सर्विस की शुरुआत हो रही है. पहले फेज में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे में 5G की सेवा शुरू होगी. इस बीच बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो दिसंबर 2023 तक पूरे भारत में 5जी सेवाएं शुरू करेगा.

6- कश्मीर के एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के बारे में बड़ा खुलासा, सामने आया ये राज

उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में हुई एक बड़ी मुठभेड़ (Baramulla Encounter) में मारे गए जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के दोनों आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है. जम्मू-कश्मीर की पुलिस (Jammu Kashmir Police) ने कुछ देर पहले ही ये जानकारी मीडिया के साथ साझा की है. आपको बताते चलें कि बारामूला जिले के येदिपोरा गांव में आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना के आधार पर शुक्रवार को स्थानीय पुलिस, भारतीय सेना (Indian Army) और एसएसबी (SSB) ने संयुक्त घेराबंदी कर पूरे इलाके में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था.

7- नीतीश कुमार को दी गई सीएम पद छोड़ने की समय-सीमा? बिहार RJD चीफ ने दिया जवाब

बिहार की सियासत का ऊंट करवट बदलते हुए बेमेल और अप्रत्याशित गठबंधन करवा देता है. हाल ही में लालू यादव ने जगदानंद सिंह को बिहार आरजेडी के अध्यक्ष पद की कमान संभालने का निर्देश दिया था. उन्हीं जगदानंद सिंह के बयान से CM नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर अटकलें लगने लगी हैं.

8- उत्तरी कोरिया ने फिर दी अमेरिका को चुनौती, हफ्ते में चौथी बार दागी बैलेस्टिक मिसाइल

उत्तर कोरिया ने शनिवार तड़के दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर दुनिया की टेंशन फिर बढ़ा दी. दक्षिण कोरिया की सेना का कहना है कि, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास के बीच यह इस सप्ताह परमाणु हथियारों से लैस देश का चौथा प्रक्षेपण है. उत्तरी कोरिया अमेरिका और जापान के दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास करने से नाराज है.

9- ईरान को झटका, प्रदर्शनकारियों ने थाने पर किया हमला; खुफिया अफसर समेत 19 लोगों की मौत

हिजाब (Hijab) के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के बीच ईरान (Iran) सरकार को बड़ा झटका लगा है. कथित प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को ईरान में एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया, जिसमें इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स की खुफिया इकाई के कमांडर अली मौसवी (Ali Mousavi) समेत 19 लोगों की मौत हो गई. ईरान की सरकार ने इस हमले को आतंकी हमला करार दिया है. प्रांतीय गवर्नर होसैन मोदारेस खियाबानी ने इस घटना की जानकारी दी.

10- अमेरिका और पश्चिमी देशों पर बरसे पुतिन, कहा- 'पहले भारत को लूटा, अब रूस पर है नजर'

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध और तनाव समय बीतने के साथ बढ़ता ही जा रहा है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को यूक्रेन के चार इलाकों के रूस में विलय की आधिकारिक घोषणा की. इस दौरान उन्होंने देश में मिलाए गए नए इलाके के लोगों को भरोसा दिलाया कि अब आप रूस के नागरिक हैं और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है. राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक बार फिर अमेरिका समेत अन्य पश्चिम देशों पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा, 'पश्चिमी देशों ने पहले भारत को लूटा और अब उनकी नजर रूस पर है. पश्चिमी देश रूस के खिलाफ साजिश रच रहे हैं.'