Zee News Select: देश-दुनिया की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 24 September 2022

1.MCD में परिसीमन को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल, BJP को बताया दलित व अल्पसंख्यक विरोधी

सलमान खुर्शीद ने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हैं, हर वार्ड उसका प्रतीक बने. परिसीमन लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण विषय है.

2.मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे की बढ़ीं मुश्किलें, सीबीआई ने किया गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को संजय पांडे को 16 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. मामले में संजय पांडे को जमानत नहीं मिली.

3.केंद्र और पंजाब सरकार में छिड़ी सियासी जंग, मान के मंत्री की विदेश यात्रा पर ब्रेक

केंद्र और पंजाब सरकार में तनातनी बढ़ती जा रही है. इस बीच भगवंत मान के मंत्री अमन अरोड़ा की सरकारी विदेश यात्रा पर केंद्र ने रोक लगा दी है. दौरे के लिए पोलिटीकल क्लीयरेंस न देने पर अमन अरोड़ा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.

4.तीन तलाक पीड़िता ने ऐसे दिया करारा जवाब, हिंदू बनकर लिए सात फेरे और फिर...

उत्तर प्रदेश में निकाह के नौ साल बाद एक शौहर ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर उसे तीन तलाक दे दिया. अब महिला ने अपने साथ हुए अन्याय के जवाब में न केवल मुस्लिम धर्म (Muslim Religion) छोड़ दिया है बल्कि...

5.अंकिता की आखिरी ऑडियो क्लिप आई सामने, रोते हुए इस शख्स को किया था कॉल

अंकिता भंडारी अपने इस आखिरी फोन कॉल में काफी सहमी हुई लग रहीं थी. रिसॉर्ट के रसोइए मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि वह काफी डरी हुई लग रही है. अंकिता ने रोते-रोते कहा कि मेरा बैग ले आओ.

6.लालू यादव का अमित शाह पर बड़ा हमला, लोकसभा चुनाव को लेकर दिया चौंकाने वाला बयान

राजद प्रमुख लालू यादव ने बिहार सरकार पर हमला करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की खिंचाई की. उन्होंने कहा कि अमित शाह पूरी तरह से पागल हो गए हैं.

7.कंगना के चुनाव लड़ने की अटकलों पर हेमा मालिनी का तंज, कहा- राखी सावंत को भी भेजेंगे

मथुरा (Mathura) से कंगना रनौत के चुनाव लड़ने की अटकलों पर हेमा मालिनी (Hema Malini) ने रिएक्शन दिया है. हेमा मालिनी मथुरा से बीजेपी की सांसद हैं.

8.क्यों हो रही है सितंबर के महीने में इतनी बारिश? सामने आई ये बड़ी वजह

सितंबर महीने में भारी बारिश (Heavy Rainfall) होने से लोग परेशान हैं और जानना चाहते हैं कि इसके पीछे का क्या कारण है. सितंबर में इतनी बारिश क्यों हो रही है.

9.चीन की आर्मी ने शी जिनपिंग को किया नजरबंद, बीजिंग पर हुआ सेना का कंट्रोल

चीन की राजधानी बीजिंग से एक बड़ी खबर आ रही है कि चीन की आर्मी ने राजधानी बीजिंग पर अपना कंट्रोल कर लिया है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग को उनके घर में ही बंद कर दिया गया है.

10.पता चल गया है चीन और पाकिस्तान के मिसाइलों का यह ठिकाना! इस रिपोर्ट से हुआ खुलासा

सभी देश अपने सीमा की रक्षा के लिए हथियारों का जखीरा साथ रखते हैं. इनमें से कुछ हथियार लोगों के सामने होते हैं कुछ गुप्त तौर पर रखे जाते हैं लेकिन NTI.ORG नाम की वेबसाइट ने ये खुलासा किया कि उसे चीन और पाकिस्तान के उन गुप्त जगहों का पता चल गया है जहां ये देश मिसाइल जैसे खतरनाक हथियार छुपाकर रखते हैं.