Zee News Select: एक क्लिक में पढ़ें देश-दुनिया की 10 बड़ी खबरें | 20 September 2022

1- मदरसों के बाद अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियां योगी सरकार के टारगेट पर, सर्वे कराने का किया फैसला

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों के बाद वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे कराने का फैसला किया है. यूपी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री धरमपाल सिंह ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी. Click here to read more.

2- मोहाली के बाद मुंबई में भी 'डर्टी पिक्चर', गर्ल्स टॉयलेट में स्टूडेंट के जाते ही बनाने लगा MMS

पंजाब में मोहाली के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के MMS कांड पर अभी विवाद खत्म नहीं हुआ था मुंबई में भी एक ऐसा चौंका देने वाला मामला सामने आया है. IIT बॉम्बे में बाथरूम में गई स्टूडेंट का मोबाइल से वीडियो बनाने और ताक-झांक करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है. Click here to read more.

3-Azam Khan की जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद हुईं चोरी की किताबें, दीवार तोड़कर निकाली गईं

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी में चोरी की किताबें बरामद हुई हैं. पुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से किताबें बरामद की हैं. अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह ने बताया कि मदरसा आलिया की किताबें जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद हुई हैं. Click here to read more.

4- गुजरात में केजरीवाल के सामने लगे मोदी-मोदी के नारे, जानें कैसा था दिल्ली CM का रिएक्शन

गुजरात चुनाव को लेकर सियासी दल अभी से तैयारियों में जुट गए हैं. गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी राज्य में सबसे ज्यादा सक्रिय दिख रही है. इस क्रम में आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई बार गुजरात के कई इलाकों का दौर कर चुके हैं. Click here to read more.

5- पार्थ चटर्जी और अर्पिता की मुश्किलें बढ़ीं, ईडी ने इस मामले में दर्ज की एक और शिकायत

प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल के टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम में 8 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है. इसमें पार्थ चटर्जी (Partha Chatterjee), अर्पिता मुखर्जी, M/s Echhay एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, M/s Ananta टेक्सफैब प्राइवेट लिमिटेड, M/s सिम्बायोसिस मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, M/s सेंट्री इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, M/s व्यूमोर हाइराइज प्राइवेट लिमिटेड और M/s एपीए यूटिलिटी सर्विसेज का नाम शामिल है. Click here to read more.

6- भारत जोड़ो यात्रा को बीच में छोड़ वेणुगोपाल जाएंगे दिल्ली, सोनिया ने अचानक बुलाया

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल को तत्काल दिल्ली बुलाया है. यात्रा जब पटनाक्कड़, अलाप्पुझा (केरल) पहुंची तो वेणुगोपाल को दिल्ली बुला लिया गया. Click here to read more.

7- 'यूनिवर्सिटी डाल रही छात्राओं पर हॉस्टल छोड़ने का दबाव', Zee News से बोलीं छात्राएं

Zee News के खुलासे में सामने आया है कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन छात्राओं को घर जाने के लिए मजबूर कर रहा है. जी न्यूज के कैमरे पर छात्राओं ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से उन्हें हॉस्टल छोड़ घर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन वह जाना नहीं चाहतीं. Click here to read more.

8- सुंदर पिचाई ने वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास का पहली बार किया दौरा, कही ये बड़ी बात

गूगल (Google) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Google CEO) सुंदर पिचाई (Sundar Pichai) ने अमेरिका (US) की राजधानी में स्थित भारतीय दूतावास (Indian Embassy) का पहली बार दौरा किया. Click here to read more.

9- शाही शानोशौकत के बीच नम आंखों से लोगों ने महारानी को कहा- अलविदा, देखें अनदेखी तस्वीरें

ब्रिटेन (Britain) की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय (Queen Elizabeth II) के पार्थिव शरीर का सोमवार को राजसी परंपराओ के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया. इस मौके पर विभिन्न देशो के राष्ट्राध्यक्षों समेत करीब 500 अतिविशिष्ट मेहमान इस खास मौके के साक्षी बने. Click here to read more.

10- ब्रिटेन में नहीं थम रहा हेट क्राइम, इस शहर में हिंदू-मुस्लिम के बीच तनाव; 16 पुलिस अधिकारी घायल

ब्रिटेन में हेट क्राइम के मामले थम नहीं रहे हैं. लीसेस्टर में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की और भगवा झंडे को अपवित्र कर दिया. Click here to read more.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर