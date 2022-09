Zee News Select: एक क्लिक में पढ़ें देश-दुनिया की 10 बड़ी खबरें | 21 September 2022

1.Bareilly में गर्भवती महिला से गैंगरेप, हाथ में भ्रूण लेकर SSP ऑफिस पहुंची पीड़िता

पीड़िता न्याय के लिए डिब्बे में भ्रूण लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंची. महिला के साथ गैंगरेप की घटना 13 सितंबर को हुई थी. तीनों लोगों ने इसे अंजाम दिया था.

2.इस प्राचीन मंदिर के मुस्लिम भक्त की कहानी चौंका देगी, दान की रकम जान उड़ जाएंगे होश

आंध्र प्रदेश के तिरुमाला मंदिर का दर्शन करने देश-दुनिया के अलग हिस्सों से लाखों लोग आते हैं. लेकिन जिस भक्त के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उसकी कहानी आपको चौंका देगी.

3.भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर पर सावरकर की फोटो, कांग्रेस-बीजेपी आमने सामने

​सोशल मीडिया पर जब यह पोस्टर शेयर किया जाने लगा तो कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास हुआ और जल्द ही इस पोस्टर में सावरकर की तस्वीर को महात्मा गांधी की तस्वीर से ढक दिया गया.

4.कर्नाटकः कांग्रेस ने जगह-जगह चिपकाया 'PayCM करो' पोस्टर, भाजपा पर ऐसे साधा निशाना

कर्नाटक में भाजपा और कांग्रेस में पोस्टर वॉर छिड़ गया है. दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर लगाकर हमला कर रही हैं.

5.'हंसी से हमारी जिंदगी में की रोशनी', राजू श्रीवास्तव के निधन पर बोले पीएम मोदी

40 दिन से ज्यादा समय से अस्पताल में भर्ती राजू श्रीवास्तव ने बुधवार को 58 साल की उम्र में एम्स में अंतिम सांस ली. 10 अगस्त को दिल्ली के एक होटल में व्यायाम करते समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा था.

6.समंदर में दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगा ये वॉरशिप, जानें 'मेड इन इंडिया' DSV की खासियत

हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) गुरुवार को विशाखापत्तनम में दो डाइविंग सपोर्ट वेसल लॉन्च करने के लिए तैयार है. नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और उनकी पत्नी कला हरि कुमार इन जहाजों को लॉन्च करेंगे.

7.लोकसभा चुनाव 2024: मुख्तार अब्बास नकवी दिखेंगे नए रोल में, BJP ने सौंपा बड़ा जिम्मा

भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से लग गई है. इस क्रम में मुख्तार अब्बास नकवी यूपी की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं. खबर है कि वह जल्द ही रामपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और मुरादाबाद का दौरा कर सकते हैं.

8.मार्क जकरबर्ग ने अपनी पत्नी के साथ फेसबुक पर किया खुशखबरी का ऐलान, कहा- अगले साल...

मेटा के फाउंडर जकरबर्ग ने अपनी पत्नी के साथ फेसबुक पर एक फोटो शेयर करते हुए सभी के साथ एक खुशखबरी को साझा किया है. मार्क जकरबर्ग (Mark Zuckerberg) ने लिखा कि मैक्स और अगस्त को अगले साल एक नई बहन मिल रही है.

9.अचानक पाकिस्तान क्यों पहुंचीं एंजेलिना जोली? सामने आई ये बेहद चौंकाने वाली वजह

एंजेलिना जोली विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं. देश भर में भारी बारिश और बाढ़ ने 33 मिलियन लोगों को प्रभावित किया है.

10.अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बने तो किसे मिलेगी राजस्थान की कमान? CM ने खुद दिया जवाब

कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अधिसूचना 22 सितंबर को जारी की जाएगी और नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 24 से 30 सितंबर तक चलेगी. नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख आठ अक्टूबर है. एक से ज्यादा उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को मतदान होगा और नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे.