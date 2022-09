Zee News Select: देश-दुनिया की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 28 September 2022

1- अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कांग्रेस को मिला ये दिग्गज उम्मीदवार, गहलोत-थरूर को चुनौती देने का लिया फैसला

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने का फैसला किया है, जिसके लिए 17 अक्टूबर को चुनाव होना है. Click here to read more.

2- उठने लगे गांधी परिवार के समर्थन में सुर, पार्टी के ही सांसद बोले- 'प्रियंका गांधी को बनाओ कांग्रेस अध्यक्ष'

कांग्रेस के लोकसभा सदस्य अब्दुल खालिक (MP Abdul Khaliq) ने बुधवार को प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) को पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में उम्मीदवार बनाने की मांग उठाई और कहा कि वह सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी होंगी. Click here to read more.

3-AAP विधायक अमानतुल्लाह को बड़ी राहत, राऊज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को राऊज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है. अमानतुल्लाह खान को वक्फ बोर्ड भर्ती में गड़बड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. Click here to read more.

4-पीएफआई से जुड़े 8 संगठनों पर भी चला केंद्र सरकार का चाबुक, टेरर प्लान का End Game

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI पर केंद्र सरकार ने देशभर में बैन लगा दिया है. PFI के टेरर कनेक्शन की खबर सरकार को पहले से ही थी और इसी सिलसिले में सबसे पहले PFI के दफ्तरों और इसके नेताओं के ठिकानों को खंगाला गया और वहां से देशविरोधी गतिविधियों के सबूत मिलने के बाद आखिरकार सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए UAPA के तहत इस पर बैन लगाने का ऐलान कर दिया. Click here to read more.

5- शराब नीति घोटाला मामले में एक और गिरफ्तारी, ED ने समीर महेन्द्रू को किया अरेस्‍ट

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है. इस मामले में शराब कारोबारी समीर महेन्द्रू को बुधवार सुबह गिरफ्तार किया.Click here to read more.

6- अखिलेश यादव का बड़ा बयान- ‘2019 और 2022 में हम कामयाब नहीं हुए लेकिन यह भी समझ गए कि...’

समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि सपा द्वारा समाजवादियों और बहुजनवादियों के साथ गठबंधन के नतीजे भले ही अपेक्षा के अनुरूप न रहे हों, लेकिन इससे यह जाहिर हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सिर्फ सपा ही हरा सकती है. Click here to read more.

7- पीएफआई बैन पर बोले असदुद्दीन ओवैसी- मैं उसकी विचारधारा के खिलाफ लेकिन...

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए बैन लगा दिया है. अब इस फैसले पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह पहले से ही पीएफआई की विचारधारा के खिलाफ हैं लेकिन बैन का समर्थन नहीं करते. Click here to read more.

8- पुतिन के इस फैसले ने मचाई देश में अफरातफरी, हवाई जहाज में 1 टिकट के लिए दे रहे 17-21 लाख रुपये

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले दिनों देश में आंशिक लामबंदी की घोषणा करके युद्ध खत्म होने की सारी उम्मीदें खत्म कर दीं. आंशिक लामबंदी यानी आरक्षित सैनिकों की आंशिक तैनाती की घोषणा. पुतिन ने 3,00,000 ‘रिजर्विस्ट’ (आरक्षित सैनिक) की आंशिक तैनाती की योजना बनाई है. उनके इस आदेश के बाद से ही देश में अफरातफरी का माहौल है. Click here to read more.

9- आवाज उठाने की सजा, 20 साल की हदीस नजफी को मारी 6 गोलियां, हिजाब विरोधी आंदोलन का बन गई थीं चेहरा

ईरान में हिजाब के खिलाफ महिलाओं का आंदोलन दुनियाभर में चर्चा का विषय बना हुआ है. सरकार की तमाम कोशिशों, दमन के बाद भी यह जारी है. ईरान के सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कई लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें प्रदर्शन में भाग लेने वाली 20 साल की हदीस नजफी भी शामिल है जो कि ईरान के सुरक्षाबलों की गोली का शिकार बनी. Click here to read more.

10- जयशंकर से मिले ब्लिंकन, भारत-पाकिस्तान के रिश्तों पर US ने दे दिया बड़ा बयान

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका ने हमेशा भारत और पाकिस्तान से कूटनीति और बातचीत के जरिए मतभेदों को दूर करने को कहा है. Click here to read more.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर