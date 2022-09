1- ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पूरी, हिंदू पक्ष की अर्जी पर 7 अक्टूबर को आएगा फैसला

ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट ने सुनवाई के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा. अगली सुनवाई की तारीख 7 अक्टूबर तय की गई है.

2- कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से गहलोत ने किया इनकार, सोनिया गांधी से मांगी माफी

राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आज (गुरुवार को) दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने हालात को देखते हुए फैसला लिया है कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे.

3-असम में नाव पलटने से बड़ा हादसा, एक अधिकारी; छात्र समेत कई लोग लापता

असम (Assam) के धुबरी जिले में आज ब्रह्मपुत्र नदी में एक नाव पलट गई जिसके बाद से उसमें सवार एक सरकारी अधिकारी और स्कूली छात्र तथा कई अन्य लोग लापता हैं. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. इस नाव में सवार लोगों को बचाने के लिए कई स्तर पर प्रयास हो रहे हैं.

4- Akhilesh Yadav लगातार तीसरी बार चुने गए SP अध्यक्ष, अब सामने होंगी ये बड़ी चुनौतियां

अखिलेश यादव को गुरुवार को लगातार तीसरी बार समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया. चुनाव अधिकारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव (Ram Gopal Yadav) ने सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिलेश यादव के निर्विरोध पार्टी अध्यक्ष चुने जाने का ऐलान किया.

5- PM Modi ने दिया 4-P का मंत्र, बोले- दुनिया में 3-P की चर्चा, लेकिन सूरत 4-P मॉडल वाला शहर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने 2 दिनों गुजरात दौरे के पहले दिन सूरत में 3400 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी. इस दौरान उन्होंने सूरत के विकास और मॉडल (Surat Model) की जमकर तारीफ की.

6- सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अविवाहित महिलाओं को भी मिला एबॉर्शन का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में साफ किया है कि सभी महिलाओं को सुरक्षित, कानून सम्मत तरीके से गर्भपात का अधिकार है. सिर्फ विवाहित ही नहीं, अविवाहित महिलाये भी 24 हफ्ते तक गर्भपात करा सकती है. यानी अब लिव-इन रिलेशनशिप और सहमति से बने संबंधों से गर्भवती हुई महिलाएं भी अबॉर्शन (abortion) करा सकेगी.

7- जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में 8 घंटे के भीतर 2 सीरियल ब्‍लास्‍ट, NIA करेगी जांच

उधमपुर विस्फोट कांड, जिसमें दो व्यक्ति घायल हुए थे, उसकी जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) करेगी. उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि NIA अधिकारियों की एक टीम जम्मू-कश्मीर के उधमपुर पहुंच गई है और टीम ने स्थानीय पुलिस से विस्फोट से संबंधित सभी दस्तावेजों का प्रभार हाथ में ले लिया है.

8- भारत में आतंकी हमले का खतरा? कनाडा ने जारी की इन राज्यों में न जाने की एडवाइजरी

कनाडा ने अपने नागरिकों को गुजरात, पंजाब और राजस्थान राज्यों के सभी क्षेत्रों की यात्रा से बचने की सलाह दी है, जो पाकिस्तान (Pakistan) के साथ सीमा साझा करते हैं.

9- यहां बन रही दुनिया की सबसे लंबी समुद्री सुरंग, दो देशों को जोड़ेगी; हैरान हो रहे लोग

दुनिया की सबसे लंबी पानी के नीचे बन रही सुरंग (World's longest Underwater tunnel) फेहमर्न बेल्ट फिक्स्ड लिंक टनल (Fehmarn belt link) है. 'यूरो न्यूज़' में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समुद्री सुरंग के नीचे से रेल यातायात और सड़क यातायात दोनों संचालित होंगे.

10- सबसे महंगा तलाक लेने वाली जेफ बेजोस की एक्स वाइफ ने फिर तोड़ा नाता, फाइल की ये अर्जी

अमेजन के मालिक जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट ने शादी के करीब दो साल बाद अपने दूसरे पति डैन ज्वेट से तलाक के लिए अर्जी दी है. अरबपति महिला और चैरिटी में दिलचस्पी रखने वाली मैकेंजी ने वाशिंगटन स्थित किंग काउंटी सुपीरियर कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी फाइल की है.

