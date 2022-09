Zee News Select: देश-दुनिया की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 12 September 2022

1.क्या है ज्ञानवापी केस, क्यों हिंदू पक्ष फैसले को बता रहा बड़ी जीत, 10 बड़ी बातें

वाराणसी की स्थानीय अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. आइये आपको बताते हैं इस मामले से जुड़ी हर जरूरी बातें. Click here to read more.

2.ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज, हिंदू पक्ष के हक में आया फैसला

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की अदालत ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला दिया है. कोर्ट ने अंजुमन इंतेजामिया कमेटी की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने पांचों महिला हिंदू पक्षकार के पक्ष में फैसला सुनाया है. Click here to read more.

3.आय से अधिक संपत्ति केस में इस पूर्व CM को राहत, HC ने लगाई लोकपाल की कार्रवाई पर रोक

आय से अधिक संपत्ति के मामले में राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. जेएमएम सुप्रीमो को ये राहत दिल्ली हाईकोर्ट से मिली है. Click here to read more.

4.कांग्रेस के संघ पर किए ट्वीट से मचा हंगामा, अब आरएसएस ने किया पलटवार

इससे पहले बीजेपी ने भी कांग्रेस के ट्वीट की कड़ी निंदा की. बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा, 'कांग्रेस ने लोगों को उकसाने के लिए ये ट्वीट किया है, इनकी भारत जोड़ो यात्रा, आग लगाओ यात्रा है.' Click here to read more.

5.AAP के ऑफिस पर रेड से गुजरात पुलिस का इनकार, आप नेता ने अब दिया ये खुला चैलेंज

आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के नेताओं का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे पर पहुंचने से पहले ही गुजरात पुलिस (Gujarat Police) ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर रेड की है. इस आरोप से पुलिस के इनकार के बाद अब पार्टी का ये बयान आया है. Click here to read more.

6.PM मोदी ने सुनाया बन्नी भैंस का जलवायु के अनुसार खुद को ढालने का किस्सा, कही ये बात

पीएम मोदी (PM Modi) ने विश्व डेयरी समिति (International Dairy Federation) के शुभारंभ के मौके पर अपने संबोधन में बन्नी भैंस का जिक्र किया और बताया कि ये कैसे कच्छ की विषम परिस्थितियों में खुद को ढाल लेती है. Click here to read more.

7.दुनिया के वो सुपर एक्सप्रेसवे, जहां आप भी कहेंगे- आज गाड़ी तेरा भाई भगाएगा

भारत में 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा स्पीड से सड़कों पर वाहन चलाने की इजाजत नहीं है. आइए जानते हैं कि दुनिया में ऐसी कौन सी जगहें हैं जहां 130 से ज्यादा की स्पीड में कारें चलाई जाती हैं. Click here to read more.

8.महारानी एलिजाबेथ का एक सीक्रेट पत्र तिजोरी में है बंद, क्या है इसका रहस्य

महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार को 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया. महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार 19 सितंबर को लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में स्थानीय समयानुसार दोपहर 11 बजे होगा. Click here to read more.

9.19 साल से जेल में बंद है 9/11 हमले का मास्टरमाइंड, सजा दूर अभी सुनवाई भी पूरी नहीं

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर विमान से हमला करने का प्लान खालिद शेख मोहम्मद का ही था. वह अल कायदा में तीसरे नंबर पर आता था. खालिद शेख को मार्च 2003 में पाकिस्तान के रावलपिंडी से अरेस्ट किया गया. इसके बाद उसे क्यूबा के ग्वांतानमो बे डिटेंशन सेंटर में बंद कर दिया गया. वह तभी से वहां रह रहा है. इन 21 साल में उसके केस की सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है. अनगिनत बार मिलिट्री ट्रिब्यूनल के सामने उसकी पेशी टली है. Click here to read more.

10.राहत भरी खबर! भारतीयों के लिए इलाज कराना हुआ थोड़ा आसान, जानिए कैसे?

केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से देश में इलाज पर होने वाले खर्च का डाटा जारी किया गया है. आंकड़ों में आम आदमी के लिए एक राहत भरी सूचना भी है. Click here to read more.

