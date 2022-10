Zee News Select: देश-दुनिया की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 6 October 2022

1- जब राहुल ने मां सोनिया गांधी के जूते के फीते बांधे, भारत जोड़ो यात्रा से सामने आई आत्‍मीय तस्‍वीर

कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से आज एक बेहद आत्मीय तस्वीर आई, जब कर्नाटक के मांड्या में इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी पदयात्रा की. Click here to read more.

2- अंबानी परिवार को धमकी देने वाले शख्स को बिहार से हिरासत में लिया गया, मुंबई ला रही पुलिस

मुंबई पुलिस ने अंबानी परिवार को धमकी भरे कॉल के मामले में बिहार के दरभंगा से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है. टीम आरोपी के साथ मुंबई लौट रही है. आगे की जांच जारी है. Click here to read more.

3- पीएफआई पर सरकार की ओर से लगाया बैन जारी रहेगा या नहीं, इस तरह होगा फैसला

केंद्र सरकार (Central Government) ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) के जज जस्टिस दिनेश शर्मा को यूएपीए ट्रिब्यूनल (UAPA Tribunal) का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है. ये ट्रिब्यूनल ही पीएफआई (PFI) और उससे जुड़े संगठनों पर केंद्र सरकार की ओर से लगाये गए प्रतिबंध की समीक्षा करेगा. Click here to read more.

4- बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने साधुओं को पीटा, बचाने गई पुलिस पर भी हमला

छत्तीसगढ़ के दुर्ग में साधुओं की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है, जहां भीड़ ने बच्चा चोरी के शक में साधुओं को जमकर पीट दिया. जब पुलिस की टीम इस जगह पर साधुओं को बचाने के लिए पहुंची तो भीड़ ने उनपर भी हमला किया.Click here to read more.

5- महामहिम का कांग्रेस नेता उदित राज ने किया अपमान, कहा-...चमचागिरी की हद है

कांग्रेस नेता उदित राज ने देश की पहली दलित महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) को लेकर विवादित बयान दिया है और कहा है कि कहा है कि ऐसी राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले.Click here to read more.

6- ठाकरे बनाम शिंदे के शक्ति प्रदर्शन में BJP ने क्यों बनाई दूरी? सामने आई ये बड़ी वजह

मुंबई में दो जगह शिवसेना की दशहरा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे ने खुद को असली शिवसेना साबित करने की भरपूर कोशिश की. इसके साथ ही एक-दूसरे पर वार-पलटवार करते हुए दोनों ने जमकर एक-दूसरे को खरी-खोटी सुनाई. हालांकि, इस शक्ति प्रदर्शन से भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने दूरी बनाई और दर्शक की तरह नजर आई.Click here to read more.

7- कटप्पा को माफ नहीं करेगी जनता- उद्धव, हमने गद्दारी नहीं गदर किया- शिंदे

उद्धव ठाकरे पर पलटवार करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा, 'हमने गद्दारी नहीं की, गदर (क्रांति) किया. आप हमको बाप चोर बोलते हैं? अरे, आपने अपने बाप के विचारों को बेच दिया?’ उन्होंने आगे कहा, 'पिछले 2 महीनों से हमें गद्दार कह रहे हैं. बाकी कुछ नहीं हैं बोलने के लिए आपके पास. Click here to read more.

8- साहित्य के नोबेल प्राइज-2022 का ऐलान, फ्रांस की लेखिका एनी एनॉक्स को मिला अवॉर्ड

साहित्य के नोबेल प्राइज-2022 का ऐलान हो गया है. फ्रांस की लेखिका एनी एनॉक्स को इस अवॉर्ड से नवाजा गया है. Click here to read more.

9- थाईलैंड में अंधाधुंध फायरिंग में 35 लोगों की मौत, मरने वालों में बच्चे भी शामिल

थाईलैंड में अंधाधुंध फायरिंग में 35 लोगों की मौत हो गई. एक चाइल्ड डे केयर पर हुए हमले से लोग सहम उठे. इस बीच हमले में कई बच्चों की मौत की खबर सामने आने के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया है. Click here to read more.

10- US में सिख परिवार के चार सदस्यों के मिले शव, CCTV फुटेज में दिखे अपहरण के खौफनाक पल

कैलिफोर्निया (California) में किडनैप किए गए एक सिख परिवार के सभी चार सदस्य, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है, बुधवार को एक बाग में मृत पाए गए. आठ महीने की आरोही ढेरी, उसकी 27 वर्षीय मां जसलीन कौर, उसके पिता 36 वर्षीय जसदीप सिंह और उसके 39 वर्षीय चाचा अमनदीप सिंह का सोमवार को मर्सिड काउंटी (Merced County) में एक व्यापारिक प्रतिष्ठान से अपहरण कर लिया गया था. Click here to read more.

