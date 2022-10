Zee News Select: देश-दुनिया की 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 9 October 2022

1.गैंगस्टर दीपक टीनू की गर्लफ्रेंड अरेस्ट, पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

सिद्धू मूसेवाला हत्या के आरोपी दीपक टीनू के फरार होने के बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने उसकी तीन गर्लफ्रेंड को अरेस्ट किया है और कोर्ट में पेश किया है. Click here to read more

2.Video: गजब आइडिया! मजदूरों ने मुश्किल काम को बना दिया आसान, वीडियो हुआ वायरल, लाखों लोगों ने देखा

वीडियो में मजूदर टीन शेड को छत पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं. यूं तो यह काम काफी मेहनत और समय मांगता है लेकिन इन मजूदरों ने कुछ ऐसा दिमाग लगाया है कि अच्छे अच्छे इंजीनियर भी बस देखते ही रह जाएं. Click here to read more

3.इस इस्लामिक आक्रांता ने महाकाल मंदिर पर किया था हमला, शिवलिंग चुराकर ले गया दिल्ली

11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे. आज से 987 साल पहले इस्लामिक आक्रांता महाकाल मंदिर पर हमला किया था. वो शिवलिंग और मूर्ति को चुरा कर दिल्ली ले आया था. Click here to read more

4.बारिश से तबाही, गुरुग्राम में 6 बच्चों की मौत, दिल्ली में इमारत गिरी; कई स्कूल बंद

गुरुग्राम में एक चौंका देने वाला मामले में 6 बच्चों की बरसाती तालाब में डूबने से मौत हो गई. हादसे ने सभी को झंकझोर कर रख दिया है. Click here to read more

5.'अच्छे दिन' नहीं 'सच्चे दिन' देगी AAP सरकार, गुजरात में बोले CM भगवंत मान

पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गुजरात में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि किसी विकल्प की कमी के कारण गुजरात ने भाजपा को 27 सालों से अधिक का समय दिया, लेकिन अब बदलाव की हवा चली है. Click here to read more

6.गुजरात में सोमवार से राघव चड्ढा होंगे सक्रिय, AAP के लिए कई इलाकों में करेंगे प्रचार

गुजरात में इस साल होने जा रहे असेंबली चुनावों (Gujarat Assembly Election 2022) के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है. Click here to read more

7.कब रुकेगी बारिश? अक्टूबर में ही बंद करने पड़े पंखे, टूटा कई साल का रिकॉर्ड

रविवार को भारत मौसम विज्ञान के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में 2007 के बाद से पिछले 24 घंटों में सुबह 8.30 बजे तक दूसरी सबसे अधिक बारिश हुई. Click here to read more

8.दुनिया की इन 5 जगहों पर सबसे ज्यादा जीते हैं लोग, 100 से ज्यादा होती है उम्र!

दुनिया में पांच ऐसी जगह हैं जो लोगों के ज्यादा जीने की वजह से फेमस हैं. आजकल की स्ट्रेस वाली दुनिया में लोगों की उम्र धीरे-धीरे कम होती जा रही है. वहीं इन जगहों पर अधिकतर लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं. आइए जानते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग जगहों के रहन-सहन के बारे में... Click here to read more

9.Iran: प्रदर्शनकारियों ने स्टेट टीवी को किया हैक, लिख दिया ये संदेश

ईरान में पिछले कुस समय हिजाब के विरोध में चल रहा आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है.ईरान में बड़ी संख्या में लड़कियां सरकार के खिलाफ इस विरोध में शामिल हो गई हैं. ईरान यह विरोध प्रदर्शन महसा अमिनी की पुलिस हिरासत में हुई मौत के कारण शुरू हुआ था. Click here to read more

10.फिटनेस के लिए जानवरों को कच्चा चबा जाता है ये शख्स, कहलाता है ‘Liver King’

खुद को फिट रखने के लिए लोग डायटीशियंस की सलाह लेते हैं. कुछ सेलिब्रेटी तो अपने डाइट चार्ट की वजह से भी मशहूर हैं. यहां बात उस बॉडीबिल्डर की जो अपने गठीले शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए जैसी डाइट लेता है, उसके बारे में कई लोग सोंच भी नहीं सकते. Click here to read more