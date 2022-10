Zee News Select: देश-दुनिया की 10 बड़ी खबरें, सिर्फ एक क्लिक में यहां पढ़ें | 12 October 2022

1- मोदी सरकार का लोगों को दिवाली गिफ्ट, कैबिनेट की बैठक में लिए गए ये बड़े फैसले

केंद्रीय कैबिनेट की आज(बुधवार) बैठक हुई. मोदी कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी. उन्होंने रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के बोनस का ऐलान किया. सरकार के इस ऐलान से 11 लाख रेल कर्मचारियों को फायदा होगा. Click here to read more.

2- Karnataka में RSS नेता पर हमला, सामने आया चौंकाने वाला Video, 20 गिरफ्तार

कर्नाटक के हावेरी जिले में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले का चौंका देने वाला मामला सामने आया है. घटना मंगलवार रात रतिहल्ली इलाके में सामने आई है. वारदात में शामिल 20 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. Click here to read more.

3- देश को मिलने जा रही चौथी वंदे भारत ट्रेन, PM मोदी इस दिन दिखाएंगे हरी झंडी

देश को चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने जा रही है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में हरी झंडी दिखाएंगे. अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि यह ट्रेन दिल्ली से ऊना के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी और इसका परिचालन बुधवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी सभी दिनों में किया जाएगा. Click here to read more.

4- क्या कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में सोनिया गांधी से मिल रहा समर्थन? खड़गे ने दिया ये बड़ा बयान

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनका नाम पार्टी सुप्रीमो सोनिया गांधी ने नहीं सुझाया और ना ही उनको वह समर्थन दे रही हैं. खड़गे ने कहा कि सोनिया गांधी ने कभी पार्टी अध्यक्ष के लिए उनका नाम नहीं सुझाया और उन्होंने इसे अफवाह करार दिया. Click here to read more.

5- शाह पर नीतीश का तंज- जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम से मतलब नहीं रहा वे जेपी आंदोलन पर बोल रहे

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारों ही इशारों में पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा. सीएम नीतीश ने कहा, 'उन्हें क्या मालूम है, वे लोग क्या बोलते हैं, उसका कोई मतलब है?' पटना में एक कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री से अमित शाह के बयान पर सवाल किया गया तो नीतीश कुमार ने कहा, इन लोगों को जयप्रकाश नारायण के बारे में क्या मालूम है? Click here to read more.

6-सावरकर के मुद्दे पर शिवसेना ने कांग्रेस पर साधा निशाना, दी ये सलाह

उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना गुट ने वी डी सावरकर से जुड़े हालिया विवादों को लेकर बुधवार को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि दोनों ने स्वतंत्रता सेनानी को बहुत ही तुच्छ बना दिया है. Click here to read more.

7- मुंह की खाने पर भी मान नहीं रहा पाकिस्तान, 9 महीने में सीमा पार से भेज चुका है 191 ड्रोन

सुरक्षा बलों के मुताबिक पिछले नौ महीनों में पड़ोसी देश पाकिस्तान की ओर से भारतीय क्षेत्र में 191 ड्रोन ने अवैध प्रवेश किया है. आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से यह एक बड़ी चिंता का विषय है. Click here to read more.

8- दुबई के शाही परिवार की पूर्व बहू ने UN की मानवाधिकार परिषद से मांगी मदद, जानिए क्या है वजह

दुबई के शासक के भतीजे की पूर्व पत्नी ने संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में एक अपील दर्ज कर मांग की है कि संयुक्त राष्ट्र उनके मामले में हस्तक्षेप कर ज़ैनब जवादली और उनके बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करे. Click here to read more.

9- तेल का खेल! OPEC के इस फैसले से बौखलाया US; सऊदी अरब की बढ़ी मुसीबत

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सऊदी अरब के साथ संबंधों पर फिर से विचार करेंगे. वाइट हाउस ने मंगलवार को यह जानकारी दी. सऊदी अरब की अगुआई वाले OPEC ने पिछले हफ्ते तेल उत्पादन में कटौती का ऐलान किया था, जिस पर अमेरिका चिढ़ गया था. Click here to read more.

10- US प्रेजिडेंट बाइडन से ज्यादा दमदार होगी ट्रंप की दिवाली, दोनों का शेड्यूल आउट, जानें किसकी है क्या तैयारी

अमेरिका में रहने वाले भारतीय लोगों की संख्या को देखते हुए अब वहां की सरकारें भी भारतीय त्योहारों को मनाने लगी हैं. अलग-अलग पार्टी और नेता लोगों अपनी तरफ लुभाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते. इसी कड़ी में हर साल की तरह इस बार भी व्हाइट हाउस में दिवाली पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा. Click here to read more.

