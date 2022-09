Zee News Select: एक क्लिक में पढ़ें देश-दुनिया की 10 बड़ी खबरें | 14 September 2022

1.कोरोनाः नए वैरिएंट ने फिर बढ़ाई चिंता, जानें इसके खिलाफ वैक्सीन कितनी असरदार?

अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों के अनुसार, BA.4.6 अब पूरे अमेरिका में हाल के मामलों के 9 प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेदार है. आइये आपको बताते हैं इसके बारे में सबकुछ. Click here to read more.

2.PM Modi के बर्थडे पर शुरू होगा ब्लड डोनेशन अभियान, जानें आप कैसे कर सकते हैं रक्तदान

पीएम मोदी के बर्थडे पर 17 सितंबर को रक्तदान अमृत महोत्सव (Blood Donation Drive) का शुभारंभ हो रहा है, जो 1 अक्टूबर तक चलेगा. Click here to read more.

3.अब दिल्ली में चाहिए 'मुफ्त बिजली', तो इस नंबर पर देनी होगी मिस्डकॉल

दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर है. अब आपको मुफ्त की बिजली लेने के लिए अप्लाई करना होगा. इस खबर में हम आपको फ्री बिजली का फायदा उठाने का तरीका बताने जा रहे हैं. Click here to read more.

4.भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस से हुई बड़ी गलती, भगवा में रंगा दिखा पार्टी दफ्तर

भगवा रंग में रंगने के बाद, पेंटरों ने आनन-फानन में फिर से इमारत पर काम शुरू किया और अब इसे सफेद रंग में रंगा गया. पेंटरों ने दावा किया कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है और उन्होंने उसी रंग का इस्तेमाल किया जो उन्हें दिया गया था. Click here to read more.

5.गोवा कांग्रेस के 8 MLA हुए BJP में शामिल, CM सावंत बोले- Congress छोड़ो यात्रा शुरू

गोवा में कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं. गोवा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेत तनवड़े ने इन कांग्रेस के 8 विधायकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई. Click here to read more.

6.हार्ट अटैक के बाद आजम खान गंगाराम अस्पताल में भर्ती, डॉक्टरों ने की सर्जरी

मंगलवार को डॉक्टरों ने एंजियोप्लास्टी के बाद उनके दिल में एक स्टेंट डाला. रामपुर में ही उन्हें सीने में जलन, दर्द और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली लाया गया. फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. Click here to read more.

7.'बिहार बड़ा राज्य, रेप जैसी घटनाएं होती रहती हैं'; जीतन राम मांझी का विवादित बयान

दो दिन पहले वैशाली जिले के जंदाह में गैंगरेप का मामला सामने आया था. दरिंदों ने घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था. वीडियो वायरल होने के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है. Click here to read more.

8.बैंक की गलती से ‘करोड़पति’ बन गई ये लड़की, साल भर में खर्च कर दिए 18 करोड़

Millionaire: बैंक की गलती की वजह से एक लड़की पलक झपकते ही करोड़पति बन गई. उसने महंगे ब्रांड्स के कपड़े और ज्वैलरी खरीदी, बहुस सा पैसा पार्टी और घूमने पर खर्च दिया और एक महंगा अपार्टमेंट भी खरीद लिया. Click here to read more.

9.रूस-चीन के साथ भारत के सैन्य अभ्यास पर पहली बार बोला US, पेंटागन ने कही ये बड़ी बात

पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पर कहा, ‘भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, उसे किसके साथ सैन्य अभ्यास करना है, इसका फैसला वह खुद ले सकता है. Click here to read more.

10.इस आतंकी को लेकर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से कर दी ऐसी डिमांड, दुनिया भी रह गई हैरान

पाकिस्तान का कहना है कि मसूद अजहर उसकी सरजमीं पर नहीं है और वह अफगानिस्तान में हो सकता है. पाकिस्तान लगातार यह दावे करता है कि मसूद अजहर का पता नहीं चल पा रहा है लेकिन पाकिस्तानी सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर मसूद अजहर अपने आर्टिकल पब्लिश कराता रहता है और जैश के आतंकियों को आतंक फैलाने के लिए प्रोत्साहित करता है. Click here to read more.

