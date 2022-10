Zee News Select: एक क्लिक में पढ़ें देश-दुनिया की 10 बड़ी खबरें | 04 October 2022

1- KCR की राष्ट्रीय पार्टी लॉन्च होने से पहले दारू-चिकन पार्टी, देखें चौंकाने वाला वीडियो

तेलंगाना के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पार्टी लॉन्च करने वाले हैं. इसे लेकर उनकी पार्टी टीआरएस में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है. यहां तक कि लोगों में शराब और चिकन तक वितरित किया जा रहा है. Click here to read more.

2- राजौरी में बोले अमित शाह- जम्मू -कश्मीर में सत्ता अब तीन परिवार नहीं, 30 हजार लोगों के पास

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर के दौरे पर हैं. उन्होंने मंगलवार को राजौरी में एक जनसभा को संबोधित किया. गृह मंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले सिर्फ तीन राजनीतिक परिवार तत्कालीन राज्य पर शासन करते थे, लेकिन अब सत्ता उन 30,000 लोगों के पास है जो निष्पक्ष चुनाव के जरिए पंचायतों और जिला परिषदों के लिए चुने गए हैं. Click here to read more.

3- उत्‍तरकाशी में बर्फीले तूफान से हादसा, द्रौपदी का डांडा-2 पर्वत चोटी पर फंसे 20 पर्वतारोही, सेना बचाव कार्य में जुटी

उत्तराखंड के उत्तरकाशी से बड़े हादसे की खबर आ रही है. यहां बर्फीले तूफान में कई पर्वतारोही के फंसने की सूचना है. बताया गया है कि 23 सितंबर को नेहरू पर्वतरोहण संस्थान के 40 पर्वतारोहियों का दल उत्तरकाशी से द्रौपदी का डांडा-2 पर्वत चो‍टी के लिए रवाना हुआ था. Click here to read more.

4- पुलिस पर लगा बड़ा दाग, पीएफआई से 873 पुलिसवालों के कनेक्शन; IB ने DGP को भेजी रिपोर्ट

केरल पुलिस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और सूत्रों से पता चला है कि केरल पुलिस के 873 कर्मियों के प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से लिंक हैं. Click here to read more.

5- डिप्रेशन का शिकार, गुस्सैल बर्ताव; डीजी हत्याकांड के आरोपी यासिर अहमद की डायरी ने खोले कई राज

जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (जेल) हेमंत कुमार लोहिया की हत्या में शक की सुई नौकर यासिर अहमद की ओर घूम रही है. पुलिस जांच में जुट गई है और सुराग तलाशने की जद्दोजहद कर रही है. Click here to read more.

6- सात सीटों के चुनाव में कौन बनेगा 'सुल्तान'? बीजेपी-कांग्रेस का होगा लिटमस टेस्ट

चुनाव आयोग ने देश के 6 राज्यों - उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा की सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है. अगले महीने 3 नवंबर को इन सात सीटों पर होने वाले मतदान में एक तरफ जहां बीजेपी के सामने अपनी लोकप्रियता साबित करने की चुनौती है तो वहीं कांग्रेस को भी यह साबित करना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का चुनावी फायदा मिलना शुरू हो गया है. Click here to read more.

7- बाली में मनाया जाता है ऐसा हिंदू त्योहार, 24 घंटे तक रहना होता है 'Silent'! जानें परंपरा

नवरात्रि से त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है. भारत में अब अगले एक महीने तक ये सीजन लोगों को काफी व्यस्त रखने वाला है. ऐसे में क्या आप इंडोनेशिया के बाली में मनाए जाने वाले एक अनोखे त्योहार के बारे में जानते हैं. इस हिंदू त्योहार का नाम न्येपी है. 'न्येपी' शब्द का मतलब होता है शांति बनाए रखने के लिए. Click here to read more.

8- अरब देशों में बढ़ा भारत का कद, मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने पहली बार कही इंडिया से जुड़ी यह बात

बेशक 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती बीत चुकी है, लेकिन इसकी चर्चा लगातार सोशल मीडिया पर बनी हुई है. चर्चा की वजह है गांधी जयंती को लेकर इस्मालिक संगठन मुस्लिम वर्ल्ड लीग का दिया बयान, जिसमें संगठन ने कहा है कि भारत में महात्मा गांधी अहिंसा के प्रथम अन्वेषक थे. Click here to read more.

9- पुतिन के लिए 'कुर्बानी'! 18 से कम उम्र के बेटों को लड़ने भेजेगा चेचेन्‍या कमांडर

चेचन्‍या के नेता रमजान कादिरोव के एक ऐलान ने सबको हैरान कर दिया है. कादिरोव ने कहा है कि उनके 14, 15 और 16 साल के तीन बेटे जल्द ही यूक्रेन की सेना के खिलाफ से लड़ने के लिए रूस की सेना के साथ जाएंगे. Click here to read more.

10- अमेरिका के कैलिफोर्निया में आठ महीने की बच्ची समेत भारतीय मूल के चार लोग अगवा, पुलिस ने कही ये बात

अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. सोमवार को भारतीय मूल के चार लोगों को अगवा कर लिया गया है. इनमें एक 8 महीने की बच्ची भी शामिल है. Click here to read more.

