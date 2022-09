Zee News Select: देश-दुनिया की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 10 September 2022

1- Asaduddin Owaisi का विपक्षी एकता पर तंज, नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बनाने पर कही ये बात

लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को चुनौती देने के लिए विपक्ष एकता दिखा रहा है. बिहार (Bihar) के सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) भी अलग-अलग राज्यों का दौरा करके विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं. इस बीच, एआईएमआईएम (AIMIM) नेता असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ चेहरे लड़ेंगे तो मुश्किल होगी. बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चेहरों से पीएम मोदी का मुकाबला करेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा. जो जहां है वहां उसको मुकाबला करने की जरूरत है. नीतीश कुमार को विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने पर भी वो सहमत नहीं दिखे. Click here to read more.

2- Stray Dog Problem: आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले ही उन्हें टीका लगवाएं, किसी को काटने पर इलाज का खर्च भी उठाएं - सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि जो लोग सड़कों के आवारा कुत्तों (Supreme Court) को खाना खिलाते हैं उन्हें इन कुत्तों का टीकाकरण (Vaccination) करने के लिए जिम्मेदार बनाया जा सकता है. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि आवारा कुत्ते (Dogs) अगर किसी को काटते हैं तो उस व्यक्ति के इलाज का खर्च भी ऐसे लोगों को ही उठाना चाहिए. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए तर्कसंगत समाधान खोजने की जरूरत है. Click here to read more.

3- ED Raid: कोलकाता एक और 'धन कुबैर'! खाट के नीचे छिपा रखा था 7 करोड़ रुपये कैश

पश्चिम बंगाल (West Bengal) की राजधानी कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय (ED) का एक बार फिर से एक्शन देखने को मिला है. आज (शनिवार को) ED ने कोलकाता शहर के कई इलाकों में छापेमारी की. ED टुकड़ो में बंट गई जिसके बाद उन्होंने शहर के अलग अलग कोनो में रेड शुरू की. इस अभियान में ED ने 7 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश बरामद किया है. Click here to read more.

4- Weather Update: आज इन राज्यों में संभलकर, भारी बारिश की आशंका; मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

मौसम विभाग (IMD) ने शनिवार 10 सितंबर के लिए कई राज्यों में भारी बारिश (Heavy Rainfall) से सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है. ऐसे में आज कहां और किन प्रदेशों में जाते समय आपको सतर्क रहने की जरूरत है, आइए बताते हैं. Click here to read more.

5- Amit Shah in Rajasthan: 'विदेशी टी-शर्ट पहन भारत को जोड़ने निकले हैं राहुल बाबा', गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की यात्रा पर साधा निशाना

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार दोपहर जोधपुर पहुंचे. उन्होंने यहां राहुल गांधी और गहलोत सरकार को जमकर निशाने पर लिया. शाह ने अपने संबोधन में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा अभी देश में कांग्रेस की दो सरकारें हैं. राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों का चुनाव 2023 में है. इन दोनों राज्यों में अगर भाजपा सरकार बनती है तो कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचेगा. उन्होंने कहा कि आज जिस प्रकार की राजस्थान में सरकार चल रही है, उससे हम सभी दुखी हैं. राजस्थान में चल रही सरकार ने प्रदेश को विकास में सबसे पीछे ले जाने का कार्य किया है. Click here to read more.

6- Bharat Jodo Yatra पर निकले राहुल गांधी के जूतों की चर्चा, जान लीजिए क्यों खास हैं शूज

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को ‘भारत जोड़ो’ यात्रा की शुरुआत कर पहले दिन करीब 20 किलोमीटर की दूरी तय की. इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता उनके साथ रहे. कांग्रेस का कहना है कि इस यात्रा के बाद पार्टी नए अवतार में सामने आएगी और कोई उसे हल्के में लेने की गलती न करे. लेकिन राहुल की इस यात्रा के दौरान उनके जूते सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए हैं. सफेद टीशर्ट और ट्राउजर के साथ राहुल गांधी ने जो ब्लू कलर के जूते पहने हैं वह कहीं न कहीं लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. Click here to read more.

7- UP Urdu Signboard: मुस्लिम शख्स ने की शिकायत; एक्शन में आई योगी सरकार, दे दिया ये बड़ा आदेश

उत्तर प्रदेश सरकार ने अहम कदम उठाते हुए आदेश दिया कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में उर्दू में भी साइनबोर्ड और नेमप्लेट लिखे जाएंगे. यह फैसला यूपी सरकार ने उन्नाव निवासी मोहम्मद हारून की एक शिकायत के बाद लिया है, जिन्होंने कहा था कि कई सरकारी विभाग राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा होने के बावजूद साइनेज पर उर्दू को छोड़ रहे हैं. राज्य के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) को निर्देश दिया गया है कि अस्पतालों में डिस्प्ले पर नेमप्लेट, साइनबोर्ड और अन्य जानकारी हिंदी के साथ उर्दू में भी लिखी जानी चाहिए. Click here to read more.

8- Manish Sisodia के घर छापेमारी के बाद पहली बार हुई केजरीवाल-LG की मुलाकात, बैठक के बाद सीएम ने दिया ये बयान

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना से मुलाकात की. यह मुलाकात केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अगस्त में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर छापेमारी करने के बाद पहली बार हुई है. यह पहली साप्ताहिक बैठक थी - जो छापे के बाद हर शुक्रवार को मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच होती है. Click here to read more.

9- Arvind Kejriwal ने थपथपाई भगवंत मान की पीठ, सरकारी नौकरियों पर कह दी ऐसी बात

दिल्ली (Delhi) के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा कि जिस तरह से पंजाब (Punjab) में कच्चे कर्मचारियों को सरकारी नौकरी (Govt Job) दी गई है वैसे ही बाकी राज्यों की सरकारों से भी अपील करता हूं कि कच्ची नौकरी वालों को सरकारी नौकरी दी जाए. केंद्र सरकार भी जितने कच्चे कर्मचारी हैं, जिस-जिस डिपार्टमेंट में हैं उनको पक्का करे. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम कच्ची नौकरी को पक्का करने के हक में हैं. जहां-जहां भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी वहां कच्ची नौकरी वालों को पक्का करने का काम किया जाएगा. Click here to read more.

10- Punjab: पंजाब की मान सरकार का दावा- 5 महीनों में 17,313 लोगों को दी नौकरी, इस विभाग में हुई सबसे ज्यादा नियुक्तियां

पंजाब (Punjab) की भगवंत मान (Bhagwant Mann) सरकार ने पांच महीनों में (1 अप्रैल से अब तक) 17313 नौकरियां देने का दावा किया है.यह नौकरियां (Jobs) पंजाब के 48 विभागों में दी गई हैं. सबसे अधिक भर्तियां स्कूली शिक्षा विभाग (School Education Department) में 4662 (DPI -EE) की गई हैं. सरकार रोजगार (Employment) देने को अपनी प्राथमिकता मानकर चल रही है और इसके लिए एक मास्टर प्लान भी तैयार किया गया है. Click here to read more.

