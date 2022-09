Zee News Select: देश-दुनिया की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 22 September 2022

1- राजस्थान के सीएम की कुर्सी से अभी दूर हैं सचिन पायलट, अशोक गहलोत ने खुद की इस नेता के नाम की सिफारिश!

खबरों की मानें तो अब राजस्थान की कमान अब सचिन पायलट को दे दी जाएगी. लेकिन शायद अभी सचिन पायलट के लिए अच्छा वक्त नहीं आया है. सूत्रों की मानें तो राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए अशोक गहलोत ने स्पीकर सीपी जोशी के नाम की सिफारिश की है.

2- आरएसएस चीफ मोहन भागवत का मस्जिद के बाद अब मदरसे का दौरा, बच्चों से की बातचीत

आरएसएस (RSS) चीफ मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) ने गुरुवार को पुरानी दिल्ली (Delhi) के मदरसे (Madrasa) में पहुंचे और उन्होंने वहां बच्चों से मुलाकात की. भागवत करीब 45 मिनट तक मदरसे में रहें इस दौरान उन्होंने शिक्षकों से भी पढ़ाई बारे में बातचीत की.

3- कांग्रेस का ये दिग्गज नेता भी अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के मूड में! गहलोत और शशि थरूर को देगा चुनौती

पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. उनके करीबी सूत्रों ने खुलासा किया कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में राज्य पार्टी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जो चुनाव में मतदाता हैं.

4- दिल्ली की मस्जिद में पहुंचे RSS प्रमुख मोहन भागवत, इमाम ने बताया 'राष्ट्रपिता'

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) ने गुरुवार को नई दिल्ली में अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख डॉ उमेर अहमद इलयासी (Umer Ahmed Ilyasi) से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद उमेर इलयासी नें उन्हें 'राष्ट्रपिता' और 'राष्ट्र ऋषि' बताया है.

5- कर्नाटक के हिजाब मामले में सुनवाई हुई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

करीब 10 दिन तक चली लंबी सुनवाई के बाद कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. इस दौरान कोर्ट ने हिजाब समर्थक पक्ष के 20 से ज़्यादा वकीलों,कर्नाटक सरकार , शिक्षकों की ओर से पेश वकीलों की दलीलों को सुना.

6- PFI पर NIA के एक्शन के बीच Amit Shah ने की हाई लेवल मीटिंग, इन मुद्दों पर की चर्चा

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के ठिकानों छापेमारी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने गुरुवार को एक हाई लेवल मीटिंग बैठक की.

7- उद्धव और शिंदे गुट को झटका, BMC ने शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की मंजूरी से किया इनकार

मुंबई के शिवाजी पार्क (Shivaji Park) मैदान में दशहरा रैली (Dussehra Rally) को लेकर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) से उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गुट के अलावा एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गुट को झटका लगा है.

8- रूस ने इस एक शख्स के बदले रिहा कर दिए 215 यूक्रेनी कैदी, जानिए क्या है मास्को की मजबूरी?

यूक्रेन ने रूस के एक कैदी को छोड़ने की गुरुवार तड़के घोषणा की और इसके बदले में यूक्रेन के उन सैकड़ों लड़ाकों को मुक्त कराया गया है जिन्होंने रूस के हमले के दौरान मारियुपोल में एक इस्पात संयंत्र की रक्षा की थी.

9- पाक खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट की काठमांडू में हत्या, भारत भेजता था जाली नोट, दाउद गैंग से भी जुड़ा था

नेपाल की राजधानी काठमांडू में पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक एजेंट की हत्या कर दी गई. आईएसआई एजेंट लाल मोहम्मद उर्फ मोहम्मद दर्जी भारत में जाली नोट भेजा करता था.

10- UN में PAK ने दिया अल्पसंख्यकों पर लेक्चर, भारत ने मुंहतोड़ जवाब देकर कर दी बोलती बंद

भारत ने एक बार फिर से दुनिया के सबसे बड़े मंच यानी संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) में पाकिस्तान (Pakistan) की बोलती बंद कर दी है. ताजा मामले में यूएनईएस (UNES) की बैठक में पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो (Bilawal Bhutto ) ने यह दावा किया था कि भारत (India), एक हिंदू राष्ट्र (Hindu Country) में बदल रहा है.

