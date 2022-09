Zee News Select: देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 15 सितंबर

1- Lakhimpur Kheri Case: पोस्‍टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा, दोनों बहनों के साथ हुआ रेप; बॉडी पर चोट के निशान

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के निघासन में दो दलित बहनों की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें रेप के बाद गला दबाकर हत्या की पुष्टि हो गई है. Click here to read more.

2- स्पेशल विमान से नामीबिया से भारत आएंगे चीते, इस पर बनी पेंटिंग जीत लेगी दिल!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन यानी 17 सितंबर का दिन इस साल खास होने वाला है. इस दिन देश में लुप्त हो चुके धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाले वन्य प्राणी चीता की आमद होने वाली है. Click here to read more.

3- आप सरकार के खिलाफ बीजेपी का दूसरा स्टिंग, कहा- शराब घोटाले के पैसे का गोवा और पंजाब के चुनावों में हुआ इस्तेमाल

आम आदमी पार्टी पर शराब पॉलिसी को लेकर एक बार फिर बीजेपी स्टिंग बम फोड़ा है. बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि घोटाले का स्टिंग सामने आया है. उसमें घोटाले के आरोपी नंबर-9 अमित अरोड़ा ने पूरी पोल खोल दी है. Click here to read more.

4- 'मैंने मंदिर जाकर भगवान से पूछा- क्‍या BJP जॉइन कर लूं, जवाब मिला...: पूर्व Congress MLA Digambar Kamat

गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत समेत कांग्रेस के आठ विधायक बुधवार को सत्ताधारी बीजेपी में शामिल हो गए. यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. Click here to read more.

5- 'मजाक करना बंद करो, अब गंभीर हो जाओ', सुप्रिया सुले ने सीएम शिंदे से ऐसा क्यों कहा

वेदांता ग्रुप-फॉक्सकॉन परियोजना पर विवाद गुजरात में स्थानांतरित होने के बाद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की सांसद सुप्रिया सुले ने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच की मांग के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बयानों के लिए तीखी आलोचना की. Click here to read more.

6- रूस बोला- धरी रह गईं अमेरिका की धमकियां, बैन के बावजूद भारत को दिया ये खतरनाक हथियार

भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने उज्बेकिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लिया और इस मौके पर उन्होंने भारत की जमकर तारीफ की. अलीपोव ने कहा कि अमेरिकी धमकियों के बावजूद भारत ने S-400 मिसाइल प्रणाली के समझौते के लिए हाथ आगे बढ़ाया, जो दिखाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखता है. Click here to read more.

7- काफिले के साथ जा रहे थे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, तभी कार में हुआ जोरदार ब्लास्ट; बाल-बाल बची जान

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) पर हमला हुआ है. यूरो वीकली न्यूज ने पुतिन को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. रिपोर्ट के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जानलेवा हमला हुआ जिसमें कि वो बाल-बाल बचे हैं. Click here to read more.

8- चीनी हेलीकॉप्टर खरीद कर पछता रहा है पाकिस्तान, भारत का हुआ यह फायदा

पाकिस्तान ने 2006 में चीन से Z-9EC हेलीकॉप्टर काफी उम्मीदों के साथ खरीदे थे. इनका मकसद भारतीय पनडुब्बियों पता लगना था. ये हेलीकॉप्टर विशेष रूप से पाकिस्तानी नौसेना और वायु सेना के लिए निर्मित एक ASW संस्करण हैं लेकिन अब इस्लामाबाद इस डील पर पछता रहा है. Click here to read more.

9- समरकंद में एक छत के नीचे होकर भी रहेंगे दूर, शी जिनपिंग-शहबाज शरीफ से नहीं मिलेंगे पीएम मोदी

शंघाई सहयोग संगठन में पीएम नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात नहीं करेंगे. पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार दोपहर को एससीओ समिट में भाग लेने के लिए समरकंद रवाना होंगे. Click here to read more.

10- क्या दुनिया से पूरी तरह खत्म हो रहा है कोरोना वायरस? WHO चीफ ने कह दी ये बड़ी बात

दुनियाभर में करोड़ों लोगों को अपना शिकार बनाकर लाखों लोगों को मौत के मुंह में धकेलने वाले कोरोना वायरस (Coronavirus) के अंत को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. ऐसे में सात समंदर पार से लेकर हिंदुस्तान तक में इस बात की चर्चा चल रही है कि मानों कोरोना के अंत की आहट निकट है. Click here to read more.

